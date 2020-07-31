Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
unicdima написав:"прішол к власти Зеленскій і про єті беспілотнікі забилі, єти беспілотникі не применяют на фронтє"- тіпа при Пороху їх прімєнялі.
18-19 рік, ВСУ і без ударних безпілотників нормально домінували на Донбасі, не те, що зараз. А був би Порох досі - вже би точно застосовували байрактари і не тому, що він такий хороший, а тому, що навчився на своїх помилках 2014-2016 років. А Зе зараз йде по тих самих граблях.
брехня, ти просто не спілкувався з хлопцями які на самому передку. ні про яке домінування річ не йшла, максимум паритет. Розказую реальну історію із Пісок з 128-ї бригади. Мій товариш навідник-оператор БМП-2, кажуть йому відпрацювати участок з якого сепари наших кошмарять, висунулися, відпрацювали, назад. Прибігає комбат, каже у сепарів там 25 танків, стрільбу більше не вести бо ми запаримся розхльобувати. Про байрактари поцріотичну туфту пишуть невігласи, які ніхрена в тому не шарять. Самі БПЛА це легка ціль для ЗРК, в Сирії та Лівії вони працювали в парі з РЕБ Корал, аналогів якому у нас нема.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
Олег Бондарчук 21 hours ago Щойно о 20-00 Київська міська рада підтримала наш свободівський проект рішення щодо започаткування виконання Державного Гімну України в школах міста Києва. Це буде сприяти вихованню патріотизму серед підростаючого покоління! Дякую Тарас Мацюк як співавтору та ідейному натхненнику цього проекту рішення! --------------------------------------------------------------------------------- коментуйте
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima написав:Олег Бондарчук 21 hours ago Щойно о 20-00 Київська міська рада підтримала наш свободівський проект рішення щодо започаткування виконання Державного Гімну України в школах міста Києва. Це буде сприяти вихованню патріотизму серед підростаючого покоління! Дякую Тарас Мацюк як співавтору та ідейному натхненнику цього проекту рішення! --------------------------------------------------------------------------------- коментуйте
То що кожен день будуть співати, як "Отче наш"? На урочистостях - нормально, але кожен день - безумство.
вводит законодательную норму, согласно которой работодателю рекомендуется предоставлять выходной день работнику, который отмечает один из этих праздников в соответствии с принадлежностью к той или иной религиозной конфессии
Ни при одном президенте Украины такой ***** не было Бубочка решил и Кадырову подмахнуть, и своих не забыть ?