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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6452645364546455
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 15:32

  freeze написав:
  19yuriy91 написав:по сути, у народа и остаётся последний аргумент - майдан, но противники сразу скажут - незаконно. да и на майданной пене к власти приходит то, что не тонет.


Уже два майдана просрали множество полезных начинаний. Вероятно у кукловодов были задачи просто поменять власть на более лояльную к кукловодам. А искренние участники просто не могли понять, что ими манипулируют с помощью лозунгов со сцены, которые - лозунги - никто особо выполнять и не собирался.


так всё и происходит
народ и страну имеют хоть так, хоть так.
на выборах выбор между сортами дерьма
после майданов у власти или те, за кого майдан и собрать было бы невозможно, или его зрадныки.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 15:43

  unicdima написав:На обломках самолета были обнаружены следы тротила, гексогена и пентрита


Зачем такая адская смесь ? Не хватает еще цианистого калия, чтобы уж наверняка.

Выглядит как самый чудовищный проёб для спецслужб, в данном случае польской.
Не каждая спецслужба в мире в состоянии согнать в одну точку одномоментно всё руководство страны, всех ветвей власти, военных, и даже всех их замов.
И позволить занести в самое охраняемое место страны - Борт N 1 - аж две бомбы. Причём именно после того, как все клиенты собрались в одном месте.
Как-то мутно очень.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 16:24

вспомнились выборы на уровне райсовета на заре незалежности.
был там один кандидат - педагог, хороший чел, явный лидер, человек, так скать, моральный авторитет.
и он не прошёл - его по каким то причинам сняли с выборов.
и это на заре выборов.
а дальше пошёл пистец.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 16:49

Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 16:50

  Тракторист написав:
  19yuriy91 написав:по сути, у народа и остаётся последний аргумент - майдан

а есть ли будущее у страны если политическая эволюция/деградация основывается на бунте?...

имеется в виду, что у нас, в нашей стране, других рычагов нет.

но это не простой вопрос и на него нет простого ответа.
он не применим одинаково для всех стран.

где-то майдан является чертой для власти, чтобы привести её в чувство, сохранив её. где то по другому.
важны полит. традиции.
сложно очень.

тут, плять, честные выборы никуя изменить не могут..... :mrgreen:
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 17:53

  19yuriy91 написав:
  Starikan написав:
  19yuriy91 написав:вчера какой то андон заявил, шо украинцам надо больше зарабатывать шоб не покупать б/у машины.
Правильно заявил. А какие еще есть варианты?
далеки вы от народа :D ладно он, но вы то :oops:
в стране, где одеваются в секонде не покупать б/у машины :shock:
каковы доходы - таковы и покупки.
даже не хочу углубляться в причины разницы цен на товары.

Далёк - не отказываюсь 8)
Но ваше "каковы доходы - таковы и покупки" фактически и означает "надо больше зарабатывать", не правда ли? :wink:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 18:39

Кратко. 2020-08-01

Кратко. 2020-08-01

1) Расследование смоленской катастрофы: на борту самолета президента произошли два взрыва - комиссия Сейма
Комиссия выяснила, что на борту Ту-154М произошли два взрыва - в районе левого крыла и в центральном отсеке самолета

Может это и колоссальный пройоб польских спец.служб
Но взрывчатку заложила РФ и российские следователи пытались этот факт скрыть.
Теракт представителей государства РФ против представителей государства Польши.

3) Кулеба объяснил, на какие компромиссы готова Украина, чтобы вернуть под контроль Донбасс
«Первое – полный контроль за границей Украины. Второе – статус отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, определенный законодательством и в пределах широкой формы децентрализации, и отсутствие какого-либо права вето на общенациональные решения», – сказал он.

Это с Кравчуком-то в ТКГ ?

3) Кулеба: поездки Кравчука в Беларусь иногда заканчиваются неожиданно, например, распадом СССР
"Поездки Леонида Кравчука в Беларусь иногда заканчиваются неожиданно в интересах Украины – например, распадом Советского Союза", – пошутил Кулеба

А могут закончится распадом самой Украины

4) СМИ нашли захоронения российских военных, участвовавших в активных боях 2014-го на Донбассе
Зображення
Заметьте, указано место гибели в ДРА, в Чечне, даже в Южной Осетии
Место погибших в 2014 и 2016 не указано

Вот оригинал, здесь больше информации. Те, кто погиб в Сирии, также указывают место гибели
Гранитная правда Донбасса и Сирии: о чем говорят памятники, когда молчит государство
Зображення
Честно написать о том, где на самом деле погиб Леонид Кичаткин, решились только жители его родного поселка на памятнике

Их там нет
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 18:48

  Tegularius написав:
  pesikot написав:
  unicdima написав:коментуйте

А что тут комментировать ?
Что Свобода - консерва ФСБ ? так это давно уже секрет Полишенеля

Хорошо, а почему порошенковская фракция "Солидарность" поддержала это глупое постановление? Они чья консерва?

Київрада рекомендувала столичним школам щоденно виконувати Гімн України
Київська міська рада рекомендувала столичним школам розпочинати день із Державного Гімну України. Також його виконуватимуть під час проведення урочистих заходів. Відповідне рішення підтримали 64 депутати Київради на пленарному засіданні 30 липня.

«Завдання цього рішення – популяризувати та виховувати у маленьких киян шанобливе ставлення і повагу до державних символів України. Це буде сприяти вихованню патріотизму серед підростаючого покоління. Аналогічне рішення вже ухвалили в Тернополі та Вінниці», - зазначив співавтор рішення, депутат Київради Олег Бондарчук.

Згідно з правовим висновком Управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради, жоден Закон України не передбачає повноважень Київради доручати Департаменту освіти та науки забезпечувати виконання Державного Гімну України. З огляду на це, Київрада рекомендує столичним закладам освіти щоденно виконувати Гімн, але жодним чином не зобов’язує цього робити.

Надеюсь прочитать в состоянии ? Челюсти правильной формы ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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