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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6456645764586459 Додано: Пон 03 сер, 2020 00:34 detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Для основания утверждения об измении сознания на капиталистическое необходимо было привести факт социалистического -- то есть моего отрицания возможности отдельной личности кардинальо (в разы) изменить свой капитал. Для основания утверждения об измении сознания на капиталистическое необходимо было привести факт социалистического -- то есть моего отрицания возможности отдельной личности кардинальо (в разы) изменить свой капитал. Бла-бла-бла Бла-бла-бла Не стоит выскакивать из штанiв лишь бы показать свою оценку моего утверждения.

Лучше б факт привёл наличия сознания, отрицающего большие индивидуальные возможности в рыночных условиях.



Только речь у нас шла о развитии общества, масс пересичных, населения. Не стоит выскакивать из штанiв лишь бы показать свою оценку моего утверждения.Лучше б факт привёл наличия сознания, отрицающего большие индивидуальные возможности в рыночных условиях.Только речь у нас шла о развитии общества, масс пересичных, населения. Бла-бла-бла в квадраті Бла-бла-бла в квадраті http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23258 З нами з: 15.01.09 Подякував: 183 раз. Подякували: 2387 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 сер, 2020 04:42 freeze написав: 19yuriy91 написав: по сути, у народа и остаётся последний аргумент - майдан, но противники сразу скажут - незаконно. да и на майданной пене к власти приходит то, что не тонет. по сути, у народа и остаётся последний аргумент - майдан, но противники сразу скажут - незаконно. да и на майданной пене к власти приходит то, что не тонет.



Уже два майдана просрали множество полезных начинаний. Вероятно у кукловодов были задачи просто поменять власть на более лояльную к кукловодам. А искренние участники просто не могли понять, что ими манипулируют с помощью лозунгов со сцены, которые - лозунги - никто особо выполнять и не собирался. Уже два майдана просрали множество полезных начинаний. Вероятно у кукловодов были задачи просто поменять власть на более лояльную к кукловодам. А искренние участники просто не могли понять, что ими манипулируют с помощью лозунгов со сцены, которые - лозунги - никто особо выполнять и не собирался.

- "Просрало" - население.

- "Просрал" - народ.

- "Просрало" - Государство

- Но "кто-то" - довольно приемлемо поднялся.

И песня продолжается... - словно по новеллам О.Генри. при чём насильственным образом. - "Просрало" - население.- "Просрал" - народ.- "Просрало" - ГосударствоИ песня продолжается... - словно по новеллам О.Генри. при чём насильственным образом. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8327 З нами з: 20.09.12 Подякував: 682 раз. Подякували: 871 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 сер, 2020 04:54 19yuriy91 написав: https://www.youtube.com/watch?v=a6AsgIloOXw

Пощечина Зеленскому! Местные выборы - приговор президенту! Рейтинг не спасти - Гайдай



всё же вина элит - не выполнение обещаний https://www.youtube.com/watch?v=a6AsgIloOXwПощечина Зеленскому! Местные выборы - приговор президенту! Рейтинг не спасти - Гайдайвсё же вина элит - не выполнение обещаний

"Зробимо разом"

- Сделали ВСЕХ!

И даже Землю успели продать...

- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. "Зробимо разом"- Сделали ВСЕХ!И даже Землю успели продать...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8327 З нами з: 20.09.12 Подякував: 682 раз. Подякували: 871 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 сер, 2020 05:04 Schmit написав:

Не просто так эта жвания на маскву летала.



Жаль, власти не понимают, что единственный способ установить реальное перемирие (не ставя всю страну перед врагом в коленно-локтевую позу) - мониторить линию соприкосновения ударными дронами типа байрактаров, а еще лучше – Akinci, а еще лучше – свое производство наладить. И предупреждать высокоточными ударами любые попытки обстрелов без жертв среди мирного населения. Дорого конечно, нужны сотни таких машин, тысячи боеприпасов. Но если это цена мира, то она довольно таки низкая. Не просто так эта жвания на маскву летала.Жаль, власти не понимают, что единственный способ установить реальное перемирие (не ставя всю страну перед врагом в коленно-локтевую позу) - мониторить линию соприкосновения ударными дронами типа байрактаров, а еще лучше – Akinci, а еще лучше – свое производство наладить. И предупреждать высокоточными ударами любые попытки обстрелов без жертв среди мирного населения. Дорого конечно, нужны сотни таких машин, тысячи боеприпасов. Но если это цена мира, то она довольно таки низкая.

Если сказать "бред сивой кобылы" - то ничего не сказать.



Вам уже не первый год объясняют:

Что за 6 лет Войны, в Украине не изготовлено ни одного нового законченного танка Оплот

- Ничего!!!

- Только опытные образцы светили, но в серию и войска шло только от ... добровольных пожертвований.

Месяц назад только зазвучала информация о первых М-16, а это уже другой патрон. Так какой и где патронный заводик Жвании?



И по поводу "тыла" - какое количество жилья для кадрового состава введено?

При ежегодной потребности в 10 000 квартир. Если сказать "бред сивой кобылы" - то ничего не сказать.Вам уже не первый год объясняют:Что за 6 лет Войны, в Украине не изготовлено ни одного нового законченного танка Оплот- Ничего!!!- Только опытные образцы светили, но в серию и войска шло только от ... добровольных пожертвований.Месяц назад только зазвучала информация о первых М-16, а это уже другой патрон. Так какой и где патронный заводик Жвании?И по поводу "тыла" - какое количество жилья для кадрового состава введено?При ежегодной потребности в 10 000 квартир. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8327 З нами з: 20.09.12 Подякував: 682 раз. Подякували: 871 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 сер, 2020 05:12 Re: Політичні дискусії

https://www.youtube.com/watch?v=0V_QlIX85WM

Интересная вещь прозвучала из уст Швили:

- Оказывается при эффективной мед реформе в Грузии, количество врачей, мед работников значительно выросла!

- Интересно - какая ...зда в лапти обувает всю Украину, и откровенно ложит остатки здравоохранения?



- "А царь-то ряженный!" О "реформаторах":Интересная вещь прозвучала из уст Швили:- Оказывается при эффективной мед реформе в Грузии, количество врачей, мед работников значительно выросла!- Интересно - какая ...зда в лапти обувает всю Украину, и откровенно ложит остатки здравоохранения?- "А царь-то ряженный!" Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8327 З нами з: 20.09.12 Подякував: 682 раз. Подякували: 871 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6456645764586459 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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