Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Для основания утверждения об измении сознания на капиталистическое необходимо было привести факт социалистического -- то есть моего отрицания возможности отдельной личности кардинальо (в разы) изменить свой капитал.
Бла-бла-бла
Не стоит выскакивать из штанiв лишь бы показать свою оценку моего утверждения. Лучше б факт привёл наличия сознания, отрицающего большие индивидуальные возможности в рыночных условиях.
Только речь у нас шла о развитии общества, масс пересичных, населения.
Kudrjavuy написав:Вам уже не первый год объясняют: Что за 6 лет Войны, в Украине не изготовлено ни одного нового законченного танка Оплот
Помнится, папередники решили, что "Оплот" слишком дорогой и лучше скудные ресурсы потратить на модернизацию/восстановление десяти Т-64 и Т-80, чем на один "Оплот". Забыли уже?
Поставки новых систем вооружения в ВСУ - не может быть по определению "одноразовой акцией"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/3/663643/ Для европейцев Украина - страна "не паханного поля", где растут новые графья Монте-Кристо. Какой идиёт навеевает в сознание населению, что в Украину должен прийти богатый ганс и принести им много-много денег?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.