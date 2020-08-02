1 А чого це пенсіонер змішує в купу повідомлення двох різних дописувачів? в кожного з яких може бути своя думка по питанню?detroytred написав:Один:
" 2 Я писав і пишу
Від Держави і її керівників залежить 5% ( в плюс або в мінус)
Від населення - 95%.
Якщо керівник поганий держава не вибухає на другий день після виборів..В Державі просто стає важче жити на 5% в рік до попереднього року." (с)
То есть ключевое - при паганом керівникові просто стає важче жити на 5%.
Второй:
" Инфантильный пенсионер detroytred - уже армагедец.
Дыра в бюджета на 300 ярдов. Недоборы по налогам с конца 2019 года.
И недоборы не только от плана, но меньше от цифр сбора налогов 2018 года
Но ты этого не замечаешь, потому что тебе об этом не долбят постоянно из каждого утюга, а своими недолугими мозгами понять ты это не в состоянии" (с)
То есть ключевое - уже армагедец и этого не замечают те ...
2 Тепер про армагедон
300 млрд= 10% ВВП
Я вважаю що 5% (150 млрд) це вплив керування влади
Ще 100 млрд - це вплив короновіруса
і ще 50 млрд - це вплив від повідомлень різних совкофілів.які постійно розслабляють населення повідомленнями типу
Від населення нічого не залежить - а всі проблеми від неправильно обраної влади.