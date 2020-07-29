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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6447644864496450>
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 19:25

Re: Політичні дискусії

andrijk777 написав:
  freeze написав:Смешно.
У ближайшего конкурента Тихановской по опросам рейтинг около 10 процентов. Что она может выиграть?

Смішно.
Про Авакова - розказуєте казки про антирейтинг в 80%. І світових прецедентів немає!
А в Луки антирейтинг 80%+. Ось вам і буде прецедент!


Пишите какой то уже бред. У Лукашенко антирейтинг 80 процентов
Сами по ночам считаете?
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 19:33

Ітогі подведьом. 2020-07-29

Ітогі подведьом. 2020-07-29

1) "Зеленые человечки" в Беларуси: задержанными наемниками оказались россияне из ЧВК Вагнера (видео)
Да это же белорусские лесники

Задержанных в Беларуси путинских наемников нашли на "Миротворце" (фото)

Среди задержанных под Минском боевиков РФ есть участники войны против Украины на Донбассе – террорист Прилепин
Ну хоть не скрывают, что они там есть. Что в Украине, что в Белоруси

2) Хомчак: нарушения боевиками перемирия на Донбассе не имеют системного характера
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что единичные случаи нарушения режима всеобъемлющего режима прекращения огня со стороны боевиков на Донбассе не носят системного характера

Ежедневные и оперативные отчеты Специальной мониторинговой миссии в Украине
Ежедневный отчет № 179/2020, опубликованный Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 29 июля 2020 года
...
С 00:01 27 июля до конца отчетного периода Миссия зафиксировала в общей сложности 121 нарушение режима прекращения огня

121 ? единичные ?
Представители ВСУ нагло врут

3) Зеленский рассказал, кто может заменить Кучму в минской ТКГ: среди кандидатур - Кравчук

Кравчук прокомментировал свое возможное участие в переговорах по Донбассу
Информационный шум

4) Канада призвала показать расшифровку "черных ящиков" сбитого МАУ

Авиакатастрофа самолета МАУ: в Киеве сегодня начнутся переговоры Украины и Ирана (видео)
Он продлится в течение двух дней. Говорить будут на уровне заместителей министров иностранных дел. Главной темой станет размер компенсаций родственникам погибших в авиакатастрофе

5) Федине вручили обвинительный акт по делу об угрозах Зеленскому
Бубочка смелый только против двух женщин

6) Суды с Коломойским и другими олигархами: НБУ меняет главного юриста
Процесс пошёл

7) В этом году ВНО на 200 баллов сдали вдвое больше участников, чем в прошлом
Самый большой прирост сдавших на 200 балов в дисциплинах: физика, математика, история Украины, английский язык
В 2020 году количество участников внешнего независимого оценивания, которые получили за тестовую работу 200 баллов, составило 447 человек. Это почти вдвое больше, чем в предыдущем году.

При том, что задания на ЗНО год от года становятся только сложнее.
Дети - умочки

Поступление в заведения высшего образования по результатам ВНО поддерживают 67% украинцев - опрос

8) Слуга народа решила отказаться от слогана "Сделаем их вместе"
Партия Слуга народа на местных выборах решила заменить лозунг "Сделаем их вместе". Новый лозунг, скорее всего, будет связан с народовластием и с "конкретными результатами"

Этот бордель надо закрывать, а не вывеску менять
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 20:24

  freeze написав:
  Tegularius написав:Голосуют "за" в первом туре, а вот во втором как раз главную роль играет антирейтинг. Там проголосовавшие в первом туре за выбывших кандидатов выбирают из двух того, кого считают "меньшим злом". Соответственно, на данный момент Зеленский выиграл бы во втором туре у любого из перечисленных кандидатов, а Порошенко, соответственно, проиграл бы там любому их них.


Совершенно верно замечено.
Второй тур это и есть битва антирейтингов.
Наглядный пример был у нас в апреле прошлого года, когда Зеленский набрал в первом туре всего 30 процентов, зато во втором туре, благодаря антирейтингу Порошенко, набрал 73 %.

Зеленский набрал 73% на популистских обещаниях.
Так сказать, возвысился за счёт уничтожения другого.
"Я ваш вирок"
Пипл схавал. Свой же парень.
И это есть причина, а не какой-то там "антирейтинг"
Это раз

Включи сейчас против Бубочки, хоть на четверть, ту пропагандистскую машину, которая была против Порошенко, его бы рейтинг начал добывать уголь
Это два.

Зеленский сейчас находится в комфортном информационном пространстве. Телеканалы говорят обтекаемые фразы. У Порошенко такого комфорта не было все 5 лет.
Например, сегодня утром по каналу "Украина" услышал, что гривна падает по отношению к доллару, потому что, есть некие спекулянты и есть "заявления политиков о необходимости девальвации гривны". Хмм, интересно, кто же этот политик ?
Это три

Но при комфортности в СМИ, рейтинг Зеленского падает катастрофически, тому що все его действия тупые

PS. кстати. если понадобится Зеленского убрать. На его тупость и будут давить в СМИ
Только я вам этого не говорил :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 20:36

  freeze написав:Пишите какой то уже бред. У Лукашенко антирейтинг 80 процентов
Сами по ночам считаете?

А что, в Белорусии есть какие-то там рейтинги ? :)
Или там есть выборы ? :)

Как в СССР, 99% за советскую власть, но чё-та все завалилось :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 20:37

  freeze написав:
  Kudrjavuy написав:1. - Игорь Смешко - 5,1%
2. - Анатолий Гриценко — 3%
3. - Дмитрий Анатольевич Ярош -?%
Отсюда - реальные пути решения, политические проекты, как инструмент воплощения обещаний избирателю, и т.д.

- Это реально?


С Ярошем это вряд ли. У нас всё-таки большинство поддерживает движение на Запад, а Ярош типичный антиглобалист, и ЕС он не очень любит.
Гриценко уже получил на лбу тавро - Неудачник, уже всё, татуировки такие не смываются.
Смешко вроде бы в адеквате, но у него совсем нет харизмы, такие у нас не побеждают.

"Гриценко" - примарний образ для лохторату. Насправді, варто лише згадати його протеже завгоспа в МО. Пиляли бюджет та майно, аж гай шумів. Не уявляю персонажа десь "в окопах".
Смєшко - "безідейний", думаю. Можливо, олігархи зможуть "порєшать" з ним. Не уявляю його "в окопах".
Ярош живе в половині старої хати, з протезом суглобу ліктя, оплаченого корбаном (всі "політичні" здобутки). Тому що ідейний, схоже. В окопах був.
Кошулинський, до речі, не "відкосив" від служби в АТО. Ідейний. Але лохторату на це чхати.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 20:41

Re: Політичні дискусії

  centurionus написав:Ярош живе в половині старої хати, з протезом суглобу ліктя, оплаченого корбаном (всі "політичні" здобутки). Тому що ідейний, схоже. В окопах був.
Кошулинський, до речі, не "відкосив" від служби в АТО. Ідейний. Але лохторату на це чхати.

Ідейним гроші (халяву) ніхто не дасть, а лохторату потрібні обіцянки халяви. Ну, ліві ідейні могли б пообіцяти розкуркулити олігархів, а праві навіть це не можуть пообіцяти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 20:52

  centurionus написав:Насправді, варто лише згадати його протеже завгоспа в МО.


Я был знаком в 90-х со Славиком, который стал зам МО по тылу.
Он сначала торговал косметикой Флёр де Санте и Форте Сведен, затем стал эксклюзивным дилером пива Гиннесс и Килькени и каких-то орешков, сильно раскрутился, но на него наехала налоговая и он сбежал в Лондон, после первого майдана вернулся как обиженный Кучмой и прошлой властью, и буквально сразу пошел на повышение, и дорос до зам министра.
Очень нестандартный человек, во-первых, полиглот, знал много языков, во-вторых, бесподобный оратор, говорил чрезвычайно складно и чрезвычайно убедительно, в-третьих, прирожденный бизнесмен. Последнее его вероятно и сгубило на госслужбе. Но я его с 90-х не видел.
Сейчас он, я как-то погуглил, тоже где-то весь в мегаинвестиционных проектах, что-то организует, что-то вкладывает.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 20:58

  lapay написав:
  centurionus написав:Ярош живе в половині старої хати, з протезом суглобу ліктя, оплаченого корбаном (всі "політичні" здобутки). Тому що ідейний, схоже. В окопах був.
Кошулинський, до речі, не "відкосив" від служби в АТО. Ідейний. Але лохторату на це чхати.

Ідейним гроші (халяву) ніхто не дасть, а лохторату потрібні обіцянки халяви. Ну, ліві ідейні могли б пообіцяти розкуркулити олігархів, а праві навіть це не можуть пообіцяти.

Насправді, гроші правим ідейним пропонували.
Ярош мав всі можливості "накосити бабла" для декількох поколінь нащадків. До речі, донька Яроша вийшла заміж за якогось лідера правих. Ідейна теж, мабуть. :wink:
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 21:09

  freeze написав:
  centurionus написав:Насправді, варто лише згадати його протеже завгоспа в МО.


Я был знаком в 90-х со Славиком, который стал зам МО по тылу.
Он сначала торговал косметикой Флёр де Санте и Форте Сведен, затем стал эксклюзивным дилером пива Гиннесс и Килькени и каких-то орешков, сильно раскрутился, но на него наехала налоговая и он сбежал в Лондон, после первого майдана вернулся как обиженный Кучмой и прошлой властью, и буквально сразу пошел на повышение, и дорос до зам министра.
Очень нестандартный человек, во-первых, полиглот, знал много языков, во-вторых, бесподобный оратор, говорил чрезвычайно складно и чрезвычайно убедительно, в-третьих, прирожденный бизнесмен. Последнее его вероятно и сгубило на госслужбе. Но я его с 90-х не видел.
Сейчас он, я как-то погуглил, тоже где-то весь в мегаинвестиционных проектах, что-то организует, что-то вкладывает.

Не буду описувати деталей. Скажімо так. Гроші бюджетні з МО тоді прямо кидали на конверт (зокрема, по документах, підписаних "чесним" балаболом). Порядок цифр загалом вражає.
При бджолярові всі такі були керманичі. Кидали на один конверт-центр з різних міністерств. "Конверт КМУ", можна сказати.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 21:21

  centurionus написав:
  freeze написав:
  Kudrjavuy написав:1. - Игорь Смешко - 5,1%
2. - Анатолий Гриценко — 3%
3. - Дмитрий Анатольевич Ярош -?%
Отсюда - реальные пути решения, политические проекты, как инструмент воплощения обещаний избирателю, и т.д.

- Это реально?


С Ярошем это вряд ли. У нас всё-таки большинство поддерживает движение на Запад, а Ярош типичный антиглобалист, и ЕС он не очень любит.
Гриценко уже получил на лбу тавро - Неудачник, уже всё, татуировки такие не смываются.
Смешко вроде бы в адеквате, но у него совсем нет харизмы, такие у нас не побеждают.

"Гриценко" - примарний образ для лохторату. Насправді, варто лише згадати його протеже завгоспа в МО. Пиляли бюджет та майно, аж гай шумів. Не уявляю персонажа десь "в окопах".
Смєшко - "безідейний", думаю. Можливо, олігархи зможуть "порєшать" з ним. Не уявляю його "в окопах".
Ярош живе в половині старої хати, з протезом суглобу ліктя, оплаченого корбаном (всі "політичні" здобутки). Тому що ідейний, схоже. В окопах був.
Кошулинський, до речі, не "відкосив" від служби в АТО. Ідейний. Але лохторату на це чхати.

Якими б ідейними та хорошими людьми не були всі ці кандидати, проблема з ними лише одна (як і з нині діючим президентом) - залежність від олігархічних або ще гірше - московських грошей.
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