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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6455645664576458
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:42

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Один:
" 2 Я писав і пишу
Від Держави і її керівників залежить 5% ( в плюс або в мінус)
Від населення - 95%.
Якщо керівник поганий держава не вибухає на другий день після виборів..В Державі просто стає важче жити на 5% в рік до попереднього року." (с)
То есть ключевое - при паганом керівникові просто стає важче жити на 5%.


Второй:
" Инфантильный пенсионер detroytred - уже армагедец.
Дыра в бюджета на 300 ярдов. Недоборы по налогам с конца 2019 года.
И недоборы не только от плана, но меньше от цифр сбора налогов 2018 года

Но ты этого не замечаешь, потому что тебе об этом не долбят постоянно из каждого утюга, а своими недолугими мозгами понять ты это не в состоянии" (с)
То есть ключевое - уже армагедец и этого не замечают те ...
1 А чого це пенсіонер змішує в купу повідомлення двох різних дописувачів? в кожного з яких може бути своя думка по питанню?
2 Тепер про армагедон
300 млрд= 10% ВВП
Я вважаю що 5% (150 млрд) це вплив керування влади
Ще 100 млрд - це вплив короновіруса
і ще 50 млрд - це вплив від повідомлень різних совкофілів.які постійно розслабляють населення повідомленнями типу
Від населення нічого не залежить - а всі проблеми від неправильно обраної влади.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:50

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ведь то, что отдельно каждый может изменять своё личное хоть на 1000%, я Вам уже многократно указывал.
Отже зміни в свідомості з соціалістичної на капіталістичну. в пенсіонера відбуваються-це радує
1 Середнє по карїні - це середнє
2 Для середнього не грає ролі як воно є в реалі
мало багатих+багато бідних
чи всі однаково середні
Держава тим багатша -чим багатше середнє
3 Соціалізмо-комунізм - тому й розвалився(програв) , що він пропонував нижче середнє ніж середнє у капкраїнах
4 Чим більше маленьких людей почне дбати про себе з ефективністю в 1000% - тим вище середнє утвориться в країні.

1. Вы опять начали генерить свои экстрасенсные фантазии (т.е. голословие): об изменении сознания. Для основания утверждения об измении сознания на капиталистическое необходимо было привести факт социалистического -- то есть моего отрицания возможности отдельной личности кардинальо (в разы) изменить свой капитал.
Такого не было.
Вы сголословии, как обычно.

3. Соцрежимы не пропонували нижче середне. Нижче середне было просто следствием. А не предложением или целью.
Следствием причин, по которым проиграли эти соцрежимы.
О причинах же почитайте хотя бы Мортимера, чем ... путать следствие с причиной.

4. Аксиома. Которая мною-то не отрицалась.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 22:03

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Один:
" 2 Я писав і пишу
Від Держави і її керівників залежить 5% ( в плюс або в мінус)
Від населення - 95%.
Якщо керівник поганий держава не вибухає на другий день після виборів..В Державі просто стає важче жити на 5% в рік до попереднього року." (с)
То есть ключевое - при паганом керівникові просто стає важче жити на 5%.


Второй:
" Инфантильный пенсионер detroytred - уже армагедец.
Дыра в бюджета на 300 ярдов. Недоборы по налогам с конца 2019 года.
И недоборы не только от плана, но меньше от цифр сбора налогов 2018 года

Но ты этого не замечаешь, потому что тебе об этом не долбят постоянно из каждого утюга, а своими недолугими мозгами понять ты это не в состоянии" (с)
То есть ключевое - уже армагедец и этого не замечают те ...
1 А чого це пенсіонер змішує в купу повідомлення двох різних дописувачів? в кожного з яких може бути своя думка по питанню?
2 Тепер про армагедон
300 млрд= 10% ВВП
Я вважаю що 5% (150 млрд) це вплив керування влади
Ще 100 млрд - це вплив короновіруса
і ще 50 млрд - це вплив від повідомлень різних совкофілів.які постійно розслабляють населення повідомленнями типу
Від населення нічого не залежить - а всі проблеми від неправильно обраної влади.

Цирк продолжается))))

Объясняю (хотя цирк уже в том, что приходится объяснять очевидное) -- потому и смешиваю, что оба эти противоположные мнения выражали кардинальное несогласие с моим.

Когда третьего противоположного!!! не дано.
Или мизер 5%, или армагедец.
Или поважати будь-якого, или лить откровенный бруд.

З.ы. ну не смешите-то.
Об армагедонце дискутируйте с pesikot-ом. Ему указывайте на короновирус и т.д. Хотя предмет - не причины, а само наличие армагедец (или есть, или нет).
Вам видно, как говорит ваш коллега, не долбили из каждого утюга постоянно, а своими недолугими мозгами вы понять не в состоянии.


Свою же примитивнейшую отсебятину о таком влиянии сообщений на форуме не транслируйте так громко. Такой архиглупости нет ни у одного вменяемого источника по данному вопросу.
Я понимаю, хочется оскорбить, но не клоунадой-то.

И Вы опять исказили моё мнение о роли населения и власти. До удобного для вас. До изменения сути. Или не лгите, или используйте цитаты-утверждения.
detroytred
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  #<1 ... 6455645664576458
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