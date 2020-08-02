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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6455645664576458 Додано: Нед 02 сер, 2020 21:42 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Один:

" 2 Я писав і пишу

Від Держави і її керівників залежить 5% ( в плюс або в мінус)

Від населення - 95%.

Якщо керівник поганий держава не вибухає на другий день після виборів..В Державі просто стає важче жити на 5% в рік до попереднього року." (с)

То есть ключевое - при паганом керівникові просто стає важче жити на 5%.





Второй:

" Инфантильный пенсионер detroytred - уже армагедец.

Дыра в бюджета на 300 ярдов. Недоборы по налогам с конца 2019 года.

И недоборы не только от плана, но меньше от цифр сбора налогов 2018 года



Но ты этого не замечаешь, потому что тебе об этом не долбят постоянно из каждого утюга, а своими недолугими мозгами понять ты это не в состоянии" (с)

То есть ключевое - уже армагедец и этого не замечают те ... Один:" 2 Я писав і пишуВід Держави і її керівників залежить 5% ( в плюс або в мінус)Від населення - 95%.Якщо керівник поганий держава не вибухає на другий день після виборів..В Державі просто стає важче жити на 5% в рік до попереднього року." (с)То есть ключевое - при паганом керівникові просто стає важче жити на 5%.Второй:" Инфантильный пенсионер detroytred - уже армагедец.Дыра в бюджета на 300 ярдов. Недоборы по налогам с конца 2019 года.И недоборы не только от плана, но меньше от цифр сбора налогов 2018 годаНо ты этого не замечаешь, потому что тебе об этом не долбят постоянно из каждого утюга, а своими недолугими мозгами понять ты это не в состоянии" (с)То есть ключевое - уже армагедец и этого не замечают те ... 1 А чого це пенсіонер змішує в купу повідомлення двох різних дописувачів? в кожного з яких може бути своя думка по питанню?

2 Тепер про армагедон

300 млрд= 10% ВВП

Я вважаю що 5% (150 млрд) це вплив керування влади

Ще 100 млрд - це вплив короновіруса

і ще 50 млрд - це вплив від повідомлень різних совкофілів.які постійно розслабляють населення повідомленнями типу

Від населення нічого не залежить - а всі проблеми від неправильно обраної влади. 1 А чого це пенсіонер змішує в купу повідомлення двох різних дописувачів? в кожного з яких може бути своя думка по питанню?2 Тепер про армагедон300 млрд= 10% ВВПЯ вважаю що 5% (150 млрд) це вплив керування владиЩе 100 млрд - це вплив короновірусаі ще 50 млрд - це вплив від повідомлень різних совкофілів.які постійно розслабляють населення повідомленнями типу http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23257 З нами з: 15.01.09 Подякував: 183 раз. Подякували: 2387 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 сер, 2020 21:50 budivelnik написав: detroytred написав: Ведь то, что отдельно каждый может изменять своё личное хоть на 1000%, я Вам уже многократно указывал. Ведь то, что отдельно каждый может изменять своё личное хоть на 1000%, я Вам уже многократно указывал. Отже зміни в свідомості з соціалістичної на капіталістичну. в пенсіонера відбуваються-це радує

1 Середнє по карїні - це середнє

2 Для середнього не грає ролі як воно є в реалі

мало багатих+багато бідних

чи всі однаково середні

Держава тим багатша -чим багатше середнє

3 Соціалізмо-комунізм - тому й розвалився(програв) , що він пропонував нижче середнє ніж середнє у капкраїнах

4 Чим більше маленьких людей почне дбати про себе з ефективністю в 1000% - тим вище середнє утвориться в країні. Отже зміни в свідомості з соціалістичної на капіталістичну. в пенсіонера відбуваються-це радує1 Середнє по карїні - це середнє2 Для середнього не грає ролі як воно є в реалімало багатих+багато біднихчи всі однаково середніДержава тим багатша -чим багатше середнє3 Соціалізмо-комунізм - тому й розвалився(програв) , що він пропонував нижче середнє ніж середнє у капкраїнах4 Чим більше маленьких людей почне дбати про себе з ефективністю в 1000% - тим вище середнє утвориться в країні.

1. Вы опять начали генерить свои экстрасенсные фантазии (т.е. голословие): об изменении сознания. Для основания утверждения об измении сознания на капиталистическое необходимо было привести факт социалистического -- то есть моего отрицания возможности отдельной личности кардинальо (в разы) изменить свой капитал.

Такого не было.

Вы сголословии, как обычно.



3. Соцрежимы не пропонували нижче середне. Нижче середне было просто следствием. А не предложением или целью.

Следствием причин, по которым проиграли эти соцрежимы.

О причинах же почитайте хотя бы Мортимера, чем ... путать следствие с причиной.



4. Аксиома. Которая мною-то не отрицалась. 1. Вы опять начали генерить свои экстрасенсные фантазии (т.е. голословие): об изменении сознания. Для основания утверждения об измении сознания на капиталистическое необходимо было привести факт социалистического -- то есть моего отрицания возможности отдельной личности кардинальо (в разы) изменить свой капитал.Такого не было.Вы сголословии, как обычно.3. Соцрежимы не пропонували нижче середне. Нижче середне было просто следствием. А не предложением или целью.Следствием причин, по которым проиграли эти соцрежимы.О причинах же почитайте хотя бы Мортимера, чем ... путать следствие с причиной.4. Аксиома. Которая мною-то не отрицалась. detroytred

Повідомлень: 23192 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 сер, 2020 22:03 budivelnik написав: detroytred написав: Один:

" 2 Я писав і пишу

Від Держави і її керівників залежить 5% ( в плюс або в мінус)

Від населення - 95%.

Якщо керівник поганий держава не вибухає на другий день після виборів..В Державі просто стає важче жити на 5% в рік до попереднього року." (с)

То есть ключевое - при паганом керівникові просто стає важче жити на 5%.





Второй:

" Инфантильный пенсионер detroytred - уже армагедец.

Дыра в бюджета на 300 ярдов. Недоборы по налогам с конца 2019 года.

И недоборы не только от плана, но меньше от цифр сбора налогов 2018 года



Но ты этого не замечаешь, потому что тебе об этом не долбят постоянно из каждого утюга, а своими недолугими мозгами понять ты это не в состоянии" (с)

То есть ключевое - уже армагедец и этого не замечают те ... Один:" 2 Я писав і пишуВід Держави і її керівників залежить 5% ( в плюс або в мінус)Від населення - 95%.Якщо керівник поганий держава не вибухає на другий день після виборів..В Державі просто стає важче жити на 5% в рік до попереднього року." (с)То есть ключевое - при паганом керівникові просто стає важче жити на 5%.Второй:" Инфантильный пенсионер detroytred - уже армагедец.Дыра в бюджета на 300 ярдов. Недоборы по налогам с конца 2019 года.И недоборы не только от плана, но меньше от цифр сбора налогов 2018 годаНо ты этого не замечаешь, потому что тебе об этом не долбят постоянно из каждого утюга, а своими недолугими мозгами понять ты это не в состоянии" (с)То есть ключевое - уже армагедец и этого не замечают те ... 1 А чого це пенсіонер змішує в купу повідомлення двох різних дописувачів? в кожного з яких може бути своя думка по питанню?

2 Тепер про армагедон

300 млрд= 10% ВВП

Я вважаю що 5% (150 млрд) це вплив керування влади

Ще 100 млрд - це вплив короновіруса

і ще 50 млрд - це вплив від повідомлень різних совкофілів.які постійно розслабляють населення повідомленнями типу

Від населення нічого не залежить - а всі проблеми від неправильно обраної влади. 1 А чого це пенсіонер змішує в купу повідомлення двох різних дописувачів? в кожного з яких може бути своя думка по питанню?2 Тепер про армагедон300 млрд= 10% ВВПЯ вважаю що 5% (150 млрд) це вплив керування владиЩе 100 млрд - це вплив короновірусаі ще 50 млрд - це вплив від повідомлень різних совкофілів.які постійно розслабляють населення повідомленнями типу

Цирк продолжается))))



Объясняю (хотя цирк уже в том, что приходится объяснять очевидное) -- потому и смешиваю, что оба эти противоположные мнения выражали кардинальное несогласие с моим.



Когда третьего противоположного!!! не дано.

Или мизер 5%, или армагедец.

Или поважати будь-якого, или лить откровенный бруд.



З.ы. ну не смешите-то.

Об армагедонце дискутируйте с pesikot-ом. Ему указывайте на короновирус и т.д. Хотя предмет - не причины, а само наличие армагедец (или есть, или нет).

Вам видно, как говорит ваш коллега, не долбили из каждого утюга постоянно, а своими недолугими мозгами вы понять не в состоянии.





Свою же примитивнейшую отсебятину о таком влиянии сообщений на форуме не транслируйте так громко. Такой архиглупости нет ни у одного вменяемого источника по данному вопросу.

Я понимаю, хочется оскорбить, но не клоунадой-то. И не очередному возврату к голословному ярлыку совкофил.



И Вы опять исказили моё мнение о роли населения и власти. До удобного для вас. До изменения сути. Или не лгите, или используйте цитаты-утверждения. Цирк продолжается))))Объясняю (хотя цирк уже в том, что приходится объяснять очевидное) -- потому и смешиваю, что оба эти противоположные мнения выражали кардинальное несогласие с моим.Когда третьего противоположного!!! не дано.Или мизер 5%, или армагедец.Или поважати будь-якого, или лить откровенный бруд.З.ы. ну не смешите-то.Об армагедонце дискутируйте с pesikot-ом. Ему указывайте на короновирус и т.д. Хотя предмет - не причины, а само наличие армагедец (или есть, или нет).Вам видно, как говорит ваш коллега, не долбили из каждого утюга постоянно, а своими недолугими мозгами вы понять не в состоянии.Свою же примитивнейшую отсебятину о таком влиянии сообщений на форуме не транслируйте так громко. Такой архиглупости нет ни у одного вменяемого источника по данному вопросу.Я понимаю, хочется оскорбить, но не клоунадой-то. И не очередному возврату к голословному ярлыку совкофил.И Вы опять исказили моё мнение о роли населения и власти. До удобного для вас. До изменения сути. Или не лгите, или используйте цитаты-утверждения. detroytred

Повідомлень: 23192 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 сер, 2020 23:17 Феерический длбб... Интересно, есть ли процедура лишения почетного звания Героя Украины, чтобы забрать его у подобных идиотов, дабы не позорили его?



Герой Украины, генерал Григорий Омельченко раскрыл заговор сионистов против Украины и на страницах издания "Україна молода" обратился к президенту Зеленскому:

"В руках мирового закулисья - настоящих хозяев мира и творцов нового мирового порядка - международного сионизма ты (как и твой московский тезка) - всего лишь кукла-марионетка, при помощи которой они реализуют свои планы в отношении Украины".

Герой обнародовал коварные планы сионизма в Украине:

"На очереди - принятие закона про местный референдум, через который международный сионизм планирует реализовать план о создании государственного образования, так называемого «Нового (Небесного) Иерусалима» на территории Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской областей (со столицей в Днепре)".

"Я — антисионист, антифашист, антирасист, антикоммунист! Я националист - патриот - тот, кто любит свою нацию и защищает Государство Украина!", - заключает глава Союза офицеров Украины и требует, чтобы Зеленский немедленно подал в отставку. zРадио

Повідомлень: 6914 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1194 раз. Подякували: 2729 раз. Профіль 4 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 сер, 2020 23:26 detroytred написав: 3. Соцрежимы не пропонували нижче середне. Нижче середне было просто следствием. А не предложением или целью.

Следствием причин, по которым проиграли эти соцрежимы. 3. Соцрежимы не пропонували нижче середне. Нижче середне было просто следствием. А не предложением или целью.Следствием причин, по которым проиграли эти соцрежимы. А яка різниця для пересічного

Він в соцрежимі живе тому що соцрежими хотіли краще а вийшло погано?

Чи тому що при соцрежимі краще не могло вийти?

Якщо такі як ви пропонуєте цьому пересічному жити по правилах соцрежиму..де номенклатура виносила нагору тих кого треба для існування соцрежиму.а не тих кого треба для покращення умов існування пересічного



detroytred написав: Или мизер 5%, или армагедец. Или мизер 5%, или армагедец. Висувайте претензії до себе..

Для мене - 5% або 300 млрд - це наслідок вибору зеленського

А армагедонець це чи ні - я питання не піднімав.

Ви вважаєте що ще ні , песіккот вважає що це вже близько до армагедону...

А я тут при чому. що ви з штанів вискакуєте і пробуєте вказати мені що я маю робити?

Хочеш почути куди тобі йти ? А яка різниця для пересічногоВін в соцрежимі живе тому що соцрежими хотіли краще а вийшло погано?Чи тому що при соцрежимі краще не могло вийти?Якщо такі як ви пропонуєте цьому пересічному жити по правилах соцрежиму..де номенклатура виносила нагору тих кого треба для існування соцрежиму.а не тих кого треба для покращення умов існування пересічногоВисувайте претензії до себе..Для мене - 5% або 300 млрд - це наслідок вибору зеленськогоА армагедонець це чи ні - я питання не піднімав.Ви вважаєте що ще ні , песіккот вважає що це вже близько до армагедону...А я тут при чому. що ви з штанів вискакуєте і пробуєте вказати мені що я маю робити? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23257 З нами з: 15.01.09 Подякував: 183 раз. Подякували: 2387 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 сер, 2020 23:26 zРадио написав: генерал Григорий Омельченко генерал Григорий Омельченко



Интересно как человек стал генерал-лейтенантом никогда даже близко не занимая должность соответствующую этому званию.

Очередной Гелетей-Гагарин. Интересно как человек стал генерал-лейтенантом никогда даже близко не занимая должность соответствующую этому званию.Очередной Гелетей-Гагарин. freeze 4 Повідомлень: 17843 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4334 раз. Подякували: 7010 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 сер, 2020 23:27 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Для основания утверждения об измении сознания на капиталистическое необходимо было привести факт социалистического -- то есть моего отрицания возможности отдельной личности кардинальо (в разы) изменить свой капитал. Для основания утверждения об измении сознания на капиталистическое необходимо было привести факт социалистического -- то есть моего отрицания возможности отдельной личности кардинальо (в разы) изменить свой капитал. Бла-бла-бла Бла-бла-бла http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23257 З нами з: 15.01.09 Подякував: 183 раз. Подякували: 2387 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 сер, 2020 23:42 freeze написав: zРадио написав: генерал Григорий Омельченко генерал Григорий Омельченко



Интересно как человек стал генерал-лейтенантом никогда даже близко не занимая должность соответствующую этому званию.

Очередной Гелетей-Гагарин. Интересно как человек стал генерал-лейтенантом никогда даже близко не занимая должность соответствующую этому званию.Очередной Гелетей-Гагарин.

Ющенко постарался, он и генерал-майора ему сделал, а за год генерал-лейтенанта и потом героя.

как по мне этот Омельченко очень противный персонаж. Ющенко постарался, он и генерал-майора ему сделал, а за год генерал-лейтенанта и потом героя.как по мне этот Омельченко очень противный персонаж. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, поверни вкрадені лайки. unicdima

Повідомлень: 661 З нами з: 10.06.19 Подякував: 30 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6455645664576458 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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