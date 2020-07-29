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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6447644864496450 Додано: Сер 29 лип, 2020 21:44 Re: Політичні дискусії centurionus написав: freeze написав: centurionus написав: Насправді, варто лише згадати його протеже завгоспа в МО. Насправді, варто лише згадати його протеже завгоспа в МО.



Я был знаком в 90-х со Славиком, который стал зам МО по тылу.

Он сначала торговал косметикой Флёр де Санте и Форте Сведен, затем стал эксклюзивным дилером пива Гиннесс и Килькени и каких-то орешков, сильно раскрутился, но на него наехала налоговая и он сбежал в Лондон, после первого майдана вернулся как обиженный Кучмой и прошлой властью, и буквально сразу пошел на повышение, и дорос до зам министра.

Очень нестандартный человек, во-первых, полиглот, знал много языков, во-вторых, бесподобный оратор, говорил чрезвычайно складно и чрезвычайно убедительно, в-третьих, прирожденный бизнесмен. Последнее его вероятно и сгубило на госслужбе. Но я его с 90-х не видел.

Сейчас он, я как-то погуглил, тоже где-то весь в мегаинвестиционных проектах, что-то организует, что-то вкладывает. Я был знаком в 90-х со Славиком, который стал зам МО по тылу.Он сначала торговал косметикой Флёр де Санте и Форте Сведен, затем стал эксклюзивным дилером пива Гиннесс и Килькени и каких-то орешков, сильно раскрутился, но на него наехала налоговая и он сбежал в Лондон, после первого майдана вернулся как обиженный Кучмой и прошлой властью, и буквально сразу пошел на повышение, и дорос до зам министра.Очень нестандартный человек, во-первых, полиглот, знал много языков, во-вторых, бесподобный оратор, говорил чрезвычайно складно и чрезвычайно убедительно, в-третьих, прирожденный бизнесмен. Последнее его вероятно и сгубило на госслужбе. Но я его с 90-х не видел.Сейчас он, я как-то погуглил, тоже где-то весь в мегаинвестиционных проектах, что-то организует, что-то вкладывает.

Не буду описувати деталей. Скажімо так. Гроші бюджетні з МО тоді прямо кидали на конверт (зокрема, по документах, підписаних "чесним" балаболом). Порядок цифр загалом вражає.

При бджолярові всі такі були керманичі. Кидали на один конверт-центр з різних міністерств. "Конверт КМУ", можна сказати. Не буду описувати деталей. Скажімо так. Гроші бюджетні з МО тоді прямо кидали на конверт (зокрема, по документах, підписаних "чесним" балаболом). Порядок цифр загалом вражає.При бджолярові всі такі були керманичі. Кидали на один конверт-центр з різних міністерств. "Конверт КМУ", можна сказати.



1. Я не слышал такого, что бы деньги "кто-то" просто так давал.

Поэтому пиплу нет необходимости втирать лажу о "манне небесной"

2. Деньги только "зарабатываются"

3. Идейный необходим для уничтожения системного лохотрона - и прекращения уничтожения остатков Украины.

4. В Украине - самый замечательный народ, только с великой странностию его насильственным образом имеют ВСЕ, кому ни лень.

5. Задача последующего лидера, после "Зе" - сохранение самой Украины... - "Зе" спрыгнет на дурочку под "карантин".

6. Уничтожены, на сегодня основная часть самой возможности восстановления, как Государства І класса - которым была Украина, с обладанием промышленности, технологий, специалистов, потребностей, ....

............................................................................

- Есть спрос

- Есть предложение(по большинству ключевых пунктов "было")

- Сегодня только форсируется насильственные три "Дэ"

- Специалисты вынуждены бежать в ту же РФ(хотя это и есть часть политики РФ - а Галычан вообще в Забайкалье противостоять китайскому этносу)



По большинству пунктов Вы сами себе противоречите: Развал ВСУ спонсировался не только США, РФ,... - "Будапештский меморандум"...



Экономика - экономикой, но "пирожки врозь" - это Закон для всех!

"Харьковский турбоатом" - США - строительство АЭС в Иране.

"Морской старт" - РФ - "Маск"....

- Этот список можно продолжать бесконечно, но бесконечность "упирается" в голую степь, когда даже "Мотор Сич" ставят перед фактом вырезать на метал... - Китай - США.

Ан-224 - Китай.....

Все технологии, если не проданы - то уничтожены, при чём с уникальной технологической базой - кто за этим стоит? Кому это выгодно? ...

И кто, кому, что, в таком случае может "обещать"? 1. Я не слышал такого, что бы деньги "кто-то" просто так давал.Поэтому пиплу нет необходимости втирать лажу о "манне небесной"2. Деньги только "зарабатываются"3. Идейный необходим для уничтожения системного лохотрона - и прекращения уничтожения остатков Украины.4. В Украине - самый замечательный народ, только с великой странностию его насильственным образом имеют ВСЕ, кому ни лень.5. Задача последующего лидера, после "Зе" - сохранение самой Украины... - "Зе" спрыгнет на дурочку под "карантин".6. Уничтожены, на сегодня основная часть самой возможности восстановления, как Государства І класса - которым была Украина, с обладанием промышленности, технологий, специалистов, потребностей, ................................................................................- Есть спрос- Есть предложение(по большинству ключевых пунктов "было")- Сегодня только форсируется насильственные три "Дэ"- Специалисты вынуждены бежать в ту же РФ(хотя это и есть часть политики РФ - а Галычан вообще в Забайкалье противостоять китайскому этносу)По большинству пунктов Вы сами себе противоречите: Развал ВСУ спонсировался не только США, РФ,... - "Будапештский меморандум"...Экономика - экономикой, но "пирожки врозь" - это Закон для всех!"Харьковский турбоатом" - США - строительство АЭС в Иране."Морской старт" - РФ - "Маск"....- Этот список можно продолжать бесконечно, но бесконечность "упирается" в голую степь, когда даже "Мотор Сич" ставят перед фактом вырезать на метал... - Китай - США.Ан-224 - Китай........И кто, кому, что, в таком случае может "обещать"? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8320 З нами з: 20.09.12 Подякував: 682 раз. Подякували: 871 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 21:47 Schmit написав: Якими б ідейними та хорошими людьми не були всі ці кандидати, проблема з ними лише одна (як і з нині діючим президентом) - залежність від олігархічних або ще гірше - московських грошей. Якими б ідейними та хорошими людьми не були всі ці кандидати, проблема з ними лише одна (як і з нині діючим президентом) - залежність від олігархічних або ще гірше - московських грошей.

Вам как раз этот вопрос к рассмотрению и вынесен.

1. Или деньги по беспределу выводятся.

2. Или воруются.

3. Или окончательно ликвидируется сама возможность их честно зарабатывать.

4. Офшоры, схемы, .... - рабство.

- Проблема в системе Институтов Государственной власти. В системе законопослушных и честных работников всегда в Украине заложен элемент системы "смотрящих" - что прямым текстом множит действие Конституции Украины №1 на "0"



Идейные необходимы уже не для рабского труда - уже пол страны, как углекопы работают бесплатно - а реализовать результаты труда миллионов Украинцев именно в интересах Украины и самих украинцев. Вам как раз этот вопрос к рассмотрению и вынесен.1. Или деньги по беспределу выводятся.2. Или воруются.3. Или окончательно ликвидируется сама возможность их честно зарабатывать.4. Офшоры, схемы, .... - рабство.- Проблема в системе Институтов Государственной власти. В системе законопослушных и честных работников всегда в Украине заложен элемент системы "смотрящих" - что прямым текстом множит действие Конституции Украины №1 на "0"Идейные необходимы уже не для рабского труда - уже пол страны, как углекопы работают бесплатно - а реализовать результаты труда миллионов Украинцев именно в интересах Украины и самих украинцев. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8320 З нами з: 20.09.12 Подякував: 682 раз. Подякували: 871 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6447644864496450 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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