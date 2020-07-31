RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6451645264536454
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 13:40

  Tegularius написав: Например, в 2010 году, когда "оранжевый" электорат численно превосходил "бело-синий" (что однозначно показали выборы в Раду в 2006 и 2007) Тимошенко проиграла Януковичу из-за ее высокого антирейтинга. Многие сторонники "оранжевых" не доверявшие Тимошенко тогда не пришли на выборы (проголосовали против всех).

Было такое. Тогдашние шарии/бигусы во всю глотку орали "вАроФка!!!"
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
Starikan
2
 
Повідомлень: 17485
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1942 раз.
Подякували: 2788 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 13:44

  19yuriy91 написав:https://www.youtube.com/watch?v=a6AsgIloOXw
Пощечина Зеленскому! Местные выборы - приговор президенту! Рейтинг не спасти - Гайдай
всё же вина элит - не выполнение обещаний

Дашь обещания - они при ближайшем рассмотрении оказываются невыполнимыми (закончить войну, 40% за 5 лет, всех посадить).
Не дашь подобных обещаний - не изберут.
Так что вина элит - то таке.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
Starikan
2
 
Повідомлень: 17485
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1942 раз.
Подякували: 2788 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 13:52

  Schmit написав:То що кожен день будуть співати, як "Отче наш"? На урочистостях - нормально, але кожен день - безумство.

Почему нет?
В Америке в школе каждый день начинается с клятвы на верность Америке. Руку на сердце и вперед. Каждый. И только так.
Во многих странах точно также.
Подсознательное патриотическое и гражданское воспитание.
А то некоторые граждане Украины еще считают себя русскими и даже гордятся своим руссишешвайнством. Пусть хоть их дети ощутят себя украинцами и перестанут быть позорными русскими свиньями. :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8299
З нами з: 14.11.11
Подякував: 348 раз.
Подякували: 4028 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 6451645264536454
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88309)
01.08.2020 14:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.