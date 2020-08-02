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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6457645864596460>
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 00:34

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Для основания утверждения об измении сознания на капиталистическое необходимо было привести факт социалистического -- то есть моего отрицания возможности отдельной личности кардинальо (в разы) изменить свой капитал.
Бла-бла-бла
Не стоит выскакивать из штанiв лишь бы показать свою оценку моего утверждения.
Лучше б факт привёл наличия сознания, отрицающего большие индивидуальные возможности в рыночных условиях.

Только речь у нас шла о развитии общества, масс пересичных, населения.
Бла-бла-бла в квадраті
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 09:34

  Kudrjavuy написав:Вам уже не первый год объясняют:
Что за 6 лет Войны, в Украине не изготовлено ни одного нового законченного танка Оплот

Помнится, папередники решили, что "Оплот" слишком дорогой и лучше скудные ресурсы потратить на модернизацию/восстановление десяти Т-64 и Т-80, чем на один "Оплот". Забыли уже?
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 17:49

Кратко. 2020-08-03

Кратко. 2020-08-03

1) Террорист захватил банк и угрожает взорвать бизнес-центр в Киеве: все подробности (фото, видео)

Угроза взрыва в киевском бизнес-центре: названо основное требование "террориста"
Мужчина, который угрожает взорвать бомбу в помещении банковского отделения в Киеве, требует выхода в прямой эфир нескольких телеканалов

Захват банка в центре Киева: "террориста" задержали
Це якийсь капєць

Говорилось же, глава страны не должен вести переговоры с террористами. Иначе, будут последствия.
Вот, имеем эти последствия. Когда всякий отбитый на голову захватывает заложников

В Киеве "заминировали" автомобиль и нашли подозрительный чемодан (фото, видео)

2) В Киеве лидерами электоральных симпатий являются партии "ЕС", "Слуга народа" и "УДАР" - опрос
за «Европейскую солидарность» отдали бы голоса 19,8% тех, кто определился и намерен голосовать, партию «Слуга народа» - 19,3% и партию «УДАР» - 17,1%.

Киевляне одобряют работу Кличко больше, чем работу Зеленского - опрос Рейтинга

Выборы мэра в Киеве. Кличко лидирует, Притула на втором месте - опрос Рейтинга
41,7% киевлян готовы проголосовать за действующего мэра Киева Виталия Кличко на выборах столичного главы

Суспільно-політичні настрої киян
Здесь больше

3) Приезд политического оппонента Лукашенко в Киев - совпадение? Не думаю
продвигая новый кремлевский нарратив "перевернуть страницу и забыть".

4) Зеленский привык играть роли. И продолжает это делать дальше
Зеленскому нравится изображать из себя президента. Охрана, госдача, кортежи пришлись по душе. А руководить страной, в которой кризис, ему неинтересно
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 19:43

  pesikot написав:Кратко. 2020-08-03

1) Террорист захватил банк и угрожает взорвать бизнес-центр в Киеве: все подробности (фото, видео)

Угроза взрыва в киевском бизнес-центре: названо основное требование "террориста"
Мужчина, который угрожает взорвать бомбу в помещении банковского отделения в Киеве, требует выхода в прямой эфир нескольких телеканалов

[url=https://www.unian.net/incidents/zahvat-banka-v-kieve-terrorista-zaderzhali-novosti-kieva-11099108.html]
Це якийсь капєць
Говорилось же, глава страны не должен вести переговоры с террористами. Иначе, будут последствия.
Вот, имеем эти последствия. Когда всякий отбитый на голову захватывает заложников

Не понимаю, куда смотрит охрана в банке и зачем она нужна, если даже такого замухрышку не может остановить :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 19:58

Re: Політичні дискусії


Вот такой русский мир
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 20:15

Декларація Порошенко 2019: 773 мільйонів гривень доходів, з них майже 188 мільйонів гривень сплачених податків і більше 200 000 000 - благодійність.

З оприлюдненої декларації Петра Порошенка слід зробити одразу кілька об'єктивних висновків, які явно суперечать концепції інформаційних політтехнологічних атак на нього з боку Зеленського і провладних ЗМІ.

Так ось, висновок перший:

Президент Порошенко - один з найбільших меценатів в Україні. Крім того, що благодійна діяльність під час його президентства була пріоритетом родини Порошенків, витрати на матеріально-технічне забезпечення Збройних Сил та інші соціальні проекти в період 2014-2019 року перевищують мільярд. Після виборів, як для сім'ї Петра Порошенка, так і для пов'язаних з ним корпорацій і фондів, благодійність залишається тим же пріоритетом.

Тільки за 5 місяців 2020 року, на боротьбу з коронавірусом, Порошенко витратив понад 100 мільйонів гривень. Повторюю - понад сто мільйонів гривень виключно і лише на боротьбу з пандемією коронавірусу!

Висновок другий, з яким сперечатися практично неможливо:

Петро Порошенко, як фізична особа - один з найбільших платників податків в Україні. Тільки за 2019 рік він оплатив з власних доходів понад 185 мільйонів гривень податків до державного бюджету.

І тепер після цих оприлюднених цифр, запитайте у віп-агітатора Зеленського, соратника Саакашвілі і за сумісництвом редактора «Форбс - Україна» Федорина, скільки коштувала інформаційна атака на Порошенко, організована і реалізована близьким оточенням Зеленського, і чи з задекларованих Зеленським або Коломойським коштів були сплачені гонорари?!

До речі, про Зеленського. У його декларації немає ні копійки благодійного фонду. Втім, як і самої благодійності від родини Зеленських немає. Сім'я Зеленських, як офіційні мультимільйонери судячи з їх декларації, не займаються такими речами. В Україні, в усякому разі.

Павло Нусс
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 20:23

Re: Політичні дискусії

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 20:28

  budivelnik написав:
Декларація Порошенко 2019: 773 мільйонів гривень доходів, з них майже 188 мільйонів гривень сплачених податків і більше 200 000 000 - благодійність.

З оприлюдненої декларації Петра Порошенка слід зробити одразу кілька об'єктивних висновків, які явно суперечать концепції інформаційних політтехнологічних атак на нього з боку Зеленського і провладних ЗМІ.

Так ось, висновок перший:

Президент Порошенко - один з найбільших меценатів в Україні. Крім того, що благодійна діяльність під час його президентства була пріоритетом родини Порошенків, витрати на матеріально-технічне забезпечення Збройних Сил та інші соціальні проекти в період 2014-2019 року перевищують мільярд. Після виборів, як для сім'ї Петра Порошенка, так і для пов'язаних з ним корпорацій і фондів, благодійність залишається тим же пріоритетом.

Тільки за 5 місяців 2020 року, на боротьбу з коронавірусом, Порошенко витратив понад 100 мільйонів гривень. Повторюю - понад сто мільйонів гривень виключно і лише на боротьбу з пандемією коронавірусу!

Висновок другий, з яким сперечатися практично неможливо:

Петро Порошенко, як фізична особа - один з найбільших платників податків в Україні. Тільки за 2019 рік він оплатив з власних доходів понад 185 мільйонів гривень податків до державного бюджету.

І тепер після цих оприлюднених цифр, запитайте у віп-агітатора Зеленського, соратника Саакашвілі і за сумісництвом редактора «Форбс - Україна» Федорина, скільки коштувала інформаційна атака на Порошенко, організована і реалізована близьким оточенням Зеленського, і чи з задекларованих Зеленським або Коломойським коштів були сплачені гонорари?!

До речі, про Зеленського. У його декларації немає ні копійки благодійного фонду. Втім, як і самої благодійності від родини Зеленських немає. Сім'я Зеленських, як офіційні мультимільйонери судячи з їх декларації, не займаються такими речами. В Україні, в усякому разі.

Павло Нусс

Но при єтом, Порошенко - "паталогически жаден"
А Бубочка - свой парень из народа, который даже квартиру шахтерам не купил
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 20:30

Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 20:42

  Schmit написав:
  Kudrjavuy написав:Вам уже не первый год объясняют:
Что за 6 лет Войны, в Украине не изготовлено ни одного нового законченного танка Оплот

Помнится, папередники решили, что "Оплот" слишком дорогой и лучше скудные ресурсы потратить на модернизацию/восстановление десяти Т-64 и Т-80, чем на один "Оплот". Забыли уже?

Брехня.
Їх просто нема з чого збирати, на експорт Оплоти йшли з російськими комплектуючими, а за весь час війни імпортозаміщення так і не відпрацювали.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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