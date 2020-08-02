Додано: Нед 02 сер, 2020 18:40

budivelnik написав: detroytred написав: Так то, что изменение от "плохой-хороший" составляет около 5% мною не отрицалось. В год... Так то, что изменение от "плохой-хороший" составляет около 5% мною не отрицалось. В год... 1 Те що не заперечували - збрехали і це погано

2 Те що до Вас дійшло і в подальшому не будете заперечувати -це добре

detroytred написав: И это не просто много, а очень много, если весь срок стабильно только рост.

Эффективные управленцы создают условия для стабильного роста на определенном временном периоде. То есть перехода на новый уровень. И это не просто много, а очень много, если весь срок стабильно только рост.Эффективные управленцы создают условия для стабильного роста на определенном временном периоде. То есть перехода на новый уровень. Тепер приймемось за подальшу трансформацію Вашого бачення?

5% -це дуже багато для Держави.

А 5% для окремої особистості в рік - це багато чи ні?

стипендія - 1500 плюс 5% в рік це

1 рік 1500

2 рік 1575

3 рік 1654

4 рік 1736

5 рік 1823

6 рік 1914

7 рік 2010

8 рік 2111

9 рік 2216

10 рік 2327

11 рік 2443

12 рік 2566

13 рік 2694

14 рік 2828

15 рік 2970

16 рік 3118

17 рік 3274

18 рік 3438

19 рік 3610

20 рік 3790

21 рік 3980

22 рік 4179

23 рік 4388

24 рік 4607

25 рік 4838

26 рік 5080

27 рік 5334

28 рік 5600

29 рік 5880

30 рік 6174

31 рік 6483

32 рік 6807

33 рік 7147

34 рік 7505

35 рік 7880

Як бачите - це мінімальний ріст.який повинен бути в будь-кого

Тому

Якщо влада постійно в мінус 5%

А населення постійно в плюс 6%

То населенню по барабану яка влада. 1 Те що не заперечували - збрехали і це погано2 Те що до Вас дійшло і в подальшому не будете заперечувати -це добреТепер приймемось за подальшу трансформацію Вашого бачення?5% -це дуже багато для Держави.А 5% для окремої особистості в рік - це багато чи ні?стипендія - 1500 плюс 5% в рік це1 рік 15002 рік 15753 рік 16544 рік 17365 рік 18236 рік 19147 рік 20108 рік 21119 рік 221610 рік 232711 рік 244312 рік 256613 рік 269414 рік 282815 рік 297016 рік 311817 рік 327418 рік 343819 рік 361020 рік 379021 рік 398022 рік 417923 рік 438824 рік 460725 рік 483826 рік 508027 рік 533428 рік 560029 рік 588030 рік 617431 рік 648332 рік 680733 рік 714734 рік 750535 рік 7880Як бачите - це мінімальний ріст.який повинен бути в будь-когоТомуЯкщо влада постійно в мінус 5%А населення постійно в плюс 6%То населенню по барабану яка влада.

То, что Вы, как обычно голословно заявляете о брехне оппонента - це пагано.То, что Вы так и не понимаете о каком предмете идёт речь, заменяя конкретное от меня о 5% для страны - то есть общее, на частное - 5% для окремо! особистости --- это тоже пагано.Ведь то, что отдельно каждый может изменять своё личное хоть на 1000%, я Вам уже многократно указывал. Для этого личного и существуют книги аля Киосаки.Но речь-то о другом предмете.Не о влиянии управленца на окрему особистисть.Это же ведь элементарно: книги рецепты советы аля Киосаки и т.п. способны и рассчитаны изменить особсистости, но никак не общество.Они не для общества...Экстраполяция личности на общество, ларька на экономику страны -- это ...)))У Вас опять всё тот же старый треш...При котором мне приходится только опровергать Ваши искажения))Неинтересно...