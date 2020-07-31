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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 01 сер, 2020 13:40
Tegularius написав:
Например, в 2010 году, когда "оранжевый" электорат численно превосходил "бело-синий" (что однозначно показали выборы в Раду в 2006 и 2007) Тимошенко проиграла Януковичу из-за ее высокого антирейтинга. Многие сторонники "оранжевых" не доверявшие Тимошенко тогда не пришли на выборы (проголосовали против всех).
Было такое. Тогдашние шарии/бигусы во всю глотку орали "вАроФка!!!"
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Суб 01 сер, 2020 13:44
19yuriy91 написав:
https://www.youtube.com/watch?v=a6AsgIloOXw
Пощечина Зеленскому! Местные выборы - приговор президенту! Рейтинг не спасти - Гайдай
всё же вина элит - не выполнение обещаний
Дашь обещания - они при ближайшем рассмотрении оказываются невыполнимыми (закончить войну, 40% за 5 лет, всех посадить).
Не дашь подобных обещаний - не изберут.
Так что вина элит - то таке.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Суб 01 сер, 2020 13:52
Schmit написав:
То що кожен день будуть співати, як "Отче наш"? На урочистостях - нормально, але кожен день - безумство.
Почему нет?
В Америке в школе каждый день начинается с клятвы на верность Америке. Руку на сердце и вперед. Каждый. И только так.
Во многих странах точно также.
Подсознательное патриотическое и гражданское воспитание.
А то некоторые граждане Украины еще считают себя русскими и даже гордятся своим руссишешвайнством. Пусть хоть их дети ощутят себя украинцами и перестанут быть позорными русскими свиньями.
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