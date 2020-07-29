Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:Таке враження що ви компетентні в будь-якій темі, знаєте рейтинги усіх політиків.
Я рейтинги не рисую, я рейтинги читаю. Поэтому утверждение об антирейтинге Лукашенко 80 процентов является обычным домыслом, так как никакого опроса с таким результатом не проводилось. По памяти, была какая-то голосовалка на оппозиционном их сайте вроде Хартия называется, там у Лукашенко был большой антирейтинг, но достаточно глупо экстраполировать это на всё общество. Это всё равно, что на сайте партии Шария поставить опросник - доверяете ли вы партии Шария.
andrijk777 написав:Якщо в Луки такий великий рейтинг - чого ж він усіх кандидатів відразу садить в тюрми і відкриває кримінальні справи? Ні Путін ні Яник навіть близько собі такого не дозволяли.
Всех кандидатов сажает ? Там их относительно много. Дело возбуждено против одного работника газпромовского банка, и еще против одного кандидата, который сбежал после этого в Россию. А Тихановская достаточно спокойно чихвостит Лукашенко. Ну а то, что Бацька не либерал, это и так все знают. Никогда не позволит шины месяц жечь и в полицейских бутылки с зажигательной смесью кидать. Такой человек.
andrijk777 написав:Таке враження що ви компетентні в будь-якій темі, знаєте рейтинги усіх політиків.
Я рейтинги не рисую, я рейтинги читаю. Поэтому утверждение об антирейтинге Лукашенко 80 процентов является обычным домыслом, так как никакого опроса с таким результатом не проводилось. По памяти, была какая-то голосовалка на оппозиционном их сайте вроде Хартия называется, там у Лукашенко был большой антирейтинг, но достаточно глупо экстраполировать это на всё общество. Это всё равно, что на сайте партии Шария поставить опросник - доверяете ли вы партии Шария.
Прикольно, спочатку ви назвали це брєдом, тепер домислом. Так само домислом є твердження що антирейтинг Луки є нижче 80%.
freeze написав:
andrijk777 написав:Якщо в Луки такий великий рейтинг - чого ж він усіх кандидатів відразу садить в тюрми і відкриває кримінальні справи? Ні Путін ні Яник навіть близько собі такого не дозволяли.
Всех кандидатов сажает ? Там их относительно много. Дело возбуждено против одного работника газпромовского банка, и еще против одного кандидата, который сбежал после этого в Россию. А Тихановская достаточно спокойно чихвостит Лукашенко. Ну а то, что Бацька не либерал, это и так все знают. Никогда не позволит шины месяц жечь и в полицейских бутылки с зажигательной смесью кидать. Такой человек.
Ви погано знаєте і факти, і історію. Лука посадив 2 кандидатів - Тихановського і Бабарико. Третього не допустив і вже мав посадити, але він утік. Усі інші - це просто спойлери. Залишилась одна Тихановська - домогосподарка, яка фактично випадково стала кандидатом. Напевно тому і стала, бо Лука не бачив в ній конкурента. По історії - в 2010 Лука посадив за грати по-моєму 7(сім) кандидатів в президенти!! Це безпрецедентний крок. Таке відбувається хіба що в африканських країнах.
andrijk777 написав:Таке враження що ви компетентні в будь-якій темі, знаєте рейтинги усіх політиків.
Я рейтинги не рисую, я рейтинги читаю. Поэтому утверждение об антирейтинге Лукашенко 80 процентов является обычным домыслом, так как никакого опроса с таким результатом не проводилось. По памяти, была какая-то голосовалка на оппозиционном их сайте вроде Хартия называется, там у Лукашенко был большой антирейтинг, но достаточно глупо экстраполировать это на всё общество. Это всё равно, что на сайте партии Шария поставить опросник - доверяете ли вы партии Шария.
Прикольно, спочатку ви назвали це брєдом, тепер домислом. Так само домислом є твердження що антирейтинг Луки є нижче 80%.
freeze написав:
andrijk777 написав:Якщо в Луки такий великий рейтинг - чого ж він усіх кандидатів відразу садить в тюрми і відкриває кримінальні справи? Ні Путін ні Яник навіть близько собі такого не дозволяли.
Всех кандидатов сажает ? Там их относительно много. Дело возбуждено против одного работника газпромовского банка, и еще против одного кандидата, который сбежал после этого в Россию. А Тихановская достаточно спокойно чихвостит Лукашенко. Ну а то, что Бацька не либерал, это и так все знают. Никогда не позволит шины месяц жечь и в полицейских бутылки с зажигательной смесью кидать. Такой человек.
Ви погано знаєте і факти, і історію. Лука посадив 2 кандидатів - Тихановського і Бабарико. Третього не допустив і вже мав посадити, але він утік. Усі інші - це просто спойлери. Залишилась одна Тихановська - домогосподарка, яка фактично випадково стала кандидатом. Напевно тому і стала, бо Лука не бачив в ній конкурента. По історії - в 2010 Лука посадив за грати по-моєму 7(сім) кандидатів в президенти!! Це безпрецедентний крок. Таке відбувається хіба що в африканських країнах.
Правильно зробив. Скрізь має бути хазяїн. Ато коли кожні кілька років до влади приходять інші люди це дибілізм. В усіх розвинених країнах реальна влада або в монархів, або в голів промислових кланів.
Волинь написав:Правильно зробив. Скрізь має бути хазяїн. Ато коли кожні кілька років до влади приходять інші люди це дибілізм. В усіх розвинених країнах реальна влада або в монархів, або в голів промислових кланів.
Ну-ну розкажіть нам казки в кого там "реальна влада" в Швеції, Норвегії, Фінляндії? В кого там "реальна влада" в Польщі? Якщо в Лука такий "крутий хазяїн" тоді чого рівень життя у нас приблизно рівний? Чи може почнуться казки що Білорусь процвітає у порівнянні з Україною.
Волинь написав:Правильно зробив. Скрізь має бути хазяїн. Ато коли кожні кілька років до влади приходять інші люди це дибілізм. В усіх розвинених країнах реальна влада або в монархів, або в голів промислових кланів.
Ну-ну розкажіть нам казки в кого там "реальна влада" в Швеції, Норвегії, Фінляндії? В кого там "реальна влада" в Польщі? Якщо в Лука такий "крутий хазяїн" тоді чого рівень життя у нас приблизно рівний? Чи може почнуться казки що Білорусь процвітає у порівнянні з Україною.
Ну насправді ми нічого такого не знаємо - але конспірологічні версії подій чомусь постійно з"являються . Як і з ким та про що реально на різних там давосах обговорюють - нам же насправді і не скажуть ... Думаєте у нас немає такого собі "клубу олігархів" ?
Другий “замах” на екс-полонену Бучок в поліції оформили, як “добровільну здачу зброї”
“Так, це дійсно було. Ту гранату знайшов її чоловік, він одразу подзвонив до поліції та повідомив, що він хоче добровільно її віддати, тому слідчі оформили добровільну здачу вибухового пристрою”, — розповіла Вільному радіо речниця поліції Донеччини Олександра Гаврилко.