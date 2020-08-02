Декларація Порошенко 2019: 773 мільйонів гривень доходів, з них майже 188 мільйонів гривень сплачених податків і більше 200 000 000 - благодійність .



З оприлюдненої декларації Петра Порошенка слід зробити одразу кілька об'єктивних висновків, які явно суперечать концепції інформаційних політтехнологічних атак на нього з боку Зеленського і провладних ЗМІ.



Так ось, висновок перший:



Президент Порошенко - один з найбільших меценатів в Україні. Крім того, що благодійна діяльність під час його президентства була пріоритетом родини Порошенків, витрати на матеріально-технічне забезпечення Збройних Сил та інші соціальні проекти в період 2014-2019 року перевищують мільярд . Після виборів, як для сім'ї Петра Порошенка, так і для пов'язаних з ним корпорацій і фондів, благодійність залишається тим же пріоритетом.



Тільки за 5 місяців 2020 року, на боротьбу з коронавірусом, Порошенко витратив понад 100 мільйонів гривень . Повторюю - понад сто мільйонів гривень виключно і лише на боротьбу з пандемією коронавірусу!



Висновок другий, з яким сперечатися практично неможливо:



Петро Порошенко, як фізична особа - один з найбільших платників податків в Україні. Тільки за 2019 рік він оплатив з власних доходів понад 185 мільйонів гривень податків до державного бюджету .



І тепер після цих оприлюднених цифр, запитайте у віп-агітатора Зеленського, соратника Саакашвілі і за сумісництвом редактора «Форбс - Україна» Федорина, скільки коштувала інформаційна атака на Порошенко, організована і реалізована близьким оточенням Зеленського, і чи з задекларованих Зеленським або Коломойським коштів були сплачені гонорари?!



До речі, про Зеленського. У його декларації немає ні копійки благодійного фонду. Втім, як і самої благодійності від родини Зеленських немає. Сім'я Зеленських, як офіційні мультимільйонери судячи з їх декларації, не займаються такими речами. В Україні, в усякому разі.



Павло Нусс