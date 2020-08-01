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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6453645464556456
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 23:16

  freeze написав:
  unicdima написав:На обломках самолета были обнаружены следы тротила, гексогена и пентрита


Зачем такая адская смесь ? Не хватает еще цианистого калия, чтобы уж наверняка.

Выглядит как самый чудовищный проёб для спецслужб, в данном случае польской.
Не каждая спецслужба в мире в состоянии согнать в одну точку одномоментно всё руководство страны, всех ветвей власти, военных, и даже всех их замов.
И позволить занести в самое охраняемое место страны - Борт N 1 - аж две бомбы. Причём именно после того, как все клиенты собрались в одном месте.
Как-то мутно очень.

Они имеют ввиду, что взрывчатка была заложена в конструкции самолета при ремонте в России. Если это и правда то сейчас оно уже никому не интересно и никакого скандала не будет, слишком много времени прошло и официальное расследование давно завершено.
Поляки сами что-то непонятное мутили с расследованием, нельзя было его отдавать кацапам. Я читал все материалы расследования и кацапского МАКа и замечания польской стороны, русские очень нагло занимались фальсифицированием и поляки почему-то спокойно это терпели. Там надо было сразу требовать международного расследования, требовать выдачи обломков самолета.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 23:47

  unicdima написав:Они имеют ввиду, что взрывчатка была заложена в конструкции самолета при ремонте в России. Если это и правда то сейчас оно уже никому не интересно и никакого скандала не будет, слишком много времени прошло и официальное расследование давно завершено.
Поляки сами что-то непонятное мутили с расследованием, нельзя было его отдавать кацапам. Я читал все материалы расследования и кацапского МАКа и замечания польской стороны, русские очень нагло занимались фальсифицированием и поляки почему-то спокойно это терпели. Там надо было сразу требовать международного расследования, требовать выдачи обломков самолета.


Ну допустим. Но разве борт №1 тщательно не проверялся уже в Польше после этого ремонта? Даже не на наличие взрывчатки, а банальных жучков (которые скрыть гораздо проще). Тем более, там еще и радиоустройство должно иметься, чтобы активизировать ту бомбу именно в нужный момент.
Думаю, и сами поляки понимают абсурдность этой версии. Её раскручивают по принципу "постправды": было-не было, но осадочек останется.
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 00:27

  unicdima написав:Поляки сами что-то непонятное мутили с расследованием, нельзя было его отдавать кацапам. Я читал все материалы расследования и кацапского МАКа и замечания польской стороны, русские очень нагло занимались фальсифицированием и поляки почему-то спокойно это терпели. Там надо было сразу требовать международного расследования, требовать выдачи обломков самолета.


Если там действительно были взрывы бомб, то с точки зрения здравого смысла непонятно зачем было через столько лет отдавать полякам обломки со следами гексогена и тротила.

Это выглядит так, если перенести в другую плоскость, есть подозреваемый в убийстве, ничего доказать про него не могут, но вдруг через значительное количество лет подозреваемый вдруг добровольно несёт в прокуратуру орудие убийства с отпечатками своих пальцев.

В конце концов россияне по многим вопросам морозятся десятилетиями, а тут вдруг добровольно отдали улики против себя, причём у них были годы, чтобы спокойно подумать, исследовать тщательнейшим образом обломки, какие-то улики могли просто пропасть, всё-таки не пойман- не вор и тд.

Тут десятки томов дела пропали по избиению студентов на майдане, и что теперь скажешь-докажешь, пропали, итить.
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 00:34

  freeze написав:Если там действительно были взрывы бомб, то с точки зрения здравого смысла непонятно зачем было через столько лет отдавать полякам обломки со следами гексогена и тротила.

Это выглядит так, если перенести в другую плоскость, есть подозреваемый в убийстве, ничего доказать про него не могут, но вдруг через значительное количество лет подозреваемый вдруг добровольно несёт в прокуратуру орудие убийства с отпечатками своих пальцев.

В конце концов россияне по многим вопросам морозятся десятилетиями, а тут вдруг добровольно отдали улики против себя, причём у них были годы, чтобы спокойно подумать, исследовать тщательнейшим образом обломки, какие-то улики могли просто пропасть, всё-таки не пойман- не вор и тд.

Тут десятки томов дела пропали по избиению студентов на майдане, и что теперь скажешь-докажешь, пропали, итить.

Россияне не отдают обломки самолета.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 00:39

  unicdima написав:Россияне не отдают обломки самолета.


А где же поляки нашли тротил с гексогеном ?
Что-то я был уверен, что отдали несколько лет назад обломки, видимо был не внимателен.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 01:14

  freeze написав:
  unicdima написав:Россияне не отдают обломки самолета.


А где же поляки нашли тротил с гексогеном ?
Что-то я был уверен, что отдали несколько лет назад обломки, видимо был не внимателен.

Поляки и в этом году в годовщину катастрофы требовали отдать обломки но русские ни в какую. Где-то они взяли пробы.
Я давно этим делом не интересовался поэтому уже не совсем в теме.
есть вот такой технический рапорт польской комиссии 2018 года http://www.smolenskcrashnews.com/2018-s ... eport.html
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 08:35

  pesikot написав:
Генпрокурор Ирина Венедиктова написала в Facebook, что берет на работу или в советники людей "людей системы" за их "опыт и эффективность".

Госпидя, сколько было написано на это форуме о необходимости привести людей во власть вне системы. Запрос на новые лица
Я тогда писал, что за новыми лицами уже стоят старые ж***.

Хотели новых лиц ? Ну вот вам старая ж***. Человек системы с опытом.
КушайТЕ. Не обляпайТЕсь

Ведуча на Еспресо висловила цікаву думку - Піскуна взяли для того, щоб він навчив молодих і зелених "шити справи". :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 09:25

  lapay написав:
  pesikot написав:
Генпрокурор Ирина Венедиктова написала в Facebook, что берет на работу или в советники людей "людей системы" за их "опыт и эффективность".

Госпидя, сколько было написано на это форуме о необходимости привести людей во власть вне системы. Запрос на новые лица
Я тогда писал, что за новыми лицами уже стоят старые ж***.

Хотели новых лиц ? Ну вот вам старая ж***. Человек системы с опытом.
КушайТЕ. Не обляпайТЕсь

Ведуча на Еспресо висловила цікаву думку - Піскуна взяли для того, щоб він навчив молодих і зелених "шити справи". :)

От ей Богу, вот эти глумления над объективной необходимостью приведения во власть НОРМАЛЬНЫХ новых лиц напоминают анекдот о ненормальной жене, показывающей стриптиз после загранкомандировки.

Повторюсь, если ЗЕ и Ко дотянут до окончания срока без Армагеддона, то это будет оценкой эффективности всех предыдущих старых лиц.
Что новичок артист, что зубры кучмы-порошенки.


Сейчас смотрю корейский сериал "Бродяга". Понятно, что вымысел, но небезпочвенный-то. Такой беспредел на верхах ... но страна развивается.

То есть нормальные, как модель велосипеда, могут быть и непорядочными, но главное иметь целью - развитие, рост.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 09:54

  andrijk777 написав:Зе виграв тому що навішав лапші народу, зокрема своїм серіалом.
Антирейтинг По - це аксіома української політики. Аналогічний анитирейтинг був і в Ющенка і в Яника.
Скільки можна цю тему обговорювати?
Очевидно, що антирейтинг Зе буде 73+ в кінці його сроку.

Зе як Президента на 1+1 піарили ще з 2015, а може і раніше
Зараз не бачу "нового лиця" в розкрутці на цю роль
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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