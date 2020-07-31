Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав:по сути, у народа и остаётся последний аргумент - майдан, но противники сразу скажут - незаконно. да и на майданной пене к власти приходит то, что не тонет.
Уже два майдана просрали множество полезных начинаний. Вероятно у кукловодов были задачи просто поменять власть на более лояльную к кукловодам. А искренние участники просто не могли понять, что ими манипулируют с помощью лозунгов со сцены, которые - лозунги - никто особо выполнять и не собирался.
так всё и происходит народ и страну имеют хоть так, хоть так. на выборах выбор между сортами дерьма после майданов у власти или те, за кого майдан и собрать было бы невозможно, или его зрадныки.
unicdima написав:На обломках самолета были обнаружены следы тротила, гексогена и пентрита
Зачем такая адская смесь ? Не хватает еще цианистого калия, чтобы уж наверняка.
Выглядит как самый чудовищный проёб для спецслужб, в данном случае польской. Не каждая спецслужба в мире в состоянии согнать в одну точку одномоментно всё руководство страны, всех ветвей власти, военных, и даже всех их замов. И позволить занести в самое охраняемое место страны - Борт N 1 - аж две бомбы. Причём именно после того, как все клиенты собрались в одном месте. Как-то мутно очень.
вспомнились выборы на уровне райсовета на заре незалежности. был там один кандидат - педагог, хороший чел, явный лидер, человек, так скать, моральный авторитет. и он не прошёл - его по каким то причинам сняли с выборов. и это на заре выборов. а дальше пошёл пистец.
Комиссия выяснила, что на борту Ту-154М произошли два взрыва - в районе левого крыла и в центральном отсеке самолета
Может это и колоссальный пройоб польских спец.служб Но взрывчатку заложила РФ и российские следователи пытались этот факт скрыть. Теракт представителей государства РФ против представителей государства Польши.
«Первое – полный контроль за границей Украины. Второе – статус отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, определенный законодательством и в пределах широкой формы децентрализации, и отсутствие какого-либо права вето на общенациональные решения», – сказал он.
Київська міська рада рекомендувала столичним школам розпочинати день із Державного Гімну України. Також його виконуватимуть під час проведення урочистих заходів. Відповідне рішення підтримали 64 депутати Київради на пленарному засіданні 30 липня.
«Завдання цього рішення – популяризувати та виховувати у маленьких киян шанобливе ставлення і повагу до державних символів України. Це буде сприяти вихованню патріотизму серед підростаючого покоління. Аналогічне рішення вже ухвалили в Тернополі та Вінниці», - зазначив співавтор рішення, депутат Київради Олег Бондарчук.
Згідно з правовим висновком Управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради, жоден Закон України не передбачає повноважень Київради доручати Департаменту освіти та науки забезпечувати виконання Державного Гімну України. З огляду на це, Київрада рекомендує столичним закладам освіти щоденно виконувати Гімн, але жодним чином не зобов’язує цього робити.
Надеюсь прочитать в состоянии ? Челюсти правильной формы ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой