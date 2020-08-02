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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6457645864596460
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 20:45

  unicdima написав:Брехня.
Їх просто нема з чого збирати, на експорт Оплоти йшли з російськими комплектуючими, а за весь час війни імпортозаміщення так і не відпрацювали.

Давай подтверждения этого, с аргументами.
С источников, заслуживающих доверия, иначе - брехло

Ты же гундишь, что тебя никто ещё не поймал на вранье :D
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 20:59

  Schmit написав:

все чекав коли запостять цю мегазраду на думку кнуроботів.
Треба запам`ятати ще одного упоротого - Цибулько.
Я от не розумію, до порохатих не доходить, що такі мегазради виколупані з одного місця не дають ніякого результату?
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 21:04

  pesikot написав:
  unicdima написав:Брехня.
Їх просто нема з чого збирати, на експорт Оплоти йшли з російськими комплектуючими, а за весь час війни імпортозаміщення так і не відпрацювали.

Давай подтверждения этого, с аргументами.
С источников, заслуживающих доверия, иначе - брехло

Ты же гундишь, что тебя никто ещё не поймал на вранье :D

від брехла чую
всі мої заяви завжди грунтуються на фактах.
тут майже все про що я кажу
https://www.radiosvoboda.org/a/donbass- ... 89984.html
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 21:07

  unicdima написав:
  freeze написав:Интересно как человек стал генерал-лейтенантом никогда даже близко не занимая должность соответствующую этому званию.
Очередной Гелетей-Гагарин.

Ющенко постарался, он и генерал-майора ему сделал, а за год генерал-лейтенанта и потом героя.
как по мне этот Омельченко очень противный персонаж.


Взагалі то штатного розпису не знаю, але
Г.О.
У 1992–1994 роках працював начальником відділу боротьби з корупцією і організованою злочинністю в Головному управлінні військової контррозвідки СБУ. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0 ... 0%B8%D1%87


Зараз на цій посаді
Бу́харєв Владисла́в Ві́кторович — український офіцер спецслужб, генерал-полковник. Перший заступник Голови СБУ — начальник ГУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ, Голова Служби зовнішньої розвідки України
Востаннє редагувалось Ой+ в Пон 03 сер, 2020 21:07, всього редагувалось 1 раз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 21:07

  budivelnik написав:І тепер після цих оприлюднених цифр, запитайте у віп-агітатора Зеленського, соратника Саакашвілі і за сумісництвом редактора «Форбс - Україна» Федорина, скільки коштувала інформаційна атака на Порошенко, організована і реалізована близьким оточенням Зеленського, і чи з задекларованих Зеленським або Коломойським коштів були сплачені гонорари?!
Павло Нусс[/color][/b]
[/quote]
черговий кнуробот звинувачує Форбс у брехні? :D
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 21:14

  unicdima написав:
  budivelnik написав:І тепер після цих оприлюднених цифр, запитайте у віп-агітатора Зеленського, соратника Саакашвілі і за сумісництвом редактора «Форбс - Україна» Федорина, скільки коштувала інформаційна атака на Порошенко, організована і реалізована близьким оточенням Зеленського, і чи з задекларованих Зеленським або Коломойським коштів були сплачені гонорари?!
Павло Нусс[/color][/b]
черговий кнуробот звинувачує Форбс у брехні? :D
Смішний і жалюгідний+озлоблений зеленоботик...
Я привів данні Декларації Порошенка за 2019 рік
Декларація Порошенко 2019:
773 мільйонів гривень доходів, з них
майже 188 мільйонів гривень сплачених податків і
більше 200 000 000 - благодійність.

З оприлюдненої декларації Петра Порошенка слід зробити одразу кілька об'єктивних висновків, які явно суперечать концепції інформаційних політтехнологічних атак на нього з боку Зеленського і провладних ЗМІ.

Якщо це не правда - спростуй
Якщо правда - заткнись.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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