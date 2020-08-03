Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
все чекав коли запостять цю мегазраду на думку кнуроботів. Треба запам`ятати ще одного упоротого - Цибулько. Я от не розумію, до порохатих не доходить, що такі мегазради виколупані з одного місця не дають ніякого результату?
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
Бу́харєв Владисла́в Ві́кторович — український офіцер спецслужб, генерал-полковник. Перший заступник Голови СБУ — начальник ГУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ, Голова Служби зовнішньої розвідки України
Востаннє редагувалось Ой+ в Пон 03 сер, 2020 21:07, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:І тепер після цих оприлюднених цифр, запитайте у віп-агітатора Зеленського, соратника Саакашвілі і за сумісництвом редактора «Форбс - Україна» Федорина, скільки коштувала інформаційна атака на Порошенко, організована і реалізована близьким оточенням Зеленського, і чи з задекларованих Зеленським або Коломойським коштів були сплачені гонорари?! Павло Нусс[/color][/b]
[/quote] черговий кнуробот звинувачує Форбс у брехні?
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
budivelnik написав:І тепер після цих оприлюднених цифр, запитайте у віп-агітатора Зеленського, соратника Саакашвілі і за сумісництвом редактора «Форбс - Україна» Федорина, скільки коштувала інформаційна атака на Порошенко, організована і реалізована близьким оточенням Зеленського, і чи з задекларованих Зеленським або Коломойським коштів були сплачені гонорари?! Павло Нусс[/color][/b]
черговий кнуробот звинувачує Форбс у брехні?
Смішний і жалюгідний+озлоблений зеленоботик... Я привів данні Декларації Порошенка за 2019 рік
Декларація Порошенко 2019: 773 мільйонів гривень доходів, з них майже 188 мільйонів гривень сплачених податків і більше 200 000 000 - благодійність.
З оприлюдненої декларації Петра Порошенка слід зробити одразу кілька об'єктивних висновків, які явно суперечать концепції інформаційних політтехнологічних атак на нього з боку Зеленського і провладних ЗМІ.
Якщо це не правда - спростуй Якщо правда - заткнись.
unicdima написав:Брехня. Їх просто нема з чого збирати, на експорт Оплоти йшли з російськими комплектуючими, а за весь час війни імпортозаміщення так і не відпрацювали.
Давай подтверждения этого, с аргументами. С источников, заслуживающих доверия, иначе - брехло
Ты же гундишь, что тебя никто ещё не поймал на вранье
Там другие проблемы. Одна из основных: На учениях в Германии(украинцы вышли на последних на Оплотах), по этой причине наши танкисты оказались в проигрыше - пятыми. Не решён вопрос с прицелом по причине инертности ствола нашего калибра.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 03 сер, 2020 21:20, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
budivelnik написав:З оприлюдненої декларації Петра Порошенка слід зробити одразу кілька об'єктивних висновків, які явно суперечать концепції інформаційних політтехнологічних атак на нього з боку Зеленського і провладних ЗМІ.
budivelnik написав:Смішний і жалюгідний+озлоблений зеленоботик... Я привів данні Декларації Порошенка за 2019 рік
Декларація Порошенко 2019: 773 мільйонів гривень доходів, з них майже 188 мільйонів гривень сплачених податків і більше 200 000 000 - благодійність.
З оприлюдненої декларації Петра Порошенка слід зробити одразу кілька об'єктивних висновків, які явно суперечать концепції інформаційних політтехнологічних атак на нього з боку Зеленського і провладних ЗМІ.
Якщо це не правда - спростуй Якщо правда - заткнись.
то це брехня?
Дурнику А де в приведенній інформації про Декларацію - нестиковка з Форбсом? Декларація Порошенка в порівнянні з Деклараціями зеленського - це небо і земля Один заробив(Порошенко) і сплатив всі податки+ще стільки ж благодійних внесків Другий вкрав(Зеленський з допомогою Коломойського) і сховав.. От і все А всі інші димові завіси - це димові завіси.