freeze написав:
Зачем такая адская смесь ? Не хватает еще цианистого калия, чтобы уж наверняка.
Выглядит как самый чудовищный проёб для спецслужб, в данном случае польской.
Не каждая спецслужба в мире в состоянии согнать в одну точку одномоментно всё руководство страны, всех ветвей власти, военных, и даже всех их замов.
И позволить занести в самое охраняемое место страны - Борт N 1 - аж две бомбы. Причём именно после того, как все клиенты собрались в одном месте.
Как-то мутно очень.
Они имеют ввиду, что взрывчатка была заложена в конструкции самолета при ремонте в России. Если это и правда то сейчас оно уже никому не интересно и никакого скандала не будет, слишком много времени прошло и официальное расследование давно завершено.
Поляки сами что-то непонятное мутили с расследованием, нельзя было его отдавать кацапам. Я читал все материалы расследования и кацапского МАКа и замечания польской стороны, русские очень нагло занимались фальсифицированием и поляки почему-то спокойно это терпели. Там надо было сразу требовать международного расследования, требовать выдачи обломков самолета.