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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6451645264536454 Додано: Суб 01 сер, 2020 13:40 Tegularius написав: Например, в 2010 году, когда "оранжевый" электорат численно превосходил "бело-синий" (что однозначно показали выборы в Раду в 2006 и 2007) Тимошенко проиграла Януковичу из-за ее высокого антирейтинга. Многие сторонники "оранжевых" не доверявшие Тимошенко тогда не пришли на выборы (проголосовали против всех). Например, в 2010 году, когда "оранжевый" электорат численно превосходил "бело-синий" (что однозначно показали выборы в Раду в 2006 и 2007) Тимошенко проиграла Януковичу из-за ее высокого антирейтинга. Многие сторонники "оранжевых" не доверявшие Тимошенко тогда не пришли на выборы (проголосовали против всех).

Было такое. Тогдашние шарии/бигусы во всю глотку орали "вАроФка!!!" Было такое. Тогдашние шарии/бигусы во всю глотку орали "вАроФка!!!" Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Starikan 2 Повідомлень: 17485 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1942 раз. Подякували: 2788 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 сер, 2020 13:44 19yuriy91 написав: https://www.youtube.com/watch?v=a6AsgIloOXw

Пощечина Зеленскому! Местные выборы - приговор президенту! Рейтинг не спасти - Гайдай

всё же вина элит - не выполнение обещаний https://www.youtube.com/watch?v=a6AsgIloOXwПощечина Зеленскому! Местные выборы - приговор президенту! Рейтинг не спасти - Гайдайвсё же вина элит - не выполнение обещаний

Дашь обещания - они при ближайшем рассмотрении оказываются невыполнимыми (закончить войну, 40% за 5 лет, всех посадить).

Не дашь подобных обещаний - не изберут.

Так что вина элит - то таке. Дашь обещания - они при ближайшем рассмотрении оказываются невыполнимыми (закончить войну, 40% за 5 лет, всех посадить).Не дашь подобных обещаний - не изберут.Так что вина элит - то таке. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Starikan 2 Повідомлень: 17485 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1942 раз. Подякували: 2788 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 сер, 2020 13:52 Schmit написав: То що кожен день будуть співати, як "Отче наш"? На урочистостях - нормально, але кожен день - безумство. То що кожен день будуть співати, як "Отче наш"? На урочистостях - нормально, але кожен день - безумство.

Почему нет?

В Америке в школе каждый день начинается с клятвы на верность Америке. Руку на сердце и вперед. Каждый. И только так.

Во многих странах точно также.

Подсознательное патриотическое и гражданское воспитание.

А то некоторые граждане Украины еще считают себя русскими и даже гордятся своим руссишешвайнством. Пусть хоть их дети ощутят себя украинцами и перестанут быть позорными русскими свиньями. Почему нет?В Америке в школе каждый день начинается с клятвы на верность Америке. Руку на сердце и вперед. Каждый. И только так.Во многих странах точно также.Подсознательное патриотическое и гражданское воспитание.А то некоторые граждане Украины еще считают себя русскими и даже гордятся своим руссишешвайнством. Пусть хоть их дети ощутят себя украинцами и перестанут быть позорными русскими свиньями. Libo 2

Повідомлень: 8299 З нами з: 14.11.11 Подякував: 348 раз. Подякували: 4028 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6451645264536454 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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