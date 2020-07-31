freeze написав:
Уже два майдана просрали множество полезных начинаний. Вероятно у кукловодов были задачи просто поменять власть на более лояльную к кукловодам. А искренние участники просто не могли понять, что ими манипулируют с помощью лозунгов со сцены, которые - лозунги - никто особо выполнять и не собирался.
так всё и происходит
народ и страну имеют хоть так, хоть так.
на выборах выбор между сортами дерьма
после майданов у власти или те, за кого майдан и собрать было бы невозможно, или его зрадныки.