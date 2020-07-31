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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6451645264536454>
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:13

  Schmit написав:
  unicdima написав:"прішол к власти Зеленскій і про єті беспілотнікі забилі, єти беспілотникі не применяют на фронтє"- тіпа при Пороху їх прімєнялі.

18-19 рік, ВСУ і без ударних безпілотників нормально домінували на Донбасі, не те, що зараз. А був би Порох досі - вже би точно застосовували байрактари і не тому, що він такий хороший, а тому, що навчився на своїх помилках 2014-2016 років. А Зе зараз йде по тих самих граблях.

брехня, ти просто не спілкувався з хлопцями які на самому передку.
ні про яке домінування річ не йшла, максимум паритет.
Розказую реальну історію із Пісок з 128-ї бригади. Мій товариш навідник-оператор БМП-2, кажуть йому відпрацювати участок з якого сепари наших кошмарять, висунулися, відпрацювали, назад. Прибігає комбат, каже у сепарів там 25 танків, стрільбу більше не вести бо ми запаримся розхльобувати.
Про байрактари поцріотичну туфту пишуть невігласи, які ніхрена в тому не шарять. Самі БПЛА це легка ціль для ЗРК, в Сирії та Лівії вони працювали в парі з РЕБ Корал, аналогів якому у нас нема.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:34

Re: Політичні дискусії

Олег Бондарчук
21 hours ago
Щойно о 20-00 Київська міська рада підтримала наш свободівський проект рішення щодо започаткування виконання Державного Гімну України в школах міста Києва.
Це буде сприяти вихованню патріотизму серед підростаючого покоління!
Дякую Тарас Мацюк як співавтору та ідейному натхненнику цього проекту рішення!
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Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 18:34

  unicdima написав:Олег Бондарчук
21 hours ago
Щойно о 20-00 Київська міська рада підтримала наш свободівський проект рішення щодо започаткування виконання Державного Гімну України в школах міста Києва.
Це буде сприяти вихованню патріотизму серед підростаючого покоління!
Дякую Тарас Мацюк як співавтору та ідейному натхненнику цього проекту рішення!
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коментуйте

То що кожен день будуть співати, як "Отче наш"? На урочистостях - нормально, але кожен день - безумство.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:48

  unicdima написав:
  19yuriy91 написав:всё таки между пармезаном и сметанковым, голландским разница есть.
а так звенигора норм сыр. но по 170гр есть по акциям голландский(пр-во) мааздам

випередив
я теж беру голандські маздам та гауду по акціям, наші і близько не стояли.

zRadio, тут против украинских сыров. Объясните зелебобику, в чём он не прав :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:49

  unicdima написав:коментуйте

А что тут комментировать ?
Что Свобода - консерва ФСБ ? так это давно уже секрет Полишенеля
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:15

Кратко. 2020-07-31

Кратко. 2020-07-31

1) Зеленский хочет сделать Курбан-Байрам и Хануку государственными религиозными праздниками
Вот на фуагра это делать ? но приказ уже подписан

Предусматривается выходной: в ОП объяснили, что будет означать госстатус религиозных праздников
вводит законодательную норму, согласно которой работодателю рекомендуется предоставлять выходной день работнику, который отмечает один из этих праздников в соответствии с принадлежностью к той или иной религиозной конфессии

Ни при одном президенте Украины такой ***** не было
Бубочка решил и Кадырову подмахнуть, и своих не забыть ?

2) Россия хочет выйти из переговоров по Донбассу на уровне советников: в Офисе президента отреагировали

"Это предложение": Кравчук прокомментировал инициативу Козака о выходе из переговоров по Донбассу
ТКГ похерена, официально перешли на общее "бла-бла-бла", будут всё решать не в официальных рамках.
Мутняки и договорняки.

3) ГБР не нашло нарушений в расследовании дела Порошенко о разжигании межрелигиозной розни
Следствие не нашло нарушений при расследовании дела в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко о якобы «разжигании межрелигиозной розни» при создании Православной церкви Украины.

Ну надо же. А сколько вони было

4) Пискун в генпрокуратуре. Венедиктова объяснила появление у нее "людей системы"
Генпрокурор Ирина Венедиктова написала в Facebook, что берет на работу или в советники людей "людей системы" за их "опыт и эффективность".

Госпидя, сколько было написано на это форуме о необходимости привести людей во власть вне системы. Запрос на новые лица
Я тогда писал, что за новыми лицами уже стоят старые ж***.

Хотели новых лиц ? Ну вот вам старая ж***. Человек системы с опытом.
КушайТЕ. Не обляпайТЕсь

И не надо писать, что это не то, что вы хотели.
"Не надо стыдливо натягивать юбочку на приеме у венеролога"
Именно это вы и хотели

5) Братья Суркисы причастны к выводу денег из ПриватБанка - агентство Kroll
Агентство Kroll выявило схему, как бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский вместе с бизнесменами Игорем и Григорием Суркисами, выводили деньги из банка до его национализации
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 03:59

  pesikot написав:
  unicdima написав:коментуйте

А что тут комментировать ?
Что Свобода - консерва ФСБ ? так это давно уже секрет Полишенеля

Хорошо, а почему порошенковская фракция "Солидарность" поддержала это глупое постановление? Они чья консерва?
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 09:48

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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 11:35

Re: Політичні дискусії

Комиссия Сейма Польши: Причиной крушения президентского лайнера в 2010 году стали два взрыва
31.07.2020 14:37
В Сейме Польши 30 июля озвучили результаты работы парламентской комиссии по повторному изучению причин Смоленской катастрофы 10 апреля 2010 года.
В результате проведенного комиссией Сейма расследования установлено, что на борту Ту–154М произошли два взрыва — в районе левого крыла и в центральном отсеке самолета. На обломках самолета были обнаружены следы тротила, гексогена и пентрита. Тот факт, что имели место взрывы, подтверждается, с одной стороны, характером повреждения самолета и разбросом его осколков, а с другой, травмами погибших.

В адрес российских следователей прозвучало обвинение в том, что, расследуя причины крушения польского самолета, они пытались скрыть доказательства взрывов на его борту.
https://www.polskieradio.pl/397/7830/Ar ... 0%B2%D0%B0
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 13:32

  19yuriy91 написав:вчера какой то андон заявил, шо украинцам надо больше зарабатывать шоб не покупать б/у машины.

Правильно заявил. А какие еще есть варианты?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
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