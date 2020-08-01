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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 01 сер, 2020 23:16
freeze написав: unicdima написав:
На обломках самолета были обнаружены следы тротила, гексогена и пентрита
Зачем такая адская смесь ? Не хватает еще цианистого калия, чтобы уж наверняка.
Выглядит как самый чудовищный проёб для спецслужб, в данном случае польской.
Не каждая спецслужба в мире в состоянии согнать в одну точку одномоментно всё руководство страны, всех ветвей власти, военных, и даже всех их замов.
И позволить занести в самое охраняемое место страны - Борт N 1 - аж две бомбы. Причём именно после того, как все клиенты собрались в одном месте.
Как-то мутно очень.
Они имеют ввиду, что взрывчатка была заложена в конструкции самолета при ремонте в России. Если это и правда то сейчас оно уже никому не интересно и никакого скандала не будет, слишком много времени прошло и официальное расследование давно завершено.
Поляки сами что-то непонятное мутили с расследованием, нельзя было его отдавать кацапам. Я читал все материалы расследования и кацапского МАКа и замечания польской стороны, русские очень нагло занимались фальсифицированием и поляки почему-то спокойно это терпели. Там надо было сразу требовать международного расследования, требовать выдачи обломков самолета.
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Додано: Суб 01 сер, 2020 23:47
unicdima написав:
Они имеют ввиду, что взрывчатка была заложена в конструкции самолета при ремонте в России. Если это и правда то сейчас оно уже никому не интересно и никакого скандала не будет, слишком много времени прошло и официальное расследование давно завершено.
Поляки сами что-то непонятное мутили с расследованием, нельзя было его отдавать кацапам. Я читал все материалы расследования и кацапского МАКа и замечания польской стороны, русские очень нагло занимались фальсифицированием и поляки почему-то спокойно это терпели. Там надо было сразу требовать международного расследования, требовать выдачи обломков самолета.
Ну допустим. Но разве борт №1 тщательно не проверялся уже в Польше после этого ремонта? Даже не на наличие взрывчатки, а банальных жучков (которые скрыть гораздо проще). Тем более, там еще и радиоустройство должно иметься, чтобы активизировать ту бомбу именно в нужный момент.
Думаю, и сами поляки понимают абсурдность этой версии. Её раскручивают по принципу "постправды": было-не было, но осадочек останется.
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Додано: Нед 02 сер, 2020 00:27
unicdima написав:
Поляки сами что-то непонятное мутили с расследованием, нельзя было его отдавать кацапам. Я читал все материалы расследования и кацапского МАКа и замечания польской стороны, русские очень нагло занимались фальсифицированием и поляки почему-то спокойно это терпели. Там надо было сразу требовать международного расследования, требовать выдачи обломков самолета.
Если там действительно были взрывы бомб, то с точки зрения здравого смысла непонятно зачем было через столько лет отдавать полякам обломки со следами гексогена и тротила.
Это выглядит так, если перенести в другую плоскость, есть подозреваемый в убийстве, ничего доказать про него не могут, но вдруг через значительное количество лет подозреваемый вдруг добровольно несёт в прокуратуру орудие убийства с отпечатками своих пальцев.
В конце концов россияне по многим вопросам морозятся десятилетиями, а тут вдруг добровольно отдали улики против себя, причём у них были годы, чтобы спокойно подумать, исследовать тщательнейшим образом обломки, какие-то улики могли просто пропасть, всё-таки не пойман- не вор и тд.
Тут десятки томов дела пропали по избиению студентов на майдане, и что теперь скажешь-докажешь, пропали, итить.
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Додано: Нед 02 сер, 2020 00:34
freeze написав:
Если там действительно были взрывы бомб, то с точки зрения здравого смысла непонятно зачем было через столько лет отдавать полякам обломки со следами гексогена и тротила.
Это выглядит так, если перенести в другую плоскость, есть подозреваемый в убийстве, ничего доказать про него не могут, но вдруг через значительное количество лет подозреваемый вдруг добровольно несёт в прокуратуру орудие убийства с отпечатками своих пальцев.
В конце концов россияне по многим вопросам морозятся десятилетиями, а тут вдруг добровольно отдали улики против себя, причём у них были годы, чтобы спокойно подумать, исследовать тщательнейшим образом обломки, какие-то улики могли просто пропасть, всё-таки не пойман- не вор и тд.
Тут десятки томов дела пропали по избиению студентов на майдане, и что теперь скажешь-докажешь, пропали, итить.
Россияне не отдают обломки самолета.
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Додано: Нед 02 сер, 2020 00:39
unicdima написав:
Россияне не отдают обломки самолета.
А где же поляки нашли тротил с гексогеном ?
Что-то я был уверен, что отдали несколько лет назад обломки, видимо был не внимателен.
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