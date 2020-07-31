Додано: Суб 01 сер, 2020 18:39

Комиссия выяснила, что на борту Ту-154М произошли два взрыва - в районе левого крыла и в центральном отсеке самолета

«Первое – полный контроль за границей Украины. Второе – статус отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, определенный законодательством и в пределах широкой формы децентрализации, и отсутствие какого-либо права вето на общенациональные решения», – сказал он.

"Поездки Леонида Кравчука в Беларусь иногда заканчиваются неожиданно в интересах Украины – например, распадом Советского Союза", – пошутил Кулеба

Честно написать о том, где на самом деле погиб Леонид Кичаткин, решились только жители его родного поселка на памятнике

Кратко. 2020-08-01Может это и колоссальный пройоб польских спец.службНо взрывчатку заложила РФ и российские следователи пытались этот факт скрыть.Теракт представителей государства РФ против представителей государства Польши.Это с Кравчуком-то в ТКГ ?А могут закончится распадом самой УкраиныЗаметьте, указано место гибели в ДРА, в Чечне, даже в Южной ОсетииМесто погибших в 2014 и 2016 не указаноВот оригинал, здесь больше информации. Те, кто погиб в Сирии, также указывают место гибелиИх там нет