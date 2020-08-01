Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
unicdima написав:На обломках самолета были обнаружены следы тротила, гексогена и пентрита
Зачем такая адская смесь ? Не хватает еще цианистого калия, чтобы уж наверняка.
Выглядит как самый чудовищный проёб для спецслужб, в данном случае польской. Не каждая спецслужба в мире в состоянии согнать в одну точку одномоментно всё руководство страны, всех ветвей власти, военных, и даже всех их замов. И позволить занести в самое охраняемое место страны - Борт N 1 - аж две бомбы. Причём именно после того, как все клиенты собрались в одном месте. Как-то мутно очень.
Они имеют ввиду, что взрывчатка была заложена в конструкции самолета при ремонте в России. Если это и правда то сейчас оно уже никому не интересно и никакого скандала не будет, слишком много времени прошло и официальное расследование давно завершено. Поляки сами что-то непонятное мутили с расследованием, нельзя было его отдавать кацапам. Я читал все материалы расследования и кацапского МАКа и замечания польской стороны, русские очень нагло занимались фальсифицированием и поляки почему-то спокойно это терпели. Там надо было сразу требовать международного расследования, требовать выдачи обломков самолета.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima написав:Они имеют ввиду, что взрывчатка была заложена в конструкции самолета при ремонте в России. Если это и правда то сейчас оно уже никому не интересно и никакого скандала не будет, слишком много времени прошло и официальное расследование давно завершено. Поляки сами что-то непонятное мутили с расследованием, нельзя было его отдавать кацапам. Я читал все материалы расследования и кацапского МАКа и замечания польской стороны, русские очень нагло занимались фальсифицированием и поляки почему-то спокойно это терпели. Там надо было сразу требовать международного расследования, требовать выдачи обломков самолета.
Ну допустим. Но разве борт №1 тщательно не проверялся уже в Польше после этого ремонта? Даже не на наличие взрывчатки, а банальных жучков (которые скрыть гораздо проще). Тем более, там еще и радиоустройство должно иметься, чтобы активизировать ту бомбу именно в нужный момент. Думаю, и сами поляки понимают абсурдность этой версии. Её раскручивают по принципу "постправды": было-не было, но осадочек останется.
unicdima написав:Поляки сами что-то непонятное мутили с расследованием, нельзя было его отдавать кацапам. Я читал все материалы расследования и кацапского МАКа и замечания польской стороны, русские очень нагло занимались фальсифицированием и поляки почему-то спокойно это терпели. Там надо было сразу требовать международного расследования, требовать выдачи обломков самолета.
Если там действительно были взрывы бомб, то с точки зрения здравого смысла непонятно зачем было через столько лет отдавать полякам обломки со следами гексогена и тротила.
Это выглядит так, если перенести в другую плоскость, есть подозреваемый в убийстве, ничего доказать про него не могут, но вдруг через значительное количество лет подозреваемый вдруг добровольно несёт в прокуратуру орудие убийства с отпечатками своих пальцев.
В конце концов россияне по многим вопросам морозятся десятилетиями, а тут вдруг добровольно отдали улики против себя, причём у них были годы, чтобы спокойно подумать, исследовать тщательнейшим образом обломки, какие-то улики могли просто пропасть, всё-таки не пойман- не вор и тд.
Тут десятки томов дела пропали по избиению студентов на майдане, и что теперь скажешь-докажешь, пропали, итить.
freeze написав:Если там действительно были взрывы бомб, то с точки зрения здравого смысла непонятно зачем было через столько лет отдавать полякам обломки со следами гексогена и тротила.
Это выглядит так, если перенести в другую плоскость, есть подозреваемый в убийстве, ничего доказать про него не могут, но вдруг через значительное количество лет подозреваемый вдруг добровольно несёт в прокуратуру орудие убийства с отпечатками своих пальцев.
В конце концов россияне по многим вопросам морозятся десятилетиями, а тут вдруг добровольно отдали улики против себя, причём у них были годы, чтобы спокойно подумать, исследовать тщательнейшим образом обломки, какие-то улики могли просто пропасть, всё-таки не пойман- не вор и тд.
Тут десятки томов дела пропали по избиению студентов на майдане, и что теперь скажешь-докажешь, пропали, итить.
Россияне не отдают обломки самолета.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima написав:Россияне не отдают обломки самолета.
А где же поляки нашли тротил с гексогеном ? Что-то я был уверен, что отдали несколько лет назад обломки, видимо был не внимателен.
Поляки и в этом году в годовщину катастрофы требовали отдать обломки но русские ни в какую. Где-то они взяли пробы. Я давно этим делом не интересовался поэтому уже не совсем в теме. есть вот такой технический рапорт польской комиссии 2018 года http://www.smolenskcrashnews.com/2018-s ... eport.html
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andrijk777 написав:Зе виграв тому що навішав лапші народу, зокрема своїм серіалом. Антирейтинг По - це аксіома української політики. Аналогічний анитирейтинг був і в Ющенка і в Яника. Скільки можна цю тему обговорювати? Очевидно, що антирейтинг Зе буде 73+ в кінці його сроку.
Зе як Президента на 1+1 піарили ще з 2015, а може і раніше Зараз не бачу "нового лиця" в розкрутці на цю роль