Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6448644964506451 Додано: Чет 30 лип, 2020 08:53 andrijk777 написав: Таке враження що ви компетентні в будь-якій темі, знаєте рейтинги усіх політиків. Таке враження що ви компетентні в будь-якій темі, знаєте рейтинги усіх політиків.



Я рейтинги не рисую, я рейтинги читаю. Поэтому утверждение об антирейтинге Лукашенко 80 процентов является обычным домыслом, так как никакого опроса с таким результатом не проводилось.

По памяти, была какая-то голосовалка на оппозиционном их сайте вроде Хартия называется, там у Лукашенко был большой антирейтинг, но достаточно глупо экстраполировать это на всё общество. Это всё равно, что на сайте партии Шария поставить опросник - доверяете ли вы партии Шария.



andrijk777 написав: Якщо в Луки такий великий рейтинг - чого ж він усіх кандидатів відразу садить в тюрми і відкриває кримінальні справи? Ні Путін ні Яник навіть близько собі такого не дозволяли. Якщо в Луки такий великий рейтинг - чого ж він усіх кандидатів відразу садить в тюрми і відкриває кримінальні справи? Ні Путін ні Яник навіть близько собі такого не дозволяли.



Всех кандидатов сажает ? Там их относительно много. Дело возбуждено против одного работника газпромовского банка, и еще против одного кандидата, который сбежал после этого в Россию. А Тихановская достаточно спокойно чихвостит Лукашенко.

Ну а то, что Бацька не либерал, это и так все знают. Никогда не позволит шины месяц жечь и в полицейских бутылки с зажигательной смесью кидать. Такой человек. Я рейтинги не рисую, я рейтинги читаю. Поэтому утверждение об антирейтинге Лукашенко 80 процентов является обычным домыслом, так как никакого опроса с таким результатом не проводилось.По памяти, была какая-то голосовалка на оппозиционном их сайте вроде Хартия называется, там у Лукашенко был большой антирейтинг, но достаточно глупо экстраполировать это на всё общество. Это всё равно, что на сайте партии Шария поставить опросник - доверяете ли вы партии Шария.Всех кандидатов сажает ? Там их относительно много. Дело возбуждено против одного работника газпромовского банка, и еще против одного кандидата, который сбежал после этого в Россию. А Тихановская достаточно спокойно чихвостит Лукашенко.Ну а то, что Бацька не либерал, это и так все знают. Никогда не позволит шины месяц жечь и в полицейских бутылки с зажигательной смесью кидать. Такой человек. freeze 4 Повідомлень: 17808 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4330 раз. Подякували: 6999 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лип, 2020 12:45 freeze написав: andrijk777 написав: Таке враження що ви компетентні в будь-якій темі, знаєте рейтинги усіх політиків. Таке враження що ви компетентні в будь-якій темі, знаєте рейтинги усіх політиків.



Я рейтинги не рисую, я рейтинги читаю. Поэтому утверждение об антирейтинге Лукашенко 80 процентов является обычным домыслом, так как никакого опроса с таким результатом не проводилось.

По памяти, была какая-то голосовалка на оппозиционном их сайте вроде Хартия называется, там у Лукашенко был большой антирейтинг, но достаточно глупо экстраполировать это на всё общество. Это всё равно, что на сайте партии Шария поставить опросник - доверяете ли вы партии Шария.

Я рейтинги не рисую, я рейтинги читаю. Поэтому утверждение об антирейтинге Лукашенко 80 процентов является обычным домыслом, так как никакого опроса с таким результатом не проводилось.По памяти, была какая-то голосовалка на оппозиционном их сайте вроде Хартия называется, там у Лукашенко был большой антирейтинг, но достаточно глупо экстраполировать это на всё общество. Это всё равно, что на сайте партии Шария поставить опросник - доверяете ли вы партии Шария.

Прикольно, спочатку ви назвали це брєдом, тепер домислом.

Так само домислом є твердження що антирейтинг Луки є нижче 80%.

freeze написав: andrijk777 написав: Якщо в Луки такий великий рейтинг - чого ж він усіх кандидатів відразу садить в тюрми і відкриває кримінальні справи? Ні Путін ні Яник навіть близько собі такого не дозволяли. Якщо в Луки такий великий рейтинг - чого ж він усіх кандидатів відразу садить в тюрми і відкриває кримінальні справи? Ні Путін ні Яник навіть близько собі такого не дозволяли.



Всех кандидатов сажает ? Там их относительно много. Дело возбуждено против одного работника газпромовского банка, и еще против одного кандидата, который сбежал после этого в Россию. А Тихановская достаточно спокойно чихвостит Лукашенко.

Ну а то, что Бацька не либерал, это и так все знают. Никогда не позволит шины месяц жечь и в полицейских бутылки с зажигательной смесью кидать. Такой человек. Всех кандидатов сажает ? Там их относительно много. Дело возбуждено против одного работника газпромовского банка, и еще против одного кандидата, который сбежал после этого в Россию. А Тихановская достаточно спокойно чихвостит Лукашенко.Ну а то, что Бацька не либерал, это и так все знают. Никогда не позволит шины месяц жечь и в полицейских бутылки с зажигательной смесью кидать. Такой человек.

Ви погано знаєте і факти, і історію.

Лука посадив 2 кандидатів - Тихановського і Бабарико.

Третього не допустив і вже мав посадити, але він утік.

Усі інші - це просто спойлери.

Залишилась одна Тихановська - домогосподарка, яка фактично випадково стала кандидатом. Напевно тому і стала, бо Лука не бачив в ній конкурента.

По історії - в 2010 Лука посадив за грати по-моєму 7(сім) кандидатів в президенти!! Це безпрецедентний крок. Таке відбувається хіба що в африканських країнах. Прикольно, спочатку ви назвали це брєдом, тепер домислом.Так само домислом є твердження що антирейтинг Луки є нижче 80%.Ви погано знаєте і факти, і історію.Лука посадив 2 кандидатів - Тихановського і Бабарико.Третього не допустив і вже мав посадити, але він утік.Усі інші - це просто спойлери.Залишилась одна Тихановська - домогосподарка, яка фактично випадково стала кандидатом. Напевно тому і стала, бо Лука не бачив в ній конкурента.По історії - в 2010 Лука посадив за грати по-моєму 7(сім) кандидатів в президенти!! Це безпрецедентний крок. Таке відбувається хіба що в африканських країнах. andrijk777

Повідомлень: 2300 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лип, 2020 12:54 andrijk777 написав: freeze написав: andrijk777 написав: Таке враження що ви компетентні в будь-якій темі, знаєте рейтинги усіх політиків. Таке враження що ви компетентні в будь-якій темі, знаєте рейтинги усіх політиків.



Я рейтинги не рисую, я рейтинги читаю. Поэтому утверждение об антирейтинге Лукашенко 80 процентов является обычным домыслом, так как никакого опроса с таким результатом не проводилось.

По памяти, была какая-то голосовалка на оппозиционном их сайте вроде Хартия называется, там у Лукашенко был большой антирейтинг, но достаточно глупо экстраполировать это на всё общество. Это всё равно, что на сайте партии Шария поставить опросник - доверяете ли вы партии Шария.

Я рейтинги не рисую, я рейтинги читаю. Поэтому утверждение об антирейтинге Лукашенко 80 процентов является обычным домыслом, так как никакого опроса с таким результатом не проводилось.По памяти, была какая-то голосовалка на оппозиционном их сайте вроде Хартия называется, там у Лукашенко был большой антирейтинг, но достаточно глупо экстраполировать это на всё общество. Это всё равно, что на сайте партии Шария поставить опросник - доверяете ли вы партии Шария.

Прикольно, спочатку ви назвали це брєдом, тепер домислом.

Так само домислом є твердження що антирейтинг Луки є нижче 80%.

freeze написав: andrijk777 написав: Якщо в Луки такий великий рейтинг - чого ж він усіх кандидатів відразу садить в тюрми і відкриває кримінальні справи? Ні Путін ні Яник навіть близько собі такого не дозволяли. Якщо в Луки такий великий рейтинг - чого ж він усіх кандидатів відразу садить в тюрми і відкриває кримінальні справи? Ні Путін ні Яник навіть близько собі такого не дозволяли.



Всех кандидатов сажает ? Там их относительно много. Дело возбуждено против одного работника газпромовского банка, и еще против одного кандидата, который сбежал после этого в Россию. А Тихановская достаточно спокойно чихвостит Лукашенко.

Ну а то, что Бацька не либерал, это и так все знают. Никогда не позволит шины месяц жечь и в полицейских бутылки с зажигательной смесью кидать. Такой человек. Всех кандидатов сажает ? Там их относительно много. Дело возбуждено против одного работника газпромовского банка, и еще против одного кандидата, который сбежал после этого в Россию. А Тихановская достаточно спокойно чихвостит Лукашенко.Ну а то, что Бацька не либерал, это и так все знают. Никогда не позволит шины месяц жечь и в полицейских бутылки с зажигательной смесью кидать. Такой человек.

Ви погано знаєте і факти, і історію.

Лука посадив 2 кандидатів - Тихановського і Бабарико.

Третього не допустив і вже мав посадити, але він утік.

Усі інші - це просто спойлери.

Залишилась одна Тихановська - домогосподарка, яка фактично випадково стала кандидатом. Напевно тому і стала, бо Лука не бачив в ній конкурента.

По історії - в 2010 Лука посадив за грати по-моєму 7(сім) кандидатів в президенти!! Це безпрецедентний крок. Таке відбувається хіба що в африканських країнах. Прикольно, спочатку ви назвали це брєдом, тепер домислом.Так само домислом є твердження що антирейтинг Луки є нижче 80%.Ви погано знаєте і факти, і історію.Лука посадив 2 кандидатів - Тихановського і Бабарико.Третього не допустив і вже мав посадити, але він утік.Усі інші - це просто спойлери.Залишилась одна Тихановська - домогосподарка, яка фактично випадково стала кандидатом. Напевно тому і стала, бо Лука не бачив в ній конкурента.По історії - в 2010 Лука посадив за грати по-моєму 7(сім) кандидатів в президенти!! Це безпрецедентний крок. Таке відбувається хіба що в африканських країнах.

Правильно зробив. Скрізь має бути хазяїн. Ато коли кожні кілька років до влади приходять інші люди це дибілізм. В усіх розвинених країнах реальна влада або в монархів, або в голів промислових кланів. Правильно зробив. Скрізь має бути хазяїн. Ато коли кожні кілька років до влади приходять інші люди це дибілізм. В усіх розвинених країнах реальна влада або в монархів, або в голів промислових кланів. Волинь Повідомлень: 227 З нами з: 25.02.15 Подякував: 0 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лип, 2020 13:31 Волинь написав: Правильно зробив. Скрізь має бути хазяїн. Ато коли кожні кілька років до влади приходять інші люди це дибілізм. В усіх розвинених країнах реальна влада або в монархів, або в голів промислових кланів. Правильно зробив. Скрізь має бути хазяїн. Ато коли кожні кілька років до влади приходять інші люди це дибілізм. В усіх розвинених країнах реальна влада або в монархів, або в голів промислових кланів.

Ну-ну розкажіть нам казки в кого там "реальна влада" в Швеції, Норвегії, Фінляндії?

В кого там "реальна влада" в Польщі?

Якщо в Лука такий "крутий хазяїн" тоді чого рівень життя у нас приблизно рівний?

Чи може почнуться казки що Білорусь процвітає у порівнянні з Україною. Ну-ну розкажіть нам казки в кого там "реальна влада" в Швеції, Норвегії, Фінляндії?В кого там "реальна влада" в Польщі?Якщо в Лука такий "крутий хазяїн" тоді чого рівень життя у нас приблизно рівний?Чи може почнуться казки що Білорусь процвітає у порівнянні з Україною. andrijk777

Повідомлень: 2300 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лип, 2020 13:45 andrijk777 написав: Волинь написав: Правильно зробив. Скрізь має бути хазяїн. Ато коли кожні кілька років до влади приходять інші люди це дибілізм. В усіх розвинених країнах реальна влада або в монархів, або в голів промислових кланів. Правильно зробив. Скрізь має бути хазяїн. Ато коли кожні кілька років до влади приходять інші люди це дибілізм. В усіх розвинених країнах реальна влада або в монархів, або в голів промислових кланів.

Ну-ну розкажіть нам казки в кого там "реальна влада" в Швеції, Норвегії, Фінляндії?

В кого там "реальна влада" в Польщі?

Якщо в Лука такий "крутий хазяїн" тоді чого рівень життя у нас приблизно рівний?

Чи може почнуться казки що Білорусь процвітає у порівнянні з Україною. Ну-ну розкажіть нам казки в кого там "реальна влада" в Швеції, Норвегії, Фінляндії?В кого там "реальна влада" в Польщі?Якщо в Лука такий "крутий хазяїн" тоді чого рівень життя у нас приблизно рівний?Чи може почнуться казки що Білорусь процвітає у порівнянні з Україною.



Ну насправді ми нічого такого не знаємо - але конспірологічні версії подій чомусь постійно з"являються .

Як і з ким та про що реально на різних там давосах обговорюють - нам же насправді і не скажуть ...

Думаєте у нас немає такого собі "клубу олігархів" ? Ну насправді ми нічого такого не знаємо - але конспірологічні версії подій чомусь постійно з"являються .Як і з ким та про що реально на різних там давосах обговорюють - нам же насправді і не скажуть ...Думаєте у нас немає такого собі "клубу олігархів" ? Puente Повідомлень: 3362 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 387 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лип, 2020 14:39



“Так, це дійсно було. Ту гранату знайшов її чоловік, він одразу подзвонив до поліції та повідомив, що він хоче добровільно її віддати, тому слідчі оформили добровільну здачу вибухового пристрою”, — розповіла Вільному радіо речниця поліції Донеччини Олександра Гаврилко.



https://freeradio.com.ua/druhyi-zamakh- ... QczMOdMBHg



лёгким движением руки.... Другий “замах” на екс-полонену Бучок в поліції оформили, як “добровільну здачу зброї”“Так, це дійсно було. Ту гранату знайшов її чоловік, він одразу подзвонив до поліції та повідомив, що він хоче добровільно її віддати, тому слідчі оформили добровільну здачу вибухового пристрою”, — розповіла Вільному радіо речниця поліції Донеччини Олександра Гаврилко.лёгким движением руки.... 19yuriy91 Повідомлень: 2923 З нами з: 15.09.12 Подякував: 254 раз. Подякували: 391 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6448644964506451 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор