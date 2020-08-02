Додано: Нед 02 сер, 2020 16:41

Ежедневный отчет № 181/2020, опубликованный Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 31 июля 2020 года

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С 00:01 27 июля и до конца отчетного периода СММ зафиксировала в общей сложности 123 нарушения режима прекращения огня



Ежедневный отчет № 182/2020, опубликованный Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 1 августа 2020 года

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С 00:01 27 июля и до конца отчетного периода Миссия зафиксировала в общей сложности 225 нарушений режима прекращения огня



Краткое изложение СММ зафиксировала 9 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области (по сравнению с одним за предыдущий отчетный период) и 93 нарушения режима прекращения огня в Луганской области (где за предыдущий отчетный период не зафиксировано ни одного нарушения)

Глава украинской делегации в ТКГ намерен поднять на переговорах два вопроса - создание фонда для восстановления Донбасса, а также свободной экономической зоны

Кратко. 2020-08-02В тоже времяЗа сутки - 98 новых нарушений режима прекращения огняПри том, что в ВСУ понаехало до фига проверяющих, чтобы ни дай бог не открыли огоньНу прям все тезисы РФ, чтобы деньги на Донбасс тратились из бюджета Украины, но управление Донбасом, явное или не явное, было у РФКравчук знает толком, как всё сдать за толику малую.Например, ядерное оружие Украины или Черноморское морское пароходство.Измельчали нынче российские шпионы. Ходят в будёновках и с парашутомТо собор Святой Софии осматривают, то шпили в Солсбери, как Петров и БошировДа в любой момент будет.Но напрямую вторгаться не будутВсё оформят через БубочкуPS. Назрело 2 вопросаГде сейчас Елена Зеленская ? Первая леди, как-никак, должна бы фейсом торговать в медийном пространстве. Nobles obligeПочему Бубочка откормил такую харю ? Прямо на свина стал похож