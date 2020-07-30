Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Понад 4 млн українців мешкають у селах, де немає якісного фіксованого інтернету. І таку кількість людей можна порівняти, наприклад, з населенням цілої країни – Грузії чи Естонії. До якісного оптичного інтернету також не підключено 40% шкіл , 92% бібліотек, 37% лікарень. І здебільшого вони теж розміщені в селах та невеликих містах. Це зокрема означає, що школи не можуть організувати дистанційне навчання в період карантину, а лікарні – впроваджувати телемедицину та повноцінно консультувати онлайн. Отже, отримавши достовірні дані щодо підключення з мінімальною похибкою, ми змогли ретельно розрахувати фінансові потреби. Тобто у нас є чітке бачення, як зробити так, щоб кожен українець мав доступ до якісного інтернету. І вона викладена у розробленій фахівцями Мінцифри Національній стратегії розвитку ШСД в Україні. https://www.pravda.com.ua/columns/2020/07/30/7261199/
Может с этого и надо было начинать, а не тратить время на "цифровые водительские права" и прочие безделушки
Жаль, власти не понимают, что единственный способ установить реальное перемирие (не ставя всю страну перед врагом в коленно-локтевую позу) - мониторить линию соприкосновения ударными дронами типа байрактаров, а еще лучше – Akinci, а еще лучше – свое производство наладить. И предупреждать высокоточными ударами любые попытки обстрелов без жертв среди мирного населения. Дорого конечно, нужны сотни таких машин, тысячи боеприпасов. Но если это цена мира, то она довольно таки низкая.
freeze написав:Кравчук заменил Кучму в качестве главы делегации ТКГ в Минске.
Какие-то чудные дела. Кравчук гораздо менее дипломатичен последнее время, чем Данилыч. И рубит с плеча, и резковат. Достаточно вспомнить как на торжественной речи в Раде недавно Кравчук возмущался, что никто не сел за прошлые преступления. Петро Алексеевич был мрачен во время этой речи, по-моему даже в ладошки не хлопнул после окончания речи как остальные.
это тот случай когда от замены не стоит ожидать реальных перемен...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Schmit написав: Не просто так эта жвания на маскву летала.
Жаль, власти не понимают, что единственный способ установить реальное перемирие (не ставя всю страну перед врагом в коленно-локтевую позу) - мониторить линию соприкосновения ударными дронами типа байрактаров, а еще лучше – Akinci, а еще лучше – свое производство наладить. И предупреждать высокоточными ударами любые попытки обстрелов без жертв среди мирного населения. Дорого конечно, нужны сотни таких машин, тысячи боеприпасов. Но если это цена мира, то она довольно таки низкая.
На основі фуфла одного му*** інший брехливий му*** наваяв ролик ні про що. "прішол к власти Зеленскій і про єті беспілотнікі забилі, єти беспілотникі не применяют на фронтє"- тіпа при Пороху їх прімєнялі. ще одна копія Шарія-Олєшки.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
19yuriy91 написав:вчера какой то андон заявил, шо украинцам надо больше зарабатывать шоб не покупать б/у машины. 1.где они берут этих педерастов? 2.антираша, зачатая порохом, уже построена полностью, или ещё нет?
пс. покупал пару раз прибалт. пармезан па200 акция, немецкий с зел.плесенью па240 акция и смотрю на цены обычных укр сыров по акциям..... пистец
Смотрю ашан сыр звеныгора сметанковый, голландский 193 грн кг Нормальный сыр и адекватная цена
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
19yuriy91 написав:вчера какой то андон заявил, шо украинцам надо больше зарабатывать шоб не покупать б/у машины. 1.где они берут этих педерастов? 2.антираша, зачатая порохом, уже построена полностью, или ещё нет?
пс. покупал пару раз прибалт. пармезан па200 акция, немецкий с зел.плесенью па240 акция и смотрю на цены обычных укр сыров по акциям..... пистец
Смотрю ашан сыр звеныгора сметанковый, голландский 193 грн кг Нормальный сыр и адекватная цена
всё таки между пармезаном и сметанковым, голландским разница есть. а так звенигора норм сыр. но по 170гр есть по акциям голландский(пр-во) мааздам
unicdima написав:"прішол к власти Зеленскій і про єті беспілотнікі забилі, єти беспілотникі не применяют на фронтє"- тіпа при Пороху їх прімєнялі.
18-19 рік, ВСУ і без ударних безпілотників нормально домінували на Донбасі, не те, що зараз. А був би Порох досі - вже би точно застосовували байрактари і не тому, що він такий хороший, а тому, що навчився на своїх помилках 2014-2016 років. А Зе зараз йде по тих самих граблях.
Апазиционный блок - "Не так". Какой же это был трэш.