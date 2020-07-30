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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6450645164526453> Додано: Чет 30 лип, 2020 19:15 Минцифры проснулись

До якісного оптичного інтернету також не підключено 40% шкіл , 92% бібліотек, 37% лікарень. І здебільшого вони теж розміщені в селах та невеликих містах. Це зокрема означає, що школи не можуть організувати дистанційне навчання в період карантину, а лікарні – впроваджувати телемедицину та повноцінно консультувати онлайн.

Отже, отримавши достовірні дані щодо підключення з мінімальною похибкою, ми змогли ретельно розрахувати фінансові потреби. Тобто у нас є чітке бачення, як зробити так, щоб кожен українець мав доступ до якісного інтернету. І вона викладена у розробленій фахівцями Мінцифри Національній стратегії розвитку ШСД в Україні.

https://www.pravda.com.ua/columns/2020/07/30/7261199/



Может с этого и надо было начинать, а не тратить время на "цифровые водительские права" и прочие безделушки Понад 4 млн українців мешкають у селах, де немає якісного фіксованого інтернету. І таку кількість людей можна порівняти, наприклад, з населенням цілої країни – Грузії чи Естонії.До якісного оптичного інтернету також, 92% бібліотек, 37% лікарень. І здебільшого вони теж розміщені в селах та невеликих містах. Це зокрема означає, що, а лікарні – впроваджувати телемедицину та повноцінно консультувати онлайн.Отже, отримавши достовірні дані щодо підключення з мінімальною похибкою, ми змогли ретельно розрахувати фінансові потреби. Тобто у нас є чітке бачення, як зробити так, щоб кожен українець мав доступ до якісного інтернету. І вона викладена у розробленій фахівцями Мінцифри Національній стратегії розвитку ШСД в Україні.Может с этого и надо было начинать, а не тратить время на "цифровые водительские права" и прочие безделушки Lady_N Повідомлень: 26 З нами з: 05.07.20 Подякував: 8 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лип, 2020 19:52

Не просто так эта жвания на маскву летала.



Жаль, власти не понимают, что единственный способ установить реальное перемирие (не ставя всю страну перед врагом в коленно-локтевую позу) - мониторить линию соприкосновения ударными дронами типа байрактаров, а еще лучше – Akinci, а еще лучше – свое производство наладить. И предупреждать высокоточными ударами любые попытки обстрелов без жертв среди мирного населения. Дорого конечно, нужны сотни таких машин, тысячи боеприпасов. Но если это цена мира, то она довольно таки низкая. Schmit

Повідомлень: 1506 З нами з: 08.09.09 Подякував: 18 раз. Подякували: 196 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лип, 2020 21:45 freeze написав: Кравчук заменил Кучму в качестве главы делегации ТКГ в Минске.



Какие-то чудные дела. Кравчук гораздо менее дипломатичен последнее время, чем Данилыч.

И рубит с плеча, и резковат. Достаточно вспомнить как на торжественной речи в Раде недавно Кравчук возмущался, что никто не сел за прошлые преступления. Петро Алексеевич был мрачен во время этой речи, по-моему даже в ладошки не хлопнул после окончания речи как остальные. Кравчук заменил Кучму в качестве главы делегации ТКГ в Минске.Какие-то чудные дела. Кравчук гораздо менее дипломатичен последнее время, чем Данилыч.И рубит с плеча, и резковат. Достаточно вспомнить как на торжественной речи в Раде недавно Кравчук возмущался, что никто не сел за прошлые преступления. Петро Алексеевич был мрачен во время этой речи, по-моему даже в ладошки не хлопнул после окончания речи как остальные.

это тот случай когда от замены не стоит ожидать реальных перемен... [url][/url]это тот случай когда от замены не стоит ожидать реальных перемен... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4721 З нами з: 06.08.08 Подякував: 246 раз. Подякували: 741 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лип, 2020 22:10 Тракторист написав: это тот случай когда от замены не стоит ожидать реальных перемен... это тот случай когда от замены не стоит ожидать реальных перемен...

а какие тебе нужно реальные реальные перемены ?

Чтобы вся Украина стала как ОРДЛО ? А ты будешь где-нибудь под Красноярском ? а какие тебе нужно реальные реальные перемены ?Чтобы вся Украина стала как ОРДЛО ? А ты будешь где-нибудь под Красноярском ? "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4968 З нами з: 31.08.09 Подякував: 335 раз. Подякували: 1038 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лип, 2020 22:59 Schmit написав:

Не просто так эта жвания на маскву летала.



Жаль, власти не понимают, что единственный способ установить реальное перемирие (не ставя всю страну перед врагом в коленно-локтевую позу) - мониторить линию соприкосновения ударными дронами типа байрактаров, а еще лучше – Akinci, а еще лучше – свое производство наладить. И предупреждать высокоточными ударами любые попытки обстрелов без жертв среди мирного населения. Дорого конечно, нужны сотни таких машин, тысячи боеприпасов. Но если это цена мира, то она довольно таки низкая. Не просто так эта жвания на маскву летала.Жаль, власти не понимают, что единственный способ установить реальное перемирие (не ставя всю страну перед врагом в коленно-локтевую позу) - мониторить линию соприкосновения ударными дронами типа байрактаров, а еще лучше – Akinci, а еще лучше – свое производство наладить. И предупреждать высокоточными ударами любые попытки обстрелов без жертв среди мирного населения. Дорого конечно, нужны сотни таких машин, тысячи боеприпасов. Но если это цена мира, то она довольно таки низкая.

На основі фуфла одного му*** інший брехливий му*** наваяв ролик ні про що.

"прішол к власти Зеленскій і про єті беспілотнікі забилі, єти беспілотникі не применяют на фронтє"- тіпа при Пороху їх прімєнялі.

ще одна копія Шарія-Олєшки. На основі фуфла одного му*** інший брехливий му*** наваяв ролик ні про що."прішол к власти Зеленскій і про єті беспілотнікі забилі, єти беспілотникі не применяют на фронтє"- тіпа при Пороху їх прімєнялі.ще одна копія Шарія-Олєшки. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, поверни вкрадені лайки. unicdima

Повідомлень: 654 З нами з: 10.06.19 Подякував: 30 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 лип, 2020 08:57 вчера какой то андон заявил, шо украинцам надо больше зарабатывать шоб не покупать б/у машины.

1.где они берут этих педерастов?

2.антираша, зачатая порохом, уже построена полностью, или ещё нет?



пс. покупал пару раз прибалт. пармезан па200 акция, немецкий с зел.плесенью па240 акция и смотрю на цены обычных укр сыров по акциям..... пистец 19yuriy91 Повідомлень: 2925 З нами з: 15.09.12 Подякував: 254 раз. Подякували: 391 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:07 19yuriy91 написав: вчера какой то андон заявил, шо украинцам надо больше зарабатывать шоб не покупать б/у машины.

1.где они берут этих педерастов?

2.антираша, зачатая порохом, уже построена полностью, или ещё нет?



пс. покупал пару раз прибалт. пармезан па200 акция, немецкий с зел.плесенью па240 акция и смотрю на цены обычных укр сыров по акциям..... пистец вчера какой то андон заявил, шо украинцам надо больше зарабатывать шоб не покупать б/у машины.1.где они берут этих педерастов?2.антираша, зачатая порохом, уже построена полностью, или ещё нет?пс. покупал пару раз прибалт. пармезан па200 акция, немецкий с зел.плесенью па240 акция и смотрю на цены обычных укр сыров по акциям..... пистец

Смотрю ашан сыр звеныгора сметанковый, голландский 193 грн кг

Нормальный сыр и адекватная цена Смотрю ашан сыр звеныгора сметанковый, голландский 193 грн кгНормальный сыр и адекватная цена "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8722 З нами з: 18.06.08 Подякував: 21 раз. Подякували: 620 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:15 Ukrainian написав: 19yuriy91 написав: вчера какой то андон заявил, шо украинцам надо больше зарабатывать шоб не покупать б/у машины.

1.где они берут этих педерастов?

2.антираша, зачатая порохом, уже построена полностью, или ещё нет?



пс. покупал пару раз прибалт. пармезан па200 акция, немецкий с зел.плесенью па240 акция и смотрю на цены обычных укр сыров по акциям..... пистец вчера какой то андон заявил, шо украинцам надо больше зарабатывать шоб не покупать б/у машины.1.где они берут этих педерастов?2.антираша, зачатая порохом, уже построена полностью, или ещё нет?пс. покупал пару раз прибалт. пармезан па200 акция, немецкий с зел.плесенью па240 акция и смотрю на цены обычных укр сыров по акциям..... пистец

Смотрю ашан сыр звеныгора сметанковый, голландский 193 грн кг

Нормальный сыр и адекватная цена Смотрю ашан сыр звеныгора сметанковый, голландский 193 грн кгНормальный сыр и адекватная цена



всё таки между пармезаном и сметанковым, голландским разница есть.

а так звенигора норм сыр. но по 170гр есть по акциям голландский(пр-во) мааздам всё таки между пармезаном и сметанковым, голландским разница есть.а так звенигора норм сыр. но по 170гр есть по акциям голландский(пр-во) мааздам 19yuriy91 Повідомлень: 2925 З нами з: 15.09.12 Подякував: 254 раз. Подякували: 391 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:01 unicdima написав: "прішол к власти Зеленскій і про єті беспілотнікі забилі, єти беспілотникі не применяют на фронтє"- тіпа при Пороху їх прімєнялі. "прішол к власти Зеленскій і про єті беспілотнікі забилі, єти беспілотникі не применяют на фронтє"- тіпа при Пороху їх прімєнялі.

18-19 рік, ВСУ і без ударних безпілотників нормально домінували на Донбасі, не те, що зараз. А був би Порох досі - вже би точно застосовували байрактари і не тому, що він такий хороший, а тому, що навчився на своїх помилках 2014-2016 років. А Зе зараз йде по тих самих граблях.





Апазиционный блок - "Не так". Какой же это был трэш. 18-19 рік, ВСУ і без ударних безпілотників нормально домінували на Донбасі, не те, що зараз. А був би Порох досі - вже би точно застосовували байрактари і не тому, що він такий хороший, а тому, що навчився на своїх помилках 2014-2016 років. А Зе зараз йде по тих самих граблях.Апазиционный блок - "Не так". Какой же это был трэш. Schmit

Повідомлень: 1506 З нами з: 08.09.09 Подякував: 18 раз. Подякували: 196 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:46 19yuriy91 написав: всё таки между пармезаном и сметанковым, голландским разница есть.

а так звенигора норм сыр. но по 170гр есть по акциям голландский(пр-во) мааздам всё таки между пармезаном и сметанковым, голландским разница есть.а так звенигора норм сыр. но по 170гр есть по акциям голландский(пр-во) мааздам

випередив

я теж беру голандські маздам та гауду по акціям, наші і близько не стояли. випередивя теж беру голандські маздам та гауду по акціям, наші і близько не стояли. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, поверни вкрадені лайки. unicdima

Повідомлень: 654 З нами з: 10.06.19 Подякував: 30 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6450645164526453> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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