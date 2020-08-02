Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Повторюсь, если ЗЕ и Ко дотянут до окончания срока без Армагеддона, то это будет оценкой эффективности всех предыдущих старых лиц. Что новичок артист, что зубры кучмы-порошенки.
Твердження як мінімум не обєктивне 1 Тато рік клеїв дитині іграшку ,передбачив в ній море функцій і примамбасів з плюшками. Зробив - віддав дитині Дитина бавлячись ,потихеньку/помаленьку знищила всі примамбаси і плюшки+ пошкодила конструктив-але іграшкою ще бавиться, бо сама не в стані навіть таке чудо/юдо(в яке перетворила супер/пупер) створити не в стані. Чи говорить це про те що вміння/бажання/інтелект дитини такі самі як в тата? 2 Я писав і пишу Від Держави і її керівників залежить 5% ( в плюс або в мінус) Від населення - 95%. Якщо керівник поганий держава не вибухає на другий день після виборів..В Державі просто стає важче жити на 5% в рік до попереднього року.
По кругу))
Так то, что изменение от "плохой-хороший" составляет около 5% мною не отрицалось. В год... И это не просто много, а очень много, если весь срок стабильно только рост. Эффективные управленцы создают условия для стабильного роста на определенном временном периоде. То есть перехода на новый уровень.
Аналогия с игрушкой неуместна. Игрушку делал папа для ребенка, для ребенка, для того, чтобы он с ней играл.
Янык выбухнув не по причине на 5% важче жити до попереднього року.
З.ы. если прирост (пусть даже всего лишь 5%, хотя страны-тигры давали и больший) происходит ТОЛЬКО за счёт управленцев (их решений, действий), то доля населения в приросте 0. Ноль.
Рассматриваемые предметы разные. 100 +- 5 Речь идёт о доле в этих 5.
Ежедневный отчет № 181/2020, опубликованный Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 31 июля 2020 года ... С 00:01 27 июля и до конца отчетного периода СММ зафиксировала в общей сложности 123 нарушения режима прекращения огня
Ежедневный отчет № 182/2020, опубликованный Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 1 августа 2020 года ... С 00:01 27 июля и до конца отчетного периода Миссия зафиксировала в общей сложности 225 нарушений режима прекращения огня
За сутки - 98 новых нарушений режима прекращения огня
Краткое изложение СММ зафиксировала 9 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области (по сравнению с одним за предыдущий отчетный период) и 93 нарушения режима прекращения огня в Луганской области (где за предыдущий отчетный период не зафиксировано ни одного нарушения)
При том, что в ВСУ понаехало до фига проверяющих, чтобы ни дай бог не открыли огонь
detroytred написав:Так то, что изменение от "плохой-хороший" составляет около 5% мною не отрицалось. В год...
1 Те що не заперечували - збрехали і це погано 2 Те що до Вас дійшло і в подальшому не будете заперечувати -це добре
detroytred написав:И это не просто много, а очень много, если весь срок стабильно только рост.
Тепер приймемось за подальшу трансформацію Вашого бачення? 5% -це дуже багато для Держави. А 5% для окремої особистості в рік - це багато чи ні? стипендія - 1500 плюс 5% в рік це 1 рік 1500 2 рік 1575 3 рік 1654 4 рік 1736 5 рік 1823 6 рік 1914 7 рік 2010 8 рік 2111 9 рік 2216 10 рік 2327 11 рік 2443 12 рік 2566 13 рік 2694 14 рік 2828 15 рік 2970 16 рік 3118 17 рік 3274 18 рік 3438 19 рік 3610 20 рік 3790 21 рік 3980 22 рік 4179 23 рік 4388 24 рік 4607 25 рік 4838 26 рік 5080 27 рік 5334 28 рік 5600 29 рік 5880 30 рік 6174 31 рік 6483 32 рік 6807 33 рік 7147 34 рік 7505 35 рік 7880 Як бачите - це мінімальний ріст.який повинен бути в будь-кого Тому Якщо влада постійно в мінус 5% А населення постійно в плюс 6% То населенню по барабану яка влада.
detroytred написав:Эффективные управленцы создают условия для стабильного роста на определенном временном периоде. То есть перехода на новый уровень.
А тепер про перехід на новий рівень В процесі еволюції були кілька переходів Палка як інструмент Колесо Письменність для обраних Письменність для усіх Інтернет для обраних Інтернет для усіх....
Станом на сьогодні в інтернеті є море проектів/технологій . в яких вклавши мінімальний капітал (до 0,5 млн грн) і маскимальну кількість власної праці і використовуючи технології/знання з інтернету -можна легко прийти до доходу в 20000 грн/місяць.
Таким чином вплив царя(президента/гуру/батька нації) який пробує вивести націю на середній дохід в 3000 грн/місяць/особа - є блідою копією можливостей по власному збагаченню індивідума і повному ігнорі процесів які відбуваються на верхніх щабелях влади.
detroytred написав:Так то, что изменение от "плохой-хороший" составляет около 5% мною не отрицалось. В год...
1 Те що не заперечували - збрехали і це погано 2 Те що до Вас дійшло і в подальшому не будете заперечувати -це добре
detroytred написав:И это не просто много, а очень много, если весь срок стабильно только рост. Эффективные управленцы создают условия для стабильного роста на определенном временном периоде. То есть перехода на новый уровень.
Тепер приймемось за подальшу трансформацію Вашого бачення? 5% -це дуже багато для Держави. А 5% для окремої особистості в рік - це багато чи ні? стипендія - 1500 плюс 5% в рік це 1 рік 1500 2 рік 1575 3 рік 1654 4 рік 1736 5 рік 1823 6 рік 1914 7 рік 2010 8 рік 2111 9 рік 2216 10 рік 2327 11 рік 2443 12 рік 2566 13 рік 2694 14 рік 2828 15 рік 2970 16 рік 3118 17 рік 3274 18 рік 3438 19 рік 3610 20 рік 3790 21 рік 3980 22 рік 4179 23 рік 4388 24 рік 4607 25 рік 4838 26 рік 5080 27 рік 5334 28 рік 5600 29 рік 5880 30 рік 6174 31 рік 6483 32 рік 6807 33 рік 7147 34 рік 7505 35 рік 7880 Як бачите - це мінімальний ріст.який повинен бути в будь-кого Тому Якщо влада постійно в мінус 5% А населення постійно в плюс 6% То населенню по барабану яка влада.
То, что Вы, как обычно голословно заявляете о брехне оппонента - це пагано.
То, что Вы так и не понимаете о каком предмете идёт речь, заменяя конкретное от меня о 5% для страны - то есть общее, на частное - 5% для окремо! особистости --- это тоже пагано. Ведь то, что отдельно каждый может изменять своё личное хоть на 1000%, я Вам уже многократно указывал. Для этого личного и существуют книги аля Киосаки. Но речь-то о другом предмете. Не о влиянии управленца на окрему особистисть.
Это же ведь элементарно: книги рецепты советы аля Киосаки и т.п. способны и рассчитаны изменить особсистости, но никак не общество. Они не для общества... Экстраполяция личности на общество, ларька на экономику страны -- это ...)))
У Вас опять всё тот же старый треш... При котором мне приходится только опровергать Ваши искажения))
Неинтересно...
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 02 сер, 2020 18:44, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Ведь то, что отдельно каждый может изменять своё личное хоть на 1000%, я Вам уже многократно указывал.
Отже зміни в свідомості з соціалістичної на капіталістичну. в пенсіонера відбуваються-це радує 1 Середнє по карїні - це середнє 2 Для середнього не грає ролі як воно є в реалі мало багатих+багато бідних чи всі однаково середні Держава тим багатша -чим багатше середнє 3 Соціалізмо-комунізм - тому й розвалився(програв) , що він пропонував нижче середнє ніж середнє у капкраїнах 4 Чим більше маленьких людей почне дбати про себе з ефективністю в 1000% - тим вище середнє утвориться в країні.
Один: " 2 Я писав і пишу Від Держави і її керівників залежить 5% ( в плюс або в мінус) Від населення - 95%. Якщо керівник поганий держава не вибухає на другий день після виборів..В Державі просто стає важче жити на 5% в рік до попереднього року." (с) То есть ключевое - при паганом керівникові просто стає важче жити на 5%.
Второй: " Инфантильный пенсионер detroytred - уже армагедец. Дыра в бюджета на 300 ярдов. Недоборы по налогам с конца 2019 года. И недоборы не только от плана, но меньше от цифр сбора налогов 2018 года
Но ты этого не замечаешь, потому что тебе об этом не долбят постоянно из каждого утюга, а своими недолугими мозгами понять ты это не в состоянии" (с) То есть ключевое - уже армагедец и этого не замечают те ...
З.Ы. то есть оба противоположных радикала (один преуменьшающий, другой преувеличивающий) выразили категорическое несогласие с моей центристской позицией. При этом свои крайне расходящиеся мнения друг друга в упор не замечающие.
З.ЗЫ. такой же цирк и по вопросу отношения к президенту. Один вовсю тут знущається-потешается над президентом (уже до оценки внешнего вида опустился: харя, похож на свина стал), но об уважении будь-якого президента другой указывал мне лишь на основании моего мнения, что президент должен был работать лучше, а не по минимуму.
Зззы. Короче: вы там как-нибудь между собой сначала разберитесь-определитесь: 1. Лишь 5% или армагедец. 2. Поважати или лить помои ежедневно ведрами (бубочка, похож на свина, сдал и т.д.).
И только потом генерьте претензии к "инфантильному пенсионеру". Смешно же ведь.