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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6453645464556456 Додано: Суб 01 сер, 2020 23:16 freeze написав: unicdima написав: На обломках самолета были обнаружены следы тротила, гексогена и пентрита На обломках самолета были обнаружены следы тротила, гексогена и пентрита



Зачем такая адская смесь ? Не хватает еще цианистого калия, чтобы уж наверняка.



Выглядит как самый чудовищный проёб для спецслужб, в данном случае польской.

Не каждая спецслужба в мире в состоянии согнать в одну точку одномоментно всё руководство страны, всех ветвей власти, военных, и даже всех их замов.

И позволить занести в самое охраняемое место страны - Борт N 1 - аж две бомбы. Причём именно после того, как все клиенты собрались в одном месте.

Как-то мутно очень. Зачем такая адская смесь ? Не хватает еще цианистого калия, чтобы уж наверняка.Выглядит как самый чудовищный проёб для спецслужб, в данном случае польской.Не каждая спецслужба в мире в состоянии согнать в одну точку одномоментно всё руководство страны, всех ветвей власти, военных, и даже всех их замов.И позволить занести в самое охраняемое место страны - Борт N 1 - аж две бомбы. Причём именно после того, как все клиенты собрались в одном месте.Как-то мутно очень.

Они имеют ввиду, что взрывчатка была заложена в конструкции самолета при ремонте в России. Если это и правда то сейчас оно уже никому не интересно и никакого скандала не будет, слишком много времени прошло и официальное расследование давно завершено.

Поляки сами что-то непонятное мутили с расследованием, нельзя было его отдавать кацапам. Я читал все материалы расследования и кацапского МАКа и замечания польской стороны, русские очень нагло занимались фальсифицированием и поляки почему-то спокойно это терпели. Там надо было сразу требовать международного расследования, требовать выдачи обломков самолета. Они имеют ввиду, что взрывчатка была заложена в конструкции самолета при ремонте в России. Если это и правда то сейчас оно уже никому не интересно и никакого скандала не будет, слишком много времени прошло и официальное расследование давно завершено.Поляки сами что-то непонятное мутили с расследованием, нельзя было его отдавать кацапам. Я читал все материалы расследования и кацапского МАКа и замечания польской стороны, русские очень нагло занимались фальсифицированием и поляки почему-то спокойно это терпели. Там надо было сразу требовать международного расследования, требовать выдачи обломков самолета. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, поверни вкрадені лайки. unicdima

Повідомлень: 660 З нами з: 10.06.19 Подякував: 30 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 сер, 2020 23:47 unicdima написав: Они имеют ввиду, что взрывчатка была заложена в конструкции самолета при ремонте в России. Если это и правда то сейчас оно уже никому не интересно и никакого скандала не будет, слишком много времени прошло и официальное расследование давно завершено.

Поляки сами что-то непонятное мутили с расследованием, нельзя было его отдавать кацапам. Я читал все материалы расследования и кацапского МАКа и замечания польской стороны, русские очень нагло занимались фальсифицированием и поляки почему-то спокойно это терпели. Там надо было сразу требовать международного расследования, требовать выдачи обломков самолета. Они имеют ввиду, что взрывчатка была заложена в конструкции самолета при ремонте в России. Если это и правда то сейчас оно уже никому не интересно и никакого скандала не будет, слишком много времени прошло и официальное расследование давно завершено.Поляки сами что-то непонятное мутили с расследованием, нельзя было его отдавать кацапам. Я читал все материалы расследования и кацапского МАКа и замечания польской стороны, русские очень нагло занимались фальсифицированием и поляки почему-то спокойно это терпели. Там надо было сразу требовать международного расследования, требовать выдачи обломков самолета.



Ну допустим. Но разве борт №1 тщательно не проверялся уже в Польше после этого ремонта? Даже не на наличие взрывчатки, а банальных жучков (которые скрыть гораздо проще). Тем более, там еще и радиоустройство должно иметься, чтобы активизировать ту бомбу именно в нужный момент.

Думаю, и сами поляки понимают абсурдность этой версии. Её раскручивают по принципу "постправды": было-не было, но осадочек останется. Ну допустим. Но разве борт №1 тщательно не проверялся уже в Польше после этого ремонта? Даже не на наличие взрывчатки, а банальных жучков (которые скрыть гораздо проще). Тем более, там еще и радиоустройство должно иметься, чтобы активизировать ту бомбу именно в нужный момент.Думаю, и сами поляки понимают абсурдность этой версии. Её раскручивают по принципу "постправды": было-не было, но осадочек останется. In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1270 З нами з: 11.02.14 Подякував: 184 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 сер, 2020 00:27 unicdima написав: Поляки сами что-то непонятное мутили с расследованием, нельзя было его отдавать кацапам. Я читал все материалы расследования и кацапского МАКа и замечания польской стороны, русские очень нагло занимались фальсифицированием и поляки почему-то спокойно это терпели. Там надо было сразу требовать международного расследования, требовать выдачи обломков самолета. Поляки сами что-то непонятное мутили с расследованием, нельзя было его отдавать кацапам. Я читал все материалы расследования и кацапского МАКа и замечания польской стороны, русские очень нагло занимались фальсифицированием и поляки почему-то спокойно это терпели. Там надо было сразу требовать международного расследования, требовать выдачи обломков самолета.



Если там действительно были взрывы бомб, то с точки зрения здравого смысла непонятно зачем было через столько лет отдавать полякам обломки со следами гексогена и тротила.



Это выглядит так, если перенести в другую плоскость, есть подозреваемый в убийстве, ничего доказать про него не могут, но вдруг через значительное количество лет подозреваемый вдруг добровольно несёт в прокуратуру орудие убийства с отпечатками своих пальцев.



В конце концов россияне по многим вопросам морозятся десятилетиями, а тут вдруг добровольно отдали улики против себя, причём у них были годы, чтобы спокойно подумать, исследовать тщательнейшим образом обломки, какие-то улики могли просто пропасть, всё-таки не пойман- не вор и тд.



Тут десятки томов дела пропали по избиению студентов на майдане, и что теперь скажешь-докажешь, пропали, итить. Если там действительно были взрывы бомб, то с точки зрения здравого смысла непонятно зачем было через столько лет отдавать полякам обломки со следами гексогена и тротила.Это выглядит так, если перенести в другую плоскость, есть подозреваемый в убийстве, ничего доказать про него не могут, но вдруг через значительное количество лет подозреваемый вдруг добровольно несёт в прокуратуру орудие убийства с отпечатками своих пальцев.В конце концов россияне по многим вопросам морозятся десятилетиями, а тут вдруг добровольно отдали улики против себя, причём у них были годы, чтобы спокойно подумать, исследовать тщательнейшим образом обломки, какие-то улики могли просто пропасть, всё-таки не пойман- не вор и тд.Тут десятки томов дела пропали по избиению студентов на майдане, и что теперь скажешь-докажешь, пропали, итить. freeze 4 Повідомлень: 17842 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4333 раз. Подякували: 7007 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 сер, 2020 00:34 freeze написав: Если там действительно были взрывы бомб, то с точки зрения здравого смысла непонятно зачем было через столько лет отдавать полякам обломки со следами гексогена и тротила.



Это выглядит так, если перенести в другую плоскость, есть подозреваемый в убийстве, ничего доказать про него не могут, но вдруг через значительное количество лет подозреваемый вдруг добровольно несёт в прокуратуру орудие убийства с отпечатками своих пальцев.



В конце концов россияне по многим вопросам морозятся десятилетиями, а тут вдруг добровольно отдали улики против себя, причём у них были годы, чтобы спокойно подумать, исследовать тщательнейшим образом обломки, какие-то улики могли просто пропасть, всё-таки не пойман- не вор и тд.



Тут десятки томов дела пропали по избиению студентов на майдане, и что теперь скажешь-докажешь, пропали, итить. Если там действительно были взрывы бомб, то с точки зрения здравого смысла непонятно зачем было через столько лет отдавать полякам обломки со следами гексогена и тротила.Это выглядит так, если перенести в другую плоскость, есть подозреваемый в убийстве, ничего доказать про него не могут, но вдруг через значительное количество лет подозреваемый вдруг добровольно несёт в прокуратуру орудие убийства с отпечатками своих пальцев.В конце концов россияне по многим вопросам морозятся десятилетиями, а тут вдруг добровольно отдали улики против себя, причём у них были годы, чтобы спокойно подумать, исследовать тщательнейшим образом обломки, какие-то улики могли просто пропасть, всё-таки не пойман- не вор и тд.Тут десятки томов дела пропали по избиению студентов на майдане, и что теперь скажешь-докажешь, пропали, итить.

Россияне не отдают обломки самолета. Россияне не отдают обломки самолета. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, поверни вкрадені лайки. unicdima

Повідомлень: 660 З нами з: 10.06.19 Подякував: 30 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 сер, 2020 00:39 unicdima написав: Россияне не отдают обломки самолета. Россияне не отдают обломки самолета.



А где же поляки нашли тротил с гексогеном ?

Что-то я был уверен, что отдали несколько лет назад обломки, видимо был не внимателен. А где же поляки нашли тротил с гексогеном ?Что-то я был уверен, что отдали несколько лет назад обломки, видимо был не внимателен. freeze 4 Повідомлень: 17842 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4333 раз. Подякували: 7007 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 сер, 2020 01:14 freeze написав: unicdima написав: Россияне не отдают обломки самолета. Россияне не отдают обломки самолета.



А где же поляки нашли тротил с гексогеном ?

Что-то я был уверен, что отдали несколько лет назад обломки, видимо был не внимателен. А где же поляки нашли тротил с гексогеном ?Что-то я был уверен, что отдали несколько лет назад обломки, видимо был не внимателен.

Поляки и в этом году в годовщину катастрофы требовали отдать обломки но русские ни в какую. Где-то они взяли пробы.

Я давно этим делом не интересовался поэтому уже не совсем в теме.

есть вот такой технический рапорт польской комиссии 2018 года http://www.smolenskcrashnews.com/2018-s ... eport.html Поляки и в этом году в годовщину катастрофы требовали отдать обломки но русские ни в какую. Где-то они взяли пробы.Я давно этим делом не интересовался поэтому уже не совсем в теме.есть вот такой технический рапорт польской комиссии 2018 года Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, поверни вкрадені лайки. unicdima

Повідомлень: 660 З нами з: 10.06.19 Подякував: 30 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 сер, 2020 08:35 pesikot написав: Генпрокурор Ирина Венедиктова написала в Facebook, что берет на работу или в советники людей "людей системы" за их "опыт и эффективность".

Госпидя, сколько было написано на это форуме о необходимости привести людей во власть вне системы. Запрос на новые лица

Я тогда писал, что за новыми лицами уже стоят старые ж***.



Хотели новых лиц ? Ну вот вам старая ж***. Человек системы с опытом.

КушайТЕ. Не обляпайТЕсь

Госпидя, сколько было написано на это форуме о необходимости привести людей во власть вне системы. Запрос на новые лицаЯ тогда писал, что за новыми лицами уже стоят старые ж***.Хотели новых лиц ? Ну вот вам старая ж***. Человек системы с опытом.КушайТЕ. Не обляпайТЕсь

Ведуча на Еспресо висловила цікаву думку - Піскуна взяли для того, щоб він навчив молодих і зелених "шити справи". Ведуча на Еспресо висловила цікаву думку - Піскуна взяли для того, щоб він навчив молодих і зелених "шити справи". Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10539 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1138 раз. Подякували: 1255 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 сер, 2020 09:25 lapay написав: pesikot написав: Генпрокурор Ирина Венедиктова написала в Facebook, что берет на работу или в советники людей "людей системы" за их "опыт и эффективность".

Госпидя, сколько было написано на это форуме о необходимости привести людей во власть вне системы. Запрос на новые лица

Я тогда писал, что за новыми лицами уже стоят старые ж***.



Хотели новых лиц ? Ну вот вам старая ж***. Человек системы с опытом.

КушайТЕ. Не обляпайТЕсь

Госпидя, сколько было написано на это форуме о необходимости привести людей во власть вне системы. Запрос на новые лицаЯ тогда писал, что за новыми лицами уже стоят старые ж***.Хотели новых лиц ? Ну вот вам старая ж***. Человек системы с опытом.КушайТЕ. Не обляпайТЕсь

Ведуча на Еспресо висловила цікаву думку - Піскуна взяли для того, щоб він навчив молодих і зелених "шити справи". Ведуча на Еспресо висловила цікаву думку - Піскуна взяли для того, щоб він навчив молодих і зелених "шити справи".

От ей Богу, вот эти глумления над объективной необходимостью приведения во власть НОРМАЛЬНЫХ новых лиц напоминают анекдот о ненормальной жене, показывающей стриптиз после загранкомандировки.



Повторюсь, если ЗЕ и Ко дотянут до окончания срока без Армагеддона, то это будет оценкой эффективности всех предыдущих старых лиц.

Что новичок артист, что зубры кучмы-порошенки.





Сейчас смотрю корейский сериал "Бродяга". Понятно, что вымысел, но небезпочвенный-то. Такой беспредел на верхах ... но страна развивается.



То есть нормальные, как модель велосипеда, могут быть и непорядочными, но главное иметь целью - развитие, рост. От ей Богу, вот эти глумления над объективной необходимостью приведения во власть НОРМАЛЬНЫХ новых лиц напоминают анекдот о ненормальной жене, показывающей стриптиз после загранкомандировки.Повторюсь, если ЗЕ и Ко дотянут до окончания срока без Армагеддона, то это будет оценкой эффективности всех предыдущих старых лиц.Что новичок артист, что зубры кучмы-порошенки.Сейчас смотрю корейский сериал "Бродяга". Понятно, что вымысел, но небезпочвенный-то. Такой беспредел на верхах ... но страна развивается.То есть нормальные, как модель велосипеда, могут быть и непорядочными, но главное иметь целью - развитие, рост. detroytred

Повідомлень: 23186 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 сер, 2020 09:54 andrijk777 написав: Зе виграв тому що навішав лапші народу, зокрема своїм серіалом.

Антирейтинг По - це аксіома української політики. Аналогічний анитирейтинг був і в Ющенка і в Яника.

Скільки можна цю тему обговорювати?

Очевидно, що антирейтинг Зе буде 73+ в кінці його сроку. Зе виграв тому що навішав лапші народу, зокрема своїм серіалом.Антирейтинг По - це аксіома української політики. Аналогічний анитирейтинг був і в Ющенка і в Яника.Скільки можна цю тему обговорювати?Очевидно, що антирейтинг Зе буде 73+ в кінці його сроку.

Зе як Президента на 1+1 піарили ще з 2015, а може і раніше

Зараз не бачу "нового лиця" в розкрутці на цю роль Зе як Президента на 1+1 піарили ще з 2015, а може і ранішеЗараз не бачу "нового лиця" в розкрутці на цю роль https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 20796 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1142 раз. Подякували: 1486 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 сер, 2020 12:06 detroytred написав: Повторюсь, если ЗЕ и Ко дотянут до окончания срока без Армагеддона, то это будет оценкой эффективности всех предыдущих старых лиц.

Что новичок артист, что зубры кучмы-порошенки. Повторюсь, если ЗЕ и Ко дотянут до окончания срока без Армагеддона, то это будет оценкой эффективности всех предыдущих старых лиц.Что новичок артист, что зубры кучмы-порошенки. Твердження як мінімум не обєктивне

1 Тато рік клеїв дитині іграшку ,передбачив в ній море функцій і примамбасів з плюшками.

Зробив - віддав дитині

Дитина бавлячись ,потихеньку/помаленьку знищила всі примамбаси і плюшки+ пошкодила конструктив-але іграшкою ще бавиться, бо сама не в стані навіть таке чудо/юдо(в яке перетворила супер/пупер) створити не в стані.

Чи говорить це про те що вміння/бажання/інтелект дитини такі самі як в тата?

2 Я писав і пишу

Від Держави і її керівників залежить 5% ( в плюс або в мінус)

Від населення - 95%.

Якщо керівник поганий держава не вибухає на другий день після виборів..В Державі просто стає важче жити на 5% в рік до попереднього року. Твердження як мінімум не обєктивне1 Тато рік клеїв дитині іграшку ,передбачив в ній море функцій і примамбасів з плюшками.Зробив - віддав дитиніДитина бавлячись ,потихеньку/помаленьку знищила всі примамбаси і плюшки+ пошкодила конструктив-але іграшкою ще бавиться, бо сама не в стані навіть таке чудо/юдо(в яке перетворила супер/пупер) створити не в стані.Чи говорить це про те що вміння/бажання/інтелект дитини такі самі як в тата?2 Я писав і пишуВід Держави і її керівників залежить 5% ( в плюс або в мінус)Від населення - 95%.Якщо керівник поганий держава не вибухає на другий день після виборів..В Державі просто стає важче жити на 5% в рік до попереднього року. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23252 З нами з: 15.01.09 Подякував: 183 раз. Подякували: 2387 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6453645464556456 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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