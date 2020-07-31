|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 01 сер, 2020 13:40
Tegularius написав:
Например, в 2010 году, когда "оранжевый" электорат численно превосходил "бело-синий" (что однозначно показали выборы в Раду в 2006 и 2007) Тимошенко проиграла Януковичу из-за ее высокого антирейтинга. Многие сторонники "оранжевых" не доверявшие Тимошенко тогда не пришли на выборы (проголосовали против всех).
Было такое. Тогдашние шарии/бигусы во всю глотку орали "вАроФка!!!"
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 17485
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1942 раз.
- Подякували: 2788 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 сер, 2020 13:44
19yuriy91 написав:
https://www.youtube.com/watch?v=a6AsgIloOXw
Пощечина Зеленскому! Местные выборы - приговор президенту! Рейтинг не спасти - Гайдай
всё же вина элит - не выполнение обещаний
Дашь обещания - они при ближайшем рассмотрении оказываются невыполнимыми (закончить войну, 40% за 5 лет, всех посадить).
Не дашь подобных обещаний - не изберут.
Так что вина элит - то таке.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 17485
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1942 раз.
- Подякували: 2788 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 сер, 2020 13:52
Schmit написав:
То що кожен день будуть співати, як "Отче наш"? На урочистостях - нормально, але кожен день - безумство.
Почему нет?
В Америке в школе каждый день начинается с клятвы на верность Америке. Руку на сердце и вперед. Каждый. И только так.
Во многих странах точно также.
Подсознательное патриотическое и гражданское воспитание.
А то некоторые граждане Украины еще считают себя русскими и даже гордятся своим руссишешвайнством. Пусть хоть их дети ощутят себя украинцами и перестанут быть позорными русскими свиньями.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 8299
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 348 раз.
- Подякували: 4028 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 01 сер, 2020 14:28
Starikan написав: 19yuriy91 написав:
https://www.youtube.com/watch?v=a6AsgIloOXw
Пощечина Зеленскому! Местные выборы - приговор президенту! Рейтинг не спасти - Гайдай
всё же вина элит - не выполнение обещаний
Дашь обещания - они при ближайшем рассмотрении оказываются невыполнимыми (закончить войну, 40% за 5 лет, всех посадить).
Не дашь подобных обещаний - не изберут.
Так что вина элит - то таке.
некоторые обещания вполне выполнимы и не выполняются.
даже тенденции отсутствуют.
-
19yuriy91
-
-
- Повідомлень: 2929
- З нами з: 15.09.12
- Подякував: 254 раз.
- Подякували: 391 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 сер, 2020 14:31
Starikan написав: 19yuriy91 написав:
вчера какой то андон заявил, шо украинцам надо больше зарабатывать шоб не покупать б/у машины.
Правильно заявил. А какие еще есть варианты?
далеки вы от народа
ладно он, но вы то
в стране, где одеваются в секонде не покупать б/у машины
каковы доходы - таковы и покупки.
даже не хочу углубляться в причины разницы цен на товары.
-
19yuriy91
-
-
- Повідомлень: 2929
- З нами з: 15.09.12
- Подякував: 254 раз.
- Подякували: 391 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 сер, 2020 14:36
19yuriy91 написав: Starikan написав:
Дашь обещания - они при ближайшем рассмотрении оказываются невыполнимыми (закончить войну, 40% за 5 лет, всех посадить).
Не дашь подобных обещаний - не изберут.
Так что вина элит - то таке.
некоторые обещания вполне выполнимы и не выполняются.
даже тенденции отсутствуют.
Легко можно простить политику, что он не выполнил обещания, если он бился как лев, чтобы их выполнить, но если сразу после выборов забил болт на свои обещания или даже как Зеленский стал делать противоположные действия, то тут уже перебор.
Плохо одно, что обман избирателей слишком дорого обходится, им избирателям. Было бы неплохо придумать соответствующую уголовную статью лет 5-10 отсидки с конфискацией имущества за преднамеренное невыполнение предвыборных обещаний.
Востаннє редагувалось freeze
в Суб 01 сер, 2020 14:37, всього редагувалось 1 раз.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 17833
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4332 раз.
- Подякували: 7005 раз.
-
- Профіль
-
22
3
5
Додано: Суб 01 сер, 2020 14:37
19yuriy91 написав:
некоторые обещания вполне выполнимы и не выполняются.
даже тенденции отсутствуют.
обманувших народ политиков нужно на очередных выборах отправлять на политическую свалку...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 4736
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 247 раз.
- Подякували: 741 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 сер, 2020 14:41
Тракторист написав: 19yuriy91 написав:
некоторые обещания вполне выполнимы и не выполняются.
даже тенденции отсутствуют.
обманувших народ политиков нужно на очередных выборах отправлять на политическую свалку...
Аферистов много, а размер свалки ограничен продолжительностью жизни избирателя.
Только жесткие меры.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 17833
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4332 раз.
- Подякували: 7005 раз.
-
- Профіль
-
22
3
5
Додано: Суб 01 сер, 2020 15:19
freeze написав: Тракторист написав: 19yuriy91 написав:
некоторые обещания вполне выполнимы и не выполняются.
даже тенденции отсутствуют.
обманувших народ политиков нужно на очередных выборах отправлять на политическую свалку...
Аферистов много, а размер свалки ограничен продолжительностью жизни избирателя.
Только жесткие меры.
Плохо одно, что обман избирателей слишком дорого обходится, им избирателям. Было бы неплохо придумать соответствующую уголовную статью лет 5-10 отсидки с конфискацией имущества за преднамеренное невыполнение предвыборных обещаний.
можно и вводить криминальную ответственность именно за предвыборный сознательный обман, аферизм политический. варианты есть.
но...замкнутый круг, вспоминается - "власть консолидирована", а правила устанавливает она.
по сути, у народа и остаётся последний аргумент - майдан, но противники сразу скажут - незаконно. да и на майданной пене к власти приходит то, что не тонет.
-
19yuriy91
-
-
- Повідомлень: 2929
- З нами з: 15.09.12
- Подякував: 254 раз.
- Подякували: 391 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 сер, 2020 15:26
19yuriy91 написав:
по сути, у народа и остаётся последний аргумент - майдан, но противники сразу скажут - незаконно. да и на майданной пене к власти приходит то, что не тонет.
Уже два майдана просрали множество полезных начинаний. Вероятно у кукловодов были задачи просто поменять власть на более лояльную к кукловодам. А искренние участники просто не могли понять, что ими манипулируют с помощью лозунгов со сцены, которые - лозунги - никто особо выполнять и не собирался.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 17833
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4332 раз.
- Подякували: 7005 раз.
-
- Профіль
-
22
3
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|