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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6452645364546455 Додано: Суб 01 сер, 2020 15:32 freeze написав: 19yuriy91 написав: по сути, у народа и остаётся последний аргумент - майдан, но противники сразу скажут - незаконно. да и на майданной пене к власти приходит то, что не тонет. по сути, у народа и остаётся последний аргумент - майдан, но противники сразу скажут - незаконно. да и на майданной пене к власти приходит то, что не тонет.



Уже два майдана просрали множество полезных начинаний. Вероятно у кукловодов были задачи просто поменять власть на более лояльную к кукловодам. А искренние участники просто не могли понять, что ими манипулируют с помощью лозунгов со сцены, которые - лозунги - никто особо выполнять и не собирался. Уже два майдана просрали множество полезных начинаний. Вероятно у кукловодов были задачи просто поменять власть на более лояльную к кукловодам. А искренние участники просто не могли понять, что ими манипулируют с помощью лозунгов со сцены, которые - лозунги - никто особо выполнять и не собирался.



так всё и происходит

народ и страну имеют хоть так, хоть так.

на выборах выбор между сортами дерьма

после майданов у власти или те, за кого майдан и собрать было бы невозможно, или его зрадныки. так всё и происходитнарод и страну имеют хоть так, хоть так.на выборах выбор между сортами дерьмапосле майданов у власти или те, за кого майдан и собрать было бы невозможно, или его зрадныки. 19yuriy91 Повідомлень: 2931 З нами з: 15.09.12 Подякував: 254 раз. Подякували: 391 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 сер, 2020 15:43 unicdima написав: На обломках самолета были обнаружены следы тротила, гексогена и пентрита На обломках самолета были обнаружены следы тротила, гексогена и пентрита



Зачем такая адская смесь ? Не хватает еще цианистого калия, чтобы уж наверняка.



Выглядит как самый чудовищный проёб для спецслужб, в данном случае польской.

Не каждая спецслужба в мире в состоянии согнать в одну точку одномоментно всё руководство страны, всех ветвей власти, военных, и даже всех их замов.

И позволить занести в самое охраняемое место страны - Борт N 1 - аж две бомбы. Причём именно после того, как все клиенты собрались в одном месте.

Как-то мутно очень. Зачем такая адская смесь ? Не хватает еще цианистого калия, чтобы уж наверняка.Выглядит как самый чудовищный проёб для спецслужб, в данном случае польской.Не каждая спецслужба в мире в состоянии согнать в одну точку одномоментно всё руководство страны, всех ветвей власти, военных, и даже всех их замов.И позволить занести в самое охраняемое место страны - Борт N 1 - аж две бомбы. Причём именно после того, как все клиенты собрались в одном месте.Как-то мутно очень. freeze 4 Повідомлень: 17833 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4332 раз. Подякували: 7005 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 сер, 2020 16:24 вспомнились выборы на уровне райсовета на заре незалежности.

был там один кандидат - педагог, хороший чел, явный лидер, человек, так скать, моральный авторитет.

и он не прошёл - его по каким то причинам сняли с выборов.

и это на заре выборов.

а дальше пошёл пистец. 19yuriy91 Повідомлень: 2931 З нами з: 15.09.12 Подякував: 254 раз. Подякували: 391 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 сер, 2020 16:49 Schmit

Повідомлень: 1509 З нами з: 08.09.09 Подякував: 18 раз. Подякували: 196 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 сер, 2020 16:50 Тракторист написав: 19yuriy91 написав: по сути, у народа и остаётся последний аргумент - майдан по сути, у народа и остаётся последний аргумент - майдан

а есть ли будущее у страны если политическая эволюция/деградация основывается на бунте?... а есть ли будущее у страны если политическая эволюция/деградация основывается на бунте?...

имеется в виду, что у нас, в нашей стране, других рычагов нет.



но это не простой вопрос и на него нет простого ответа.

он не применим одинаково для всех стран.



где-то майдан является чертой для власти, чтобы привести её в чувство, сохранив её. где то по другому.

важны полит. традиции.

сложно очень.



тут, плять, честные выборы никуя изменить не могут..... имеется в виду, что у нас, в нашей стране, других рычагов нет.но это не простой вопрос и на него нет простого ответа.он не применим одинаково для всех стран.где-то майдан является чертой для власти, чтобы привести её в чувство, сохранив её. где то по другому.важны полит. традиции.сложно очень.тут, плять, честные выборы никуя изменить не могут..... 19yuriy91 Повідомлень: 2931 З нами з: 15.09.12 Подякував: 254 раз. Подякували: 391 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6452645364546455 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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