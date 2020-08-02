Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Для основания утверждения об измении сознания на капиталистическое необходимо было привести факт социалистического -- то есть моего отрицания возможности отдельной личности кардинальо (в разы) изменить свой капитал.
Бла-бла-бла
Не стоит выскакивать из штанiв лишь бы показать свою оценку моего утверждения. Лучше б факт привёл наличия сознания, отрицающего большие индивидуальные возможности в рыночных условиях.
Только речь у нас шла о развитии общества, масс пересичных, населения.
19yuriy91 написав:по сути, у народа и остаётся последний аргумент - майдан, но противники сразу скажут - незаконно. да и на майданной пене к власти приходит то, что не тонет.
Уже два майдана просрали множество полезных начинаний. Вероятно у кукловодов были задачи просто поменять власть на более лояльную к кукловодам. А искренние участники просто не могли понять, что ими манипулируют с помощью лозунгов со сцены, которые - лозунги - никто особо выполнять и не собирался.
- "Просрало" - население. - "Просрал" - народ. - "Просрало" - Государство - Но "кто-то" - довольно приемлемо поднялся. И песня продолжается... - словно по новеллам О.Генри. при чём насильственным образом.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
19yuriy91 написав:https://www.youtube.com/watch?v=a6AsgIloOXw Пощечина Зеленскому! Местные выборы - приговор президенту! Рейтинг не спасти - Гайдай
всё же вина элит - не выполнение обещаний
"Зробимо разом" - Сделали ВСЕХ! И даже Землю успели продать... - Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Schmit написав: Не просто так эта жвания на маскву летала.
Жаль, власти не понимают, что единственный способ установить реальное перемирие (не ставя всю страну перед врагом в коленно-локтевую позу) - мониторить линию соприкосновения ударными дронами типа байрактаров, а еще лучше – Akinci, а еще лучше – свое производство наладить. И предупреждать высокоточными ударами любые попытки обстрелов без жертв среди мирного населения. Дорого конечно, нужны сотни таких машин, тысячи боеприпасов. Но если это цена мира, то она довольно таки низкая.
Если сказать "бред сивой кобылы" - то ничего не сказать.
Вам уже не первый год объясняют: Что за 6 лет Войны, в Украине не изготовлено ни одного нового законченного танка Оплот - Ничего!!! - Только опытные образцы светили, но в серию и войска шло только от ... добровольных пожертвований. Месяц назад только зазвучала информация о первых М-16, а это уже другой патрон. Так какой и где патронный заводик Жвании?
И по поводу "тыла" - какое количество жилья для кадрового состава введено? При ежегодной потребности в 10 000 квартир.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
О "реформаторах": https://www.youtube.com/watch?v=0V_QlIX85WM Интересная вещь прозвучала из уст Швили: - Оказывается при эффективной мед реформе в Грузии, количество врачей, мед работников значительно выросла! - Интересно - какая ...зда в лапти обувает всю Украину, и откровенно ложит остатки здравоохранения?
- "А царь-то ряженный!"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.