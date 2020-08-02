Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 03 сер, 2020 00:34
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Для основания утверждения об измении сознания на капиталистическое необходимо было привести факт социалистического -- то есть моего отрицания возможности отдельной личности кардинальо (в разы) изменить свой капитал.
Бла-бла-бла
Не стоит выскакивать из штанiв лишь бы показать свою оценку моего утверждения.
Лучше б факт привёл наличия сознания, отрицающего большие индивидуальные возможности в рыночных условиях.
Только речь у нас шла о развитии общества, масс пересичных, населения.
Бла-бла-бла в квадраті
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Додано: Пон 03 сер, 2020 09:34
Kudrjavuy написав:
Вам уже не первый год объясняют:
Что за 6 лет Войны, в Украине не изготовлено ни одного нового законченного танка Оплот
Помнится, папередники решили, что "Оплот" слишком дорогой и лучше скудные ресурсы потратить на модернизацию/восстановление десяти Т-64 и Т-80, чем на один "Оплот". Забыли уже?
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Додано: Пон 03 сер, 2020 17:49
Кратко. 2020-08-03
1) Террорист захватил банк и угрожает взорвать бизнес-центр в Киеве: все подробности (фото, видео) Угроза взрыва в киевском бизнес-центре: названо основное требование "террориста"
Мужчина, который угрожает взорвать бомбу в помещении банковского отделения в Киеве, требует выхода в прямой эфир нескольких телеканалов
Захват банка в центре Киева: "террориста" задержали
Це якийсь капєць
Говорилось же, глава страны не должен вести переговоры с террористами. Иначе, будут последствия. Вот, имеем эти последствия. Когда всякий отбитый на голову захватывает заложников В Киеве "заминировали" автомобиль и нашли подозрительный чемодан (фото, видео) 2) В Киеве лидерами электоральных симпатий являются партии "ЕС", "Слуга народа" и "УДАР" - опрос
за
«Европейскую солидарность» отдали бы голоса 19,8% тех, кто определился и намерен голосовать, партию «Слуга народа» - 19,3% и партию «УДАР» - 17,1%. Киевляне одобряют работу Кличко больше, чем работу Зеленского - опрос Рейтинга Выборы мэра в Киеве. Кличко лидирует, Притула на втором месте - опрос Рейтинга 41,7% киевлян готовы проголосовать за действующего мэра Киева Виталия Кличко на выборах столичного главы Суспільно-політичні настрої киян
Здесь больше
3) Приезд политического оппонента Лукашенко в Киев - совпадение? Не думаю
продвигая новый кремлевский нарратив "перевернуть страницу и забыть".
4) Зеленский привык играть роли. И продолжает это делать дальше
Зеленскому нравится изображать из себя президента. Охрана, госдача, кортежи пришлись по душе. А руководить страной, в которой кризис, ему неинтересно
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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