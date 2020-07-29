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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 30 лип, 2020 08:53
andrijk777 написав:
Таке враження що ви компетентні в будь-якій темі, знаєте рейтинги усіх політиків.
Я рейтинги не рисую, я рейтинги читаю. Поэтому утверждение об антирейтинге Лукашенко 80 процентов является обычным домыслом, так как никакого опроса с таким результатом не проводилось.
По памяти, была какая-то голосовалка на оппозиционном их сайте вроде Хартия называется, там у Лукашенко был большой антирейтинг, но достаточно глупо экстраполировать это на всё общество. Это всё равно, что на сайте партии Шария поставить опросник - доверяете ли вы партии Шария.
andrijk777 написав:
Якщо в Луки такий великий рейтинг - чого ж він усіх кандидатів відразу садить в тюрми і відкриває кримінальні справи? Ні Путін ні Яник навіть близько собі такого не дозволяли.
Всех кандидатов сажает ? Там их относительно много. Дело возбуждено против одного работника газпромовского банка, и еще против одного кандидата, который сбежал после этого в Россию. А Тихановская достаточно спокойно чихвостит Лукашенко.
Ну а то, что Бацька не либерал, это и так все знают. Никогда не позволит шины месяц жечь и в полицейских бутылки с зажигательной смесью кидать. Такой человек.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 12:45
freeze написав: andrijk777 написав:
Таке враження що ви компетентні в будь-якій темі, знаєте рейтинги усіх політиків.
Я рейтинги не рисую, я рейтинги читаю. Поэтому утверждение об антирейтинге Лукашенко 80 процентов является обычным домыслом, так как никакого опроса с таким результатом не проводилось.
По памяти, была какая-то голосовалка на оппозиционном их сайте вроде Хартия называется, там у Лукашенко был большой антирейтинг, но достаточно глупо экстраполировать это на всё общество. Это всё равно, что на сайте партии Шария поставить опросник - доверяете ли вы партии Шария.
Прикольно, спочатку ви назвали це брєдом, тепер домислом.
Так само домислом є твердження що антирейтинг Луки є нижче 80%.
freeze написав: andrijk777 написав:
Якщо в Луки такий великий рейтинг - чого ж він усіх кандидатів відразу садить в тюрми і відкриває кримінальні справи? Ні Путін ні Яник навіть близько собі такого не дозволяли.
Всех кандидатов сажает ? Там их относительно много. Дело возбуждено против одного работника газпромовского банка, и еще против одного кандидата, который сбежал после этого в Россию. А Тихановская достаточно спокойно чихвостит Лукашенко.
Ну а то, что Бацька не либерал, это и так все знают. Никогда не позволит шины месяц жечь и в полицейских бутылки с зажигательной смесью кидать. Такой человек.
Ви погано знаєте і факти, і історію.
Лука посадив 2 кандидатів - Тихановського і Бабарико.
Третього не допустив і вже мав посадити, але він утік.
Усі інші - це просто спойлери.
Залишилась одна Тихановська - домогосподарка, яка фактично випадково стала кандидатом. Напевно тому і стала, бо Лука не бачив в ній конкурента.
По історії - в 2010 Лука посадив за грати по-моєму 7(сім) кандидатів в президенти!! Це безпрецедентний крок. Таке відбувається хіба що в африканських країнах.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 12:54
andrijk777 написав: freeze написав: andrijk777 написав:
Таке враження що ви компетентні в будь-якій темі, знаєте рейтинги усіх політиків.
Я рейтинги не рисую, я рейтинги читаю. Поэтому утверждение об антирейтинге Лукашенко 80 процентов является обычным домыслом, так как никакого опроса с таким результатом не проводилось.
По памяти, была какая-то голосовалка на оппозиционном их сайте вроде Хартия называется, там у Лукашенко был большой антирейтинг, но достаточно глупо экстраполировать это на всё общество. Это всё равно, что на сайте партии Шария поставить опросник - доверяете ли вы партии Шария.
Прикольно, спочатку ви назвали це брєдом, тепер домислом.
Так само домислом є твердження що антирейтинг Луки є нижче 80%.
freeze написав: andrijk777 написав:
Якщо в Луки такий великий рейтинг - чого ж він усіх кандидатів відразу садить в тюрми і відкриває кримінальні справи? Ні Путін ні Яник навіть близько собі такого не дозволяли.
Всех кандидатов сажает ? Там их относительно много. Дело возбуждено против одного работника газпромовского банка, и еще против одного кандидата, который сбежал после этого в Россию. А Тихановская достаточно спокойно чихвостит Лукашенко.
Ну а то, что Бацька не либерал, это и так все знают. Никогда не позволит шины месяц жечь и в полицейских бутылки с зажигательной смесью кидать. Такой человек.
Ви погано знаєте і факти, і історію.
Лука посадив 2 кандидатів - Тихановського і Бабарико.
Третього не допустив і вже мав посадити, але він утік.
Усі інші - це просто спойлери.
Залишилась одна Тихановська - домогосподарка, яка фактично випадково стала кандидатом. Напевно тому і стала, бо Лука не бачив в ній конкурента.
По історії - в 2010 Лука посадив за грати по-моєму 7(сім) кандидатів в президенти!! Це безпрецедентний крок. Таке відбувається хіба що в африканських країнах.
Правильно зробив. Скрізь має бути хазяїн. Ато коли кожні кілька років до влади приходять інші люди це дибілізм. В усіх розвинених країнах реальна влада або в монархів, або в голів промислових кланів.
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