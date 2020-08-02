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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6454645564566457
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:28

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Повторюсь, если ЗЕ и Ко дотянут до окончания срока без Армагеддона, то это будет оценкой эффективности всех предыдущих старых лиц.
Что новичок артист, что зубры кучмы-порошенки.
Твердження як мінімум не обєктивне
1 Тато рік клеїв дитині іграшку ,передбачив в ній море функцій і примамбасів з плюшками.
Зробив - віддав дитині
Дитина бавлячись ,потихеньку/помаленьку знищила всі примамбаси і плюшки+ пошкодила конструктив-але іграшкою ще бавиться, бо сама не в стані навіть таке чудо/юдо(в яке перетворила супер/пупер) створити не в стані.
Чи говорить це про те що вміння/бажання/інтелект дитини такі самі як в тата?
2 Я писав і пишу
Від Держави і її керівників залежить 5% ( в плюс або в мінус)
Від населення - 95%.
Якщо керівник поганий держава не вибухає на другий день після виборів..В Державі просто стає важче жити на 5% в рік до попереднього року.

По кругу))

Так то, что изменение от "плохой-хороший" составляет около 5% мною не отрицалось. В год...
И это не просто много, а очень много, если весь срок стабильно только рост.
Эффективные управленцы создают условия для стабильного роста на определенном временном периоде. То есть перехода на новый уровень.

Аналогия с игрушкой неуместна. Игрушку делал папа для ребенка, для ребенка, для того, чтобы он с ней играл.

Янык выбухнув не по причине на 5% важче жити до попереднього року.

З.ы. если прирост (пусть даже всего лишь 5%, хотя страны-тигры давали и больший) происходит ТОЛЬКО за счёт управленцев (их решений, действий), то доля населения в приросте 0. Ноль.

Рассматриваемые предметы разные.
100 +- 5
Речь идёт о доле в этих 5.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 16:15

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Повторюсь, если ЗЕ и Ко дотянут до окончания срока без Армагеддона, то это будет оценкой эффективности всех предыдущих старых лиц.
Что новичок артист, что зубры кучмы-порошенки.

В этом прекрасно всё.

Если Бубочка хату не спалит, то эффективный
А то что, в хате не станет пола, потолка, стёкла выбиты, проводка вырвана, трубы отопления сданы в металлолом - так то ерунда.
Стены и крыша хаты целые же

Инфантильный пенсионер detroytred - уже армагедец.
Дыра в бюджета на 300 ярдов. Недоборы по налогам с конца 2019 года.
И недоборы не только от плана, но меньше от цифр сбора налогов 2018 года

Но ты этого не замечаешь, потому что тебе об этом не долбят постоянно из каждого утюга, а своими недолугими мозгами понять ты это не в состоянии
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 16:39

с 40мин40сек
https://www.youtube.com/watch?v=d9QaWoKBdGI
да и в целом интересно
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 16:41

Кратко. 2020-08-02

Кратко. 2020-08-02

1) Оккупанты провоцировали украинских бойцов под Песками, двое бойцов получили ранения

В тоже время
Ежедневные и оперативные отчеты Специальной мониторинговой миссии в Украине
Ежедневный отчет № 181/2020, опубликованный Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 31 июля 2020 года
...
С 00:01 27 июля и до конца отчетного периода СММ зафиксировала в общей сложности 123 нарушения режима прекращения огня

Ежедневный отчет № 182/2020, опубликованный Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 1 августа 2020 года
...
С 00:01 27 июля и до конца отчетного периода Миссия зафиксировала в общей сложности 225 нарушений режима прекращения огня

За сутки - 98 новых нарушений режима прекращения огня
Краткое изложение СММ зафиксировала 9 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области (по сравнению с одним за предыдущий отчетный период) и 93 нарушения режима прекращения огня в Луганской области (где за предыдущий отчетный период не зафиксировано ни одного нарушения)

При том, что в ВСУ понаехало до фига проверяющих, чтобы ни дай бог не открыли огонь

2) Кравчук назвал два первых шага на переговорах по Донбассу
Глава украинской делегации в ТКГ намерен поднять на переговорах два вопроса - создание фонда для восстановления Донбасса, а также свободной экономической зоны

Ну прям все тезисы РФ, чтобы деньги на Донбасс тратились из бюджета Украины, но управление Донбасом, явное или не явное, было у РФ

Кравчук знает толком, как всё сдать за толику малую.
Например, ядерное оружие Украины или Черноморское морское пароходство.

3) Задержанные в Беларуси "вагнеровцы" заявили, что ехали в Турцию "осмотреть собор Святой Софии"
Измельчали нынче российские шпионы. Ходят в будёновках и с парашутом
То собор Святой Софии осматривают, то шпили в Солсбери, как Петров и Боширов

4) Вторжение РФ в Украину будет, но не осенью - главный разведчик
Да в любой момент будет.
Но напрямую вторгаться не будут
Всё оформят через Бубочку

PS. Назрело 2 вопроса
Где сейчас Елена Зеленская ? Первая леди, как-никак, должна бы фейсом торговать в медийном пространстве. Nobles oblige

Почему Бубочка откормил такую харю ? Прямо на свина стал похож
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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