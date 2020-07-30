Schmit написав:
18-19 рік, ВСУ і без ударних безпілотників нормально домінували на Донбасі, не те, що зараз. А був би Порох досі - вже би точно застосовували байрактари і не тому, що він такий хороший, а тому, що навчився на своїх помилках 2014-2016 років. А Зе зараз йде по тих самих граблях.
брехня, ти просто не спілкувався з хлопцями які на самому передку.
ні про яке домінування річ не йшла, максимум паритет.
Розказую реальну історію із Пісок з 128-ї бригади. Мій товариш навідник-оператор БМП-2, кажуть йому відпрацювати участок з якого сепари наших кошмарять, висунулися, відпрацювали, назад. Прибігає комбат, каже у сепарів там 25 танків, стрільбу більше не вести бо ми запаримся розхльобувати.
Про байрактари поцріотичну туфту пишуть невігласи, які ніхрена в тому не шарять. Самі БПЛА це легка ціль для ЗРК, в Сирії та Лівії вони працювали в парі з РЕБ Корал, аналогів якому у нас нема.