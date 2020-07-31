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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6452645364546455
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 15:32

  freeze написав:
  19yuriy91 написав:по сути, у народа и остаётся последний аргумент - майдан, но противники сразу скажут - незаконно. да и на майданной пене к власти приходит то, что не тонет.


Уже два майдана просрали множество полезных начинаний. Вероятно у кукловодов были задачи просто поменять власть на более лояльную к кукловодам. А искренние участники просто не могли понять, что ими манипулируют с помощью лозунгов со сцены, которые - лозунги - никто особо выполнять и не собирался.


так всё и происходит
народ и страну имеют хоть так, хоть так.
на выборах выбор между сортами дерьма
после майданов у власти или те, за кого майдан и собрать было бы невозможно, или его зрадныки.
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 15:43

  unicdima написав:На обломках самолета были обнаружены следы тротила, гексогена и пентрита


Зачем такая адская смесь ? Не хватает еще цианистого калия, чтобы уж наверняка.

Выглядит как самый чудовищный проёб для спецслужб, в данном случае польской.
Не каждая спецслужба в мире в состоянии согнать в одну точку одномоментно всё руководство страны, всех ветвей власти, военных, и даже всех их замов.
И позволить занести в самое охраняемое место страны - Борт N 1 - аж две бомбы. Причём именно после того, как все клиенты собрались в одном месте.
Как-то мутно очень.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 16:24

вспомнились выборы на уровне райсовета на заре незалежности.
был там один кандидат - педагог, хороший чел, явный лидер, человек, так скать, моральный авторитет.
и он не прошёл - его по каким то причинам сняли с выборов.
и это на заре выборов.
а дальше пошёл пистец.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 16:49

Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 16:50

  Тракторист написав:
  19yuriy91 написав:по сути, у народа и остаётся последний аргумент - майдан

а есть ли будущее у страны если политическая эволюция/деградация основывается на бунте?...

имеется в виду, что у нас, в нашей стране, других рычагов нет.

но это не простой вопрос и на него нет простого ответа.
он не применим одинаково для всех стран.

где-то майдан является чертой для власти, чтобы привести её в чувство, сохранив её. где то по другому.
важны полит. традиции.
сложно очень.

тут, плять, честные выборы никуя изменить не могут..... :mrgreen:
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