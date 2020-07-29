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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6447644864496450
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 22:00

О "идейных", за что на форуме в меня, "постоянно летят камни":
https://censor.net.ua/news/3210865/radi ... rn_nalogov
29.07.20 19:12 "Радикал" Ляшко оспаривает в суде необходимость заплатить полмиллиона грн налогов
"Радикал" Ляшко оспаривает в суде необходимость заплатить полмиллиона грн налоговБывший народный депутат, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко подал в Окружной административный суд Киева иск об отмене налоговых уведомлений на сумму свыше 500 тыс. грн.
Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, информирует Цензор.НЕТ.

"Олег Ляшко подал иск к Главному управлению ГНС в городе Киеве и просит суд отменить налоговые уведомления-решения на сумму свыше 500 тыс. грн. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева", - сказано в сообщении.

Ляшко просит суд отменить два налоговых уведомления-решения, составленные Главным управлением Государственной налоговой службы в городе Киеве в декабре 2019 года. По этим документам ему увеличена сумма денежного обязательства по налогу на доходы физических лиц по результатам годового декларирования и увеличена сумма денежного обязательства по уплате военного сбора.

Вероятно в налоговой увидели годовой доход - и прослезились....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 22:11

  freeze написав:
andrijk777 написав:
  freeze написав:Смешно.
У ближайшего конкурента Тихановской по опросам рейтинг около 10 процентов. Что она может выиграть?

Смішно.
Про Авакова - розказуєте казки про антирейтинг в 80%. І світових прецедентів немає!
А в Луки антирейтинг 80%+. Ось вам і буде прецедент!


Пишите какой то уже бред. У Лукашенко антирейтинг 80 процентов
Сами по ночам считаете?

Таке враження що ви компетентні в будь-якій темі, знаєте рейтинги усіх політиків.
В ви хоч ситуацію в Білорусії знаєте? По чому судите про рейтинг Луки?
Якщо в Луки такий великий рейтинг - чого ж він усіх кандидатів відразу садить в тюрми і відкриває кримінальні справи? Ні Путін ні Яник навіть близько собі такого не дозволяли.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 22:27

Re: Політичні дискусії

Буде прикольно, якщо Лукашенко передасть затриманих лугандонських вагнерівців Україні. Псслів РФ і України вже терміново викликав. Цілком може психанути і утнути таке. В нас з'явиться обмінний матеріал і козирі у Зеленського на перемовинах з Путіним.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 23:00

  lapay написав:Буде прикольно, якщо Лукашенко передасть затриманих лугандонських вагнерівців Україні. Псслів РФ і України вже терміново викликав. Цілком може психанути і утнути таке. В нас з'явиться обмінний матеріал і козирі у Зеленського на перемовинах з Путіним.

А до чого тут Україна?
Лука ніколи такого не зробить.
Ситуація в Лукашенка звичайно критична, але, якщо розібратись, Росія його єдиний союзник.
І як не дивно Росія також ризикувати сильно не хоче - ось переможе Тихановська(в результаті масових заворушень, звичайно) і Білорусь піде шляхом України. Для Росії(Путіна) це буде майже смертельний удар - втрата "останнього союзника".
Тому я вважаю що попри взаємну ненависть Путін і Лукашенко потрібні один одному.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 23:05

Наконец первая адекватная реакция:
https://kp.ua/politics/673295-eksperty- ... em-hovoryt
Саакашвили сам не понимает, о чём говорит.

Хотя, ... от специалистов(Пардон отсебятина) - ситуация сильно накалена именно в Правовой сфере. Задача её полностью обвалить и похоронить.
- Удар на себя берёт Швили - ему бежать из страны не впервой.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 23:15

  andrijk777 написав:
  lapay написав:Буде прикольно, якщо Лукашенко передасть затриманих лугандонських вагнерівців Україні. Псслів РФ і України вже терміново викликав. Цілком може психанути і утнути таке. В нас з'явиться обмінний матеріал і козирі у Зеленського на перемовинах з Путіним.

А до чого тут Україна?
Лука ніколи такого не зробить.
Ситуація в Лукашенка звичайно критична, але, якщо розібратись, Росія його єдиний союзник.
І як не дивно Росія також ризикувати сильно не хоче - ось переможе Тихановська(в результаті масових заворушень, звичайно) і Білорусь піде шляхом України. Для Росії(Путіна) це буде майже смертельний удар - втрата "останнього союзника".
Тому я вважаю що попри взаємну ненависть Путін і Лукашенко потрібні один одному.

- РФ давно противник.
С момента не создания союзного государства(10 год) Х...ло вынуждено было обнулять свой президентский срок - довольно пошло и цинично.
Давление на Беларусь с нефтью и газом не прокатило - и наоборот Лука сыграл на опережение.
Надвигающийся кризис ставит перед РФ, за условием, не включения Украины, выбираться "за чей-то счёт". Беларусь - самый лакомый кусочек, но есть только Один (это не ошибка) препятствие. Сожрав Беларусь - РФ года три, как минимум сможет стабилизировать внутреннюю ситуацию вне зависимости от внешней конъюнктуры и мирового кризиса.
Украины хватило на пять лет.

К тому же внутренняя ситуация в РФ требует "маленькой победоносной войны"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 23:23

О "Зе" "реформах":
http://ukrtoday.info/politics/443-jeto- ... lenie.html
«Я не знаю, какими были намерения украинских государственных властей, но это вовсе не прогресс – это разрушение инфраструктуры», – считает посол Венгрии.

Неужели ещё кто-то стал это понимать?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 23:49

Schmit
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