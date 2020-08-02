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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6454645564566457
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:28

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Повторюсь, если ЗЕ и Ко дотянут до окончания срока без Армагеддона, то это будет оценкой эффективности всех предыдущих старых лиц.
Что новичок артист, что зубры кучмы-порошенки.
Твердження як мінімум не обєктивне
1 Тато рік клеїв дитині іграшку ,передбачив в ній море функцій і примамбасів з плюшками.
Зробив - віддав дитині
Дитина бавлячись ,потихеньку/помаленьку знищила всі примамбаси і плюшки+ пошкодила конструктив-але іграшкою ще бавиться, бо сама не в стані навіть таке чудо/юдо(в яке перетворила супер/пупер) створити не в стані.
Чи говорить це про те що вміння/бажання/інтелект дитини такі самі як в тата?
2 Я писав і пишу
Від Держави і її керівників залежить 5% ( в плюс або в мінус)
Від населення - 95%.
Якщо керівник поганий держава не вибухає на другий день після виборів..В Державі просто стає важче жити на 5% в рік до попереднього року.

По кругу))

Так то, что изменение от "плохой-хороший" составляет около 5% мною не отрицалось. В год...
И это не просто много, а очень много, если весь срок стабильно только рост.
Эффективные управленцы создают условия для стабильного роста на определенном временном периоде. То есть перехода на новый уровень.

Аналогия с игрушкой неуместна. Игрушку делал папа для ребенка, для ребенка, для того, чтобы он с ней играл.

Янык выбухнув не по причине на 5% важче жити до попереднього року.

З.ы. если прирост (пусть даже всего лишь 5%, хотя страны-тигры давали и больший) происходит ТОЛЬКО за счёт управленцев (их решений, действий), то доля населения в приросте 0. Ноль.

Рассматриваемые предметы разные.
100 +- 5
Речь идёт о доле в этих 5.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 16:15

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Повторюсь, если ЗЕ и Ко дотянут до окончания срока без Армагеддона, то это будет оценкой эффективности всех предыдущих старых лиц.
Что новичок артист, что зубры кучмы-порошенки.

В этом прекрасно всё.

Если Бубочка хату не спалит, то эффективный
А то что, в хате не станет пола, потолка, стёкла выбиты, проводка вырвана, трубы отопления сданы в металлолом - так то ерунда.
Стены и крыша хаты целые же

Инфантильный пенсионер detroytred - уже армагедец.
Дыра в бюджета на 300 ярдов. Недоборы по налогам с конца 2019 года.
И недоборы не только от плана, но меньше от цифр сбора налогов 2018 года

Но ты этого не замечаешь, потому что тебе об этом не долбят постоянно из каждого утюга, а своими недолугими мозгами понять ты это не в состоянии
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 16:39

с 40мин40сек
https://www.youtube.com/watch?v=d9QaWoKBdGI
да и в целом интересно
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 16:41

Кратко. 2020-08-02

Кратко. 2020-08-02

1) Оккупанты провоцировали украинских бойцов под Песками, двое бойцов получили ранения

В тоже время
Ежедневные и оперативные отчеты Специальной мониторинговой миссии в Украине
Ежедневный отчет № 181/2020, опубликованный Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 31 июля 2020 года
...
С 00:01 27 июля и до конца отчетного периода СММ зафиксировала в общей сложности 123 нарушения режима прекращения огня

Ежедневный отчет № 182/2020, опубликованный Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 1 августа 2020 года
...
С 00:01 27 июля и до конца отчетного периода Миссия зафиксировала в общей сложности 225 нарушений режима прекращения огня

За сутки - 98 новых нарушений режима прекращения огня
Краткое изложение СММ зафиксировала 9 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области (по сравнению с одним за предыдущий отчетный период) и 93 нарушения режима прекращения огня в Луганской области (где за предыдущий отчетный период не зафиксировано ни одного нарушения)

При том, что в ВСУ понаехало до фига проверяющих, чтобы ни дай бог не открыли огонь

2) Кравчук назвал два первых шага на переговорах по Донбассу
Глава украинской делегации в ТКГ намерен поднять на переговорах два вопроса - создание фонда для восстановления Донбасса, а также свободной экономической зоны

Ну прям все тезисы РФ, чтобы деньги на Донбасс тратились из бюджета Украины, но управление Донбасом, явное или не явное, было у РФ

Кравчук знает толком, как всё сдать за толику малую.
Например, ядерное оружие Украины или Черноморское морское пароходство.

3) Задержанные в Беларуси "вагнеровцы" заявили, что ехали в Турцию "осмотреть собор Святой Софии"
Измельчали нынче российские шпионы. Ходят в будёновках и с парашутом
То собор Святой Софии осматривают, то шпили в Солсбери, как Петров и Боширов

4) Вторжение РФ в Украину будет, но не осенью - главный разведчик
Да в любой момент будет.
Но напрямую вторгаться не будут
Всё оформят через Бубочку

PS. Назрело 2 вопроса
Где сейчас Елена Зеленская ? Первая леди, как-никак, должна бы фейсом торговать в медийном пространстве. Nobles oblige

Почему Бубочка откормил такую харю ? Прямо на свина стал похож
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 18:27

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Так то, что изменение от "плохой-хороший" составляет около 5% мною не отрицалось. В год...
1 Те що не заперечували - збрехали і це погано
2 Те що до Вас дійшло і в подальшому не будете заперечувати -це добре
  detroytred написав:И это не просто много, а очень много, если весь срок стабильно только рост.
Тепер приймемось за подальшу трансформацію Вашого бачення?
5% -це дуже багато для Держави.
А 5% для окремої особистості в рік - це багато чи ні?
стипендія - 1500 плюс 5% в рік це
1 рік 1500
2 рік 1575
3 рік 1654
4 рік 1736
5 рік 1823
6 рік 1914
7 рік 2010
8 рік 2111
9 рік 2216
10 рік 2327
11 рік 2443
12 рік 2566
13 рік 2694
14 рік 2828
15 рік 2970
16 рік 3118
17 рік 3274
18 рік 3438
19 рік 3610
20 рік 3790
21 рік 3980
22 рік 4179
23 рік 4388
24 рік 4607
25 рік 4838
26 рік 5080
27 рік 5334
28 рік 5600
29 рік 5880
30 рік 6174
31 рік 6483
32 рік 6807
33 рік 7147
34 рік 7505
35 рік 7880
Як бачите - це мінімальний ріст.який повинен бути в будь-кого
Тому
Якщо влада постійно в мінус 5%
А населення постійно в плюс 6%
То населенню по барабану яка влада.
  detroytred написав:Эффективные управленцы создают условия для стабильного роста на определенном временном периоде. То есть перехода на новый уровень.
А тепер про перехід на новий рівень
В процесі еволюції були кілька переходів
Палка як інструмент
Колесо
Письменність для обраних
Письменність для усіх
Інтернет для обраних
Інтернет для усіх....

Станом на сьогодні в інтернеті є море проектів/технологій . в яких вклавши мінімальний капітал (до 0,5 млн грн) і маскимальну кількість власної праці і використовуючи технології/знання з інтернету -можна легко прийти до доходу в 20000 грн/місяць.

Таким чином вплив царя(президента/гуру/батька нації) який пробує вивести націю на середній дохід в 3000 грн/місяць/особа - є блідою копією можливостей по власному збагаченню індивідума і повному ігнорі процесів які відбуваються на верхніх щабелях влади.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 18:40

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Так то, что изменение от "плохой-хороший" составляет около 5% мною не отрицалось. В год...
1 Те що не заперечували - збрехали і це погано
2 Те що до Вас дійшло і в подальшому не будете заперечувати -це добре
  detroytred написав:И это не просто много, а очень много, если весь срок стабильно только рост.
Эффективные управленцы создают условия для стабильного роста на определенном временном периоде. То есть перехода на новый уровень.
Тепер приймемось за подальшу трансформацію Вашого бачення?
5% -це дуже багато для Держави.
А 5% для окремої особистості в рік - це багато чи ні?
стипендія - 1500 плюс 5% в рік це
1 рік 1500
2 рік 1575
3 рік 1654
4 рік 1736
5 рік 1823
6 рік 1914
7 рік 2010
8 рік 2111
9 рік 2216
10 рік 2327
11 рік 2443
12 рік 2566
13 рік 2694
14 рік 2828
15 рік 2970
16 рік 3118
17 рік 3274
18 рік 3438
19 рік 3610
20 рік 3790
21 рік 3980
22 рік 4179
23 рік 4388
24 рік 4607
25 рік 4838
26 рік 5080
27 рік 5334
28 рік 5600
29 рік 5880
30 рік 6174
31 рік 6483
32 рік 6807
33 рік 7147
34 рік 7505
35 рік 7880
Як бачите - це мінімальний ріст.який повинен бути в будь-кого
Тому
Якщо влада постійно в мінус 5%
А населення постійно в плюс 6%
То населенню по барабану яка влада.

То, что Вы, как обычно голословно заявляете о брехне оппонента - це пагано.

То, что Вы так и не понимаете о каком предмете идёт речь, заменяя конкретное от меня о 5% для страны - то есть общее, на частное - 5% для окремо! особистости --- это тоже пагано.
Ведь то, что отдельно каждый может изменять своё личное хоть на 1000%, я Вам уже многократно указывал. Для этого личного и существуют книги аля Киосаки.
Но речь-то о другом предмете.
Не о влиянии управленца на окрему особистисть.

Это же ведь элементарно: книги рецепты советы аля Киосаки и т.п. способны и рассчитаны изменить особсистости, но никак не общество.
Они не для общества...
Экстраполяция личности на общество, ларька на экономику страны -- это ...)))

У Вас опять всё тот же старый треш...
При котором мне приходится только опровергать Ваши искажения))

Неинтересно...
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 02 сер, 2020 18:44, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 18:44

  pesikot написав:Кратко. 2020-08-02

PS. Назрело 2 вопроса
Где сейчас Елена Зеленская ? Первая леди, как-никак, должна бы фейсом торговать в медийном пространстве. Nobles oblige


После раздела имущества уже, наверное, никому ничего не должна :roll: :D

  pesikot написав:Почему Бубочка откормил такую харю ? Прямо на свина стал похож

Говорят, семейное счастье людей полнит :D
fler
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 18:54

  pesikot написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Повторюсь, если ЗЕ и Ко дотянут до окончания срока без Армагеддона, то это будет оценкой эффективности всех предыдущих старых лиц.
Что новичок артист, что зубры кучмы-порошенки.

В этом прекрасно всё.

Если Бубочка хату не спалит, то эффективный
А то что, в хате не станет пола, потолка, стёкла выбиты, проводка вырвана, трубы отопления сданы в металлолом - так то ерунда.
Стены и крыша хаты целые же

Инфантильный пенсионер detroytred - уже армагедец.
Дыра в бюджета на 300 ярдов. Недоборы по налогам с конца 2019 года.
И недоборы не только от плана, но меньше от цифр сбора налогов 2018 года

Но ты этого не замечаешь, потому что тебе об этом не долбят постоянно из каждого утюга, а своими недолугими мозгами понять ты это не в состоянии

Сам прибрехал-утрировал на счёт прекрасно и эффективный - и на этом обосновал.

Ты упустил, что эффективный -- такой же, как и все папередныки. По большому счёту тоже лишь не допустившие Армагеддона.

Не тупи, спалит хату - это уже Армагеддон.
А на отмеченные тобой имеющиеся проблемы -- как там недавно определяли?)) -- не разганяй зраду и усепропало.
detroytred
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