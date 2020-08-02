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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 03 сер, 2020 00:34
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Для основания утверждения об измении сознания на капиталистическое необходимо было привести факт социалистического -- то есть моего отрицания возможности отдельной личности кардинальо (в разы) изменить свой капитал.
Бла-бла-бла
Не стоит выскакивать из штанiв лишь бы показать свою оценку моего утверждения.
Лучше б факт привёл наличия сознания, отрицающего большие индивидуальные возможности в рыночных условиях.
Только речь у нас шла о развитии общества, масс пересичных, населения.
Бла-бла-бла в квадраті
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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