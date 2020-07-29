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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6447644864496450
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 21:44

Re: Політичні дискусії

  centurionus написав:
  freeze написав:
  centurionus написав:Насправді, варто лише згадати його протеже завгоспа в МО.


Я был знаком в 90-х со Славиком, который стал зам МО по тылу.
Он сначала торговал косметикой Флёр де Санте и Форте Сведен, затем стал эксклюзивным дилером пива Гиннесс и Килькени и каких-то орешков, сильно раскрутился, но на него наехала налоговая и он сбежал в Лондон, после первого майдана вернулся как обиженный Кучмой и прошлой властью, и буквально сразу пошел на повышение, и дорос до зам министра.
Очень нестандартный человек, во-первых, полиглот, знал много языков, во-вторых, бесподобный оратор, говорил чрезвычайно складно и чрезвычайно убедительно, в-третьих, прирожденный бизнесмен. Последнее его вероятно и сгубило на госслужбе. Но я его с 90-х не видел.
Сейчас он, я как-то погуглил, тоже где-то весь в мегаинвестиционных проектах, что-то организует, что-то вкладывает.

Не буду описувати деталей. Скажімо так. Гроші бюджетні з МО тоді прямо кидали на конверт (зокрема, по документах, підписаних "чесним" балаболом). Порядок цифр загалом вражає.
При бджолярові всі такі були керманичі. Кидали на один конверт-центр з різних міністерств. "Конверт КМУ", можна сказати.

:cry:
1. Я не слышал такого, что бы деньги "кто-то" просто так давал.
Поэтому пиплу нет необходимости втирать лажу о "манне небесной"
2. Деньги только "зарабатываются"
3. Идейный необходим для уничтожения системного лохотрона - и прекращения уничтожения остатков Украины.
4. В Украине - самый замечательный народ, только с великой странностию его насильственным образом имеют ВСЕ, кому ни лень.
5. Задача последующего лидера, после "Зе" - сохранение самой Украины... - "Зе" спрыгнет на дурочку под "карантин".
6. Уничтожены, на сегодня основная часть самой возможности восстановления, как Государства І класса - которым была Украина, с обладанием промышленности, технологий, специалистов, потребностей, ....
............................................................................
- Есть спрос
- Есть предложение(по большинству ключевых пунктов "было")
- Сегодня только форсируется насильственные три "Дэ"
- Специалисты вынуждены бежать в ту же РФ(хотя это и есть часть политики РФ - а Галычан вообще в Забайкалье противостоять китайскому этносу)

По большинству пунктов Вы сами себе противоречите: Развал ВСУ спонсировался не только США, РФ,... - "Будапештский меморандум"...

Экономика - экономикой, но "пирожки врозь" - это Закон для всех!
"Харьковский турбоатом" - США - строительство АЭС в Иране.
"Морской старт" - РФ - "Маск"....
- Этот список можно продолжать бесконечно, но бесконечность "упирается" в голую степь, когда даже "Мотор Сич" ставят перед фактом вырезать на метал... - Китай - США.
Ан-224 - Китай.....
Все технологии, если не проданы - то уничтожены, при чём с уникальной технологической базой - кто за этим стоит? Кому это выгодно? ...
И кто, кому, что, в таком случае может "обещать"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 21:47

  Schmit написав:Якими б ідейними та хорошими людьми не були всі ці кандидати, проблема з ними лише одна (як і з нині діючим президентом) - залежність від олігархічних або ще гірше - московських грошей.

Вам как раз этот вопрос к рассмотрению и вынесен.
1. Или деньги по беспределу выводятся.
2. Или воруются.
3. Или окончательно ликвидируется сама возможность их честно зарабатывать.
4. Офшоры, схемы, .... - рабство.
- Проблема в системе Институтов Государственной власти. В системе законопослушных и честных работников всегда в Украине заложен элемент системы "смотрящих" - что прямым текстом множит действие Конституции Украины №1 на "0"

Идейные необходимы уже не для рабского труда - уже пол страны, как углекопы работают бесплатно - а реализовать результаты труда миллионов Украинцев именно в интересах Украины и самих украинцев.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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  #<1 ... 6447644864496450
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