Додано: Нед 02 сер, 2020 21:34

Что такое цирк?!)))))

Вот это:



Один:

" 2 Я писав і пишу

Від Держави і її керівників залежить 5% ( в плюс або в мінус)

Від населення - 95%.

Якщо керівник поганий держава не вибухає на другий день після виборів..В Державі просто стає важче жити на 5% в рік до попереднього року." (с)

То есть ключевое - при паганом керівникові просто стає важче жити на 5%.





Второй:

" Инфантильный пенсионер detroytred - уже армагедец.

Дыра в бюджета на 300 ярдов. Недоборы по налогам с конца 2019 года.

И недоборы не только от плана, но меньше от цифр сбора налогов 2018 года



Но ты этого не замечаешь, потому что тебе об этом не долбят постоянно из каждого утюга, а своими недолугими мозгами понять ты это не в состоянии" (с)

То есть ключевое - уже армагедец и этого не замечают те ...





З.Ы. то есть оба противоположных радикала (один преуменьшающий, другой преувеличивающий) выразили категорическое несогласие с моей центристской позицией.

При этом свои крайне расходящиеся мнения друг друга в упор не замечающие.



З.ЗЫ. такой же цирк и по вопросу отношения к президенту.

Один вовсю тут знущається-потешается над президентом (уже до оценки внешнего вида опустился: харя, похож на свина стал), но об уважении будь-якого президента другой указывал мне лишь на основании моего мнения, что президент должен был работать лучше, а не по минимуму.



Зззы. Короче: вы там как-нибудь

между собой сначала разберитесь-определитесь:

1. Лишь 5% или армагедец.

2. Поважати или лить помои ежедневно ведрами (бубочка, похож на свина, сдал и т.д.).



И только потом генерьте претензии к "инфантильному пенсионеру".

Смешно же ведь.