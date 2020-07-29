Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
О "идейных", за что на форуме в меня, "постоянно летят камни":
https://censor.net.ua/news/3210865/radi ... rn_nalogov 29.07.20 19:12 "Радикал" Ляшко оспаривает в суде необходимость заплатить полмиллиона грн налогов "Радикал" Ляшко оспаривает в суде необходимость заплатить полмиллиона грн налоговБывший народный депутат, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко подал в Окружной административный суд Киева иск об отмене налоговых уведомлений на сумму свыше 500 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, информирует Цензор.НЕТ.
"Олег Ляшко подал иск к Главному управлению ГНС в городе Киеве и просит суд отменить налоговые уведомления-решения на сумму свыше 500 тыс. грн. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева", - сказано в сообщении.
Ляшко просит суд отменить два налоговых уведомления-решения, составленные Главным управлением Государственной налоговой службы в городе Киеве в декабре 2019 года. По этим документам ему увеличена сумма денежного обязательства по налогу на доходы физических лиц по результатам годового декларирования и увеличена сумма денежного обязательства по уплате военного сбора.
Вероятно в налоговой увидели годовой доход - и прослезились....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
freeze написав:Смешно. У ближайшего конкурента Тихановской по опросам рейтинг около 10 процентов. Что она может выиграть?
Смішно. Про Авакова - розказуєте казки про антирейтинг в 80%. І світових прецедентів немає! А в Луки антирейтинг 80%+. Ось вам і буде прецедент!
Пишите какой то уже бред. У Лукашенко антирейтинг 80 процентов Сами по ночам считаете?
Таке враження що ви компетентні в будь-якій темі, знаєте рейтинги усіх політиків. В ви хоч ситуацію в Білорусії знаєте? По чому судите про рейтинг Луки? Якщо в Луки такий великий рейтинг - чого ж він усіх кандидатів відразу садить в тюрми і відкриває кримінальні справи? Ні Путін ні Яник навіть близько собі такого не дозволяли.
Буде прикольно, якщо Лукашенко передасть затриманих лугандонських вагнерівців Україні. Псслів РФ і України вже терміново викликав. Цілком може психанути і утнути таке. В нас з'явиться обмінний матеріал і козирі у Зеленського на перемовинах з Путіним.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Буде прикольно, якщо Лукашенко передасть затриманих лугандонських вагнерівців Україні. Псслів РФ і України вже терміново викликав. Цілком може психанути і утнути таке. В нас з'явиться обмінний матеріал і козирі у Зеленського на перемовинах з Путіним.
А до чого тут Україна? Лука ніколи такого не зробить. Ситуація в Лукашенка звичайно критична, але, якщо розібратись, Росія його єдиний союзник. І як не дивно Росія також ризикувати сильно не хоче - ось переможе Тихановська(в результаті масових заворушень, звичайно) і Білорусь піде шляхом України. Для Росії(Путіна) це буде майже смертельний удар - втрата "останнього союзника". Тому я вважаю що попри взаємну ненависть Путін і Лукашенко потрібні один одному.
Хотя, ... от специалистов(Пардон отсебятина) - ситуация сильно накалена именно в Правовой сфере. Задача её полностью обвалить и похоронить. - Удар на себя берёт Швили - ему бежать из страны не впервой.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
lapay написав:Буде прикольно, якщо Лукашенко передасть затриманих лугандонських вагнерівців Україні. Псслів РФ і України вже терміново викликав. Цілком може психанути і утнути таке. В нас з'явиться обмінний матеріал і козирі у Зеленського на перемовинах з Путіним.
А до чого тут Україна? Лука ніколи такого не зробить. Ситуація в Лукашенка звичайно критична, але, якщо розібратись, Росія його єдиний союзник. І як не дивно Росія також ризикувати сильно не хоче - ось переможе Тихановська(в результаті масових заворушень, звичайно) і Білорусь піде шляхом України. Для Росії(Путіна) це буде майже смертельний удар - втрата "останнього союзника". Тому я вважаю що попри взаємну ненависть Путін і Лукашенко потрібні один одному.
- РФ давно противник. С момента не создания союзного государства(10 год) Х...ло вынуждено было обнулять свой президентский срок - довольно пошло и цинично. Давление на Беларусь с нефтью и газом не прокатило - и наоборот Лука сыграл на опережение. Надвигающийся кризис ставит перед РФ, за условием, не включения Украины, выбираться "за чей-то счёт". Беларусь - самый лакомый кусочек, но есть только Один (это не ошибка) препятствие. Сожрав Беларусь - РФ года три, как минимум сможет стабилизировать внутреннюю ситуацию вне зависимости от внешней конъюнктуры и мирового кризиса. Украины хватило на пять лет.
К тому же внутренняя ситуация в РФ требует "маленькой победоносной войны"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
lapay написав:Бойко чи Медведчук програють всім, навіть Порошенку чи Стерненку. Антирейтинг впливає на битву політиків одного зовнішнього вектору. Зеленській, як і Порошенко, декларував ЄС, а не ТС.
Не проиграют. Антирейтинг Порошенко 76%, значит потенциально (при определенных раскладах) за него могут проголосовать 24%. Антирейтинг Бойко 57%, то есть за него опять же потенциально могут проголосовать 43%. Те, кто однозначно не доверяет ни одному, ни другому, в случае такого второго тура не придут на выборы. Например, в 2010 году, когда "оранжевый" электорат численно превосходил "бело-синий" (что однозначно показали выборы в Раду в 2006 и 2007) Тимошенко проиграла Януковичу из-за ее высокого антирейтинга. Многие сторонники "оранжевых" не доверявшие Тимошенко тогда не пришли на выборы (проголосовали против всех).