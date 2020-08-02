Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Повторюсь, если ЗЕ и Ко дотянут до окончания срока без Армагеддона, то это будет оценкой эффективности всех предыдущих старых лиц. Что новичок артист, что зубры кучмы-порошенки.
Твердження як мінімум не обєктивне 1 Тато рік клеїв дитині іграшку ,передбачив в ній море функцій і примамбасів з плюшками. Зробив - віддав дитині Дитина бавлячись ,потихеньку/помаленьку знищила всі примамбаси і плюшки+ пошкодила конструктив-але іграшкою ще бавиться, бо сама не в стані навіть таке чудо/юдо(в яке перетворила супер/пупер) створити не в стані. Чи говорить це про те що вміння/бажання/інтелект дитини такі самі як в тата? 2 Я писав і пишу Від Держави і її керівників залежить 5% ( в плюс або в мінус) Від населення - 95%. Якщо керівник поганий держава не вибухає на другий день після виборів..В Державі просто стає важче жити на 5% в рік до попереднього року.
По кругу))
Так то, что изменение от "плохой-хороший" составляет около 5% мною не отрицалось. В год... И это не просто много, а очень много, если весь срок стабильно только рост. Эффективные управленцы создают условия для стабильного роста на определенном временном периоде. То есть перехода на новый уровень.
Аналогия с игрушкой неуместна. Игрушку делал папа для ребенка, для ребенка, для того, чтобы он с ней играл.
Янык выбухнув не по причине на 5% важче жити до попереднього року.
З.ы. если прирост (пусть даже всего лишь 5%, хотя страны-тигры давали и больший) происходит ТОЛЬКО за счёт управленцев (их решений, действий), то доля населения в приросте 0. Ноль.
Рассматриваемые предметы разные. 100 +- 5 Речь идёт о доле в этих 5.
Ежедневный отчет № 181/2020, опубликованный Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 31 июля 2020 года ... С 00:01 27 июля и до конца отчетного периода СММ зафиксировала в общей сложности 123 нарушения режима прекращения огня
Ежедневный отчет № 182/2020, опубликованный Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 1 августа 2020 года ... С 00:01 27 июля и до конца отчетного периода Миссия зафиксировала в общей сложности 225 нарушений режима прекращения огня
За сутки - 98 новых нарушений режима прекращения огня
Краткое изложение СММ зафиксировала 9 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области (по сравнению с одним за предыдущий отчетный период) и 93 нарушения режима прекращения огня в Луганской области (где за предыдущий отчетный период не зафиксировано ни одного нарушения)
При том, что в ВСУ понаехало до фига проверяющих, чтобы ни дай бог не открыли огонь