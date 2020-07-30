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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6450645164526453
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:13

  Schmit написав:
  unicdima написав:"прішол к власти Зеленскій і про єті беспілотнікі забилі, єти беспілотникі не применяют на фронтє"- тіпа при Пороху їх прімєнялі.

18-19 рік, ВСУ і без ударних безпілотників нормально домінували на Донбасі, не те, що зараз. А був би Порох досі - вже би точно застосовували байрактари і не тому, що він такий хороший, а тому, що навчився на своїх помилках 2014-2016 років. А Зе зараз йде по тих самих граблях.

брехня, ти просто не спілкувався з хлопцями які на самому передку.
ні про яке домінування річ не йшла, максимум паритет.
Розказую реальну історію із Пісок з 128-ї бригади. Мій товариш навідник-оператор БМП-2, кажуть йому відпрацювати участок з якого сепари наших кошмарять, висунулися, відпрацювали, назад. Прибігає комбат, каже у сепарів там 25 танків, стрільбу більше не вести бо ми запаримся розхльобувати.
Про байрактари поцріотичну туфту пишуть невігласи, які ніхрена в тому не шарять. Самі БПЛА це легка ціль для ЗРК, в Сирії та Лівії вони працювали в парі з РЕБ Корал, аналогів якому у нас нема.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:34

Re: Політичні дискусії

Олег Бондарчук
21 hours ago
Щойно о 20-00 Київська міська рада підтримала наш свободівський проект рішення щодо започаткування виконання Державного Гімну України в школах міста Києва.
Це буде сприяти вихованню патріотизму серед підростаючого покоління!
Дякую Тарас Мацюк як співавтору та ідейному натхненнику цього проекту рішення!
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