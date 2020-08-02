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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6456645764586459
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 00:34

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Для основания утверждения об измении сознания на капиталистическое необходимо было привести факт социалистического -- то есть моего отрицания возможности отдельной личности кардинальо (в разы) изменить свой капитал.
Бла-бла-бла
Не стоит выскакивать из штанiв лишь бы показать свою оценку моего утверждения.
Лучше б факт привёл наличия сознания, отрицающего большие индивидуальные возможности в рыночных условиях.

Только речь у нас шла о развитии общества, масс пересичных, населения.
Бла-бла-бла в квадраті
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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  #<1 ... 6456645764586459
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