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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:13
Schmit написав: unicdima написав:
"прішол к власти Зеленскій і про єті беспілотнікі забилі, єти беспілотникі не применяют на фронтє"- тіпа при Пороху їх прімєнялі.
18-19 рік, ВСУ і без ударних безпілотників нормально домінували на Донбасі, не те, що зараз. А був би Порох досі - вже би точно застосовували байрактари і не тому, що він такий хороший, а тому, що навчився на своїх помилках 2014-2016 років. А Зе зараз йде по тих самих граблях.
брехня, ти просто не спілкувався з хлопцями які на самому передку.
ні про яке домінування річ не йшла, максимум паритет.
Розказую реальну історію із Пісок з 128-ї бригади. Мій товариш навідник-оператор БМП-2, кажуть йому відпрацювати участок з якого сепари наших кошмарять, висунулися, відпрацювали, назад. Прибігає комбат, каже у сепарів там 25 танків, стрільбу більше не вести бо ми запаримся розхльобувати.
Про байрактари поцріотичну туфту пишуть невігласи, які ніхрена в тому не шарять. Самі БПЛА це легка ціль для ЗРК, в Сирії та Лівії вони працювали в парі з РЕБ Корал, аналогів якому у нас нема.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:34
Олег Бондарчук
21 hours ago
Щойно о 20-00 Київська міська рада підтримала наш свободівський проект рішення щодо започаткування виконання Державного Гімну України в школах міста Києва.
Це буде сприяти вихованню патріотизму серед підростаючого покоління!
Дякую Тарас Мацюк як співавтору та ідейному натхненнику цього проекту рішення!
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Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 18:34
unicdima написав:
Олег Бондарчук
21 hours ago
Щойно о 20-00 Київська міська рада підтримала наш свободівський проект рішення щодо започаткування виконання Державного Гімну України в школах міста Києва.
Це буде сприяти вихованню патріотизму серед підростаючого покоління!
Дякую Тарас Мацюк як співавтору та ідейному натхненнику цього проекту рішення!
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То що кожен день будуть співати, як "Отче наш"? На урочистостях - нормально, але кожен день - безумство.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:48
zRadio
unicdima написав: 19yuriy91 написав:
всё таки между пармезаном и сметанковым, голландским разница есть.
а так звенигора норм сыр. но по 170гр есть по акциям голландский(пр-во) мааздам
випередив
я теж беру голандські маздам та гауду по акціям, наші і близько не стояли.
, тут против украинских сыров. Объясните зелебобику, в чём он не прав
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:49
unicdima написав:
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А что тут комментировать ?
Что Свобода - консерва ФСБ ? так это давно уже секрет Полишенеля
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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