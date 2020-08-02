Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Для основания утверждения об измении сознания на капиталистическое необходимо было привести факт социалистического -- то есть моего отрицания возможности отдельной личности кардинальо (в разы) изменить свой капитал.
Бла-бла-бла
Не стоит выскакивать из штанiв лишь бы показать свою оценку моего утверждения. Лучше б факт привёл наличия сознания, отрицающего большие индивидуальные возможности в рыночных условиях.
Только речь у нас шла о развитии общества, масс пересичных, населения.
Мужчина, который угрожает взорвать бомбу в помещении банковского отделения в Киеве, требует выхода в прямой эфир нескольких телеканалов
[url=https://www.unian.net/incidents/zahvat-banka-v-kieve-terrorista-zaderzhali-novosti-kieva-11099108.html] Це якийсь капєць Говорилось же, глава страны не должен вести переговоры с террористами. Иначе, будут последствия. Вот, имеем эти последствия. Когда всякий отбитый на голову захватывает заложников
Не понимаю, куда смотрит охрана в банке и зачем она нужна, если даже такого замухрышку не может остановить
Декларація Порошенко 2019: 773 мільйонів гривень доходів, з них майже 188 мільйонів гривень сплачених податків і більше 200 000 000 - благодійність.
З оприлюдненої декларації Петра Порошенка слід зробити одразу кілька об'єктивних висновків, які явно суперечать концепції інформаційних політтехнологічних атак на нього з боку Зеленського і провладних ЗМІ.
Так ось, висновок перший:
Президент Порошенко - один з найбільших меценатів в Україні. Крім того, що благодійна діяльність під час його президентства була пріоритетом родини Порошенків, витрати на матеріально-технічне забезпечення Збройних Сил та інші соціальні проекти в період 2014-2019 року перевищують мільярд. Після виборів, як для сім'ї Петра Порошенка, так і для пов'язаних з ним корпорацій і фондів, благодійність залишається тим же пріоритетом.
Тільки за 5 місяців 2020 року, на боротьбу з коронавірусом, Порошенко витратив понад 100 мільйонів гривень. Повторюю - понад сто мільйонів гривень виключно і лише на боротьбу з пандемією коронавірусу!
Висновок другий, з яким сперечатися практично неможливо:
Петро Порошенко, як фізична особа - один з найбільших платників податків в Україні. Тільки за 2019 рік він оплатив з власних доходів понад 185 мільйонів гривень податків до державного бюджету.
І тепер після цих оприлюднених цифр, запитайте у віп-агітатора Зеленського, соратника Саакашвілі і за сумісництвом редактора «Форбс - Україна» Федорина, скільки коштувала інформаційна атака на Порошенко, організована і реалізована близьким оточенням Зеленського, і чи з задекларованих Зеленським або Коломойським коштів були сплачені гонорари?!
До речі, про Зеленського. У його декларації немає ні копійки благодійного фонду. Втім, як і самої благодійності від родини Зеленських немає. Сім'я Зеленських, як офіційні мультимільйонери судячи з їх декларації, не займаються такими речами. В Україні, в усякому разі.
Декларація Порошенко 2019: 773 мільйонів гривень доходів, з них майже 188 мільйонів гривень сплачених податків і більше 200 000 000 - благодійність.
З оприлюдненої декларації Петра Порошенка слід зробити одразу кілька об'єктивних висновків, які явно суперечать концепції інформаційних політтехнологічних атак на нього з боку Зеленського і провладних ЗМІ.
Так ось, висновок перший:
Президент Порошенко - один з найбільших меценатів в Україні. Крім того, що благодійна діяльність під час його президентства була пріоритетом родини Порошенків, витрати на матеріально-технічне забезпечення Збройних Сил та інші соціальні проекти в період 2014-2019 року перевищують мільярд. Після виборів, як для сім'ї Петра Порошенка, так і для пов'язаних з ним корпорацій і фондів, благодійність залишається тим же пріоритетом.
Тільки за 5 місяців 2020 року, на боротьбу з коронавірусом, Порошенко витратив понад 100 мільйонів гривень. Повторюю - понад сто мільйонів гривень виключно і лише на боротьбу з пандемією коронавірусу!
Висновок другий, з яким сперечатися практично неможливо:
Петро Порошенко, як фізична особа - один з найбільших платників податків в Україні. Тільки за 2019 рік він оплатив з власних доходів понад 185 мільйонів гривень податків до державного бюджету.
І тепер після цих оприлюднених цифр, запитайте у віп-агітатора Зеленського, соратника Саакашвілі і за сумісництвом редактора «Форбс - Україна» Федорина, скільки коштувала інформаційна атака на Порошенко, організована і реалізована близьким оточенням Зеленського, і чи з задекларованих Зеленським або Коломойським коштів були сплачені гонорари?!
До речі, про Зеленського. У його декларації немає ні копійки благодійного фонду. Втім, як і самої благодійності від родини Зеленських немає. Сім'я Зеленських, як офіційні мультимільйонери судячи з їх декларації, не займаються такими речами. В Україні, в усякому разі.
Павло Нусс
Но при єтом, Порошенко - "паталогически жаден" А Бубочка - свой парень из народа, который даже квартиру шахтерам не купил
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой