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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6453645464556456
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 23:16

  freeze написав:
  unicdima написав:На обломках самолета были обнаружены следы тротила, гексогена и пентрита


Зачем такая адская смесь ? Не хватает еще цианистого калия, чтобы уж наверняка.

Выглядит как самый чудовищный проёб для спецслужб, в данном случае польской.
Не каждая спецслужба в мире в состоянии согнать в одну точку одномоментно всё руководство страны, всех ветвей власти, военных, и даже всех их замов.
И позволить занести в самое охраняемое место страны - Борт N 1 - аж две бомбы. Причём именно после того, как все клиенты собрались в одном месте.
Как-то мутно очень.

Они имеют ввиду, что взрывчатка была заложена в конструкции самолета при ремонте в России. Если это и правда то сейчас оно уже никому не интересно и никакого скандала не будет, слишком много времени прошло и официальное расследование давно завершено.
Поляки сами что-то непонятное мутили с расследованием, нельзя было его отдавать кацапам. Я читал все материалы расследования и кацапского МАКа и замечания польской стороны, русские очень нагло занимались фальсифицированием и поляки почему-то спокойно это терпели. Там надо было сразу требовать международного расследования, требовать выдачи обломков самолета.
Увага, на форумі порохата цензура.
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