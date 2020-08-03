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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6457645864596460
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 20:45

  unicdima написав:Брехня.
Їх просто нема з чого збирати, на експорт Оплоти йшли з російськими комплектуючими, а за весь час війни імпортозаміщення так і не відпрацювали.

Давай подтверждения этого, с аргументами.
С источников, заслуживающих доверия, иначе - брехло

Ты же гундишь, что тебя никто ещё не поймал на вранье :D
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 21:04

  pesikot написав:
  unicdima написав:Брехня.
Їх просто нема з чого збирати, на експорт Оплоти йшли з російськими комплектуючими, а за весь час війни імпортозаміщення так і не відпрацювали.

Давай подтверждения этого, с аргументами.
С источников, заслуживающих доверия, иначе - брехло

Ты же гундишь, что тебя никто ещё не поймал на вранье :D

від брехла чую
всі мої заяви завжди грунтуються на фактах.
тут майже все про що я кажу
https://www.radiosvoboda.org/a/donbass- ... 89984.html
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 21:07

  unicdima написав:
  freeze написав:Интересно как человек стал генерал-лейтенантом никогда даже близко не занимая должность соответствующую этому званию.
Очередной Гелетей-Гагарин.

Ющенко постарался, он и генерал-майора ему сделал, а за год генерал-лейтенанта и потом героя.
как по мне этот Омельченко очень противный персонаж.


Взагалі то штатного розпису не знаю, але
Г.О.
У 1992–1994 роках працював начальником відділу боротьби з корупцією і організованою злочинністю в Головному управлінні військової контррозвідки СБУ. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0 ... 0%B8%D1%87


Зараз на цій посаді
Бу́харєв Владисла́в Ві́кторович — український офіцер спецслужб, генерал-полковник. Перший заступник Голови СБУ — начальник ГУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ, Голова Служби зовнішньої розвідки України
Востаннє редагувалось Ой+ в Пон 03 сер, 2020 21:07, всього редагувалось 1 раз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 21:14

  unicdima написав:
  budivelnik написав:І тепер після цих оприлюднених цифр, запитайте у віп-агітатора Зеленського, соратника Саакашвілі і за сумісництвом редактора «Форбс - Україна» Федорина, скільки коштувала інформаційна атака на Порошенко, організована і реалізована близьким оточенням Зеленського, і чи з задекларованих Зеленським або Коломойським коштів були сплачені гонорари?!
Павло Нусс[/color][/b]
черговий кнуробот звинувачує Форбс у брехні? :D
Смішний і жалюгідний+озлоблений зеленоботик...
Я привів данні Декларації Порошенка за 2019 рік
Декларація Порошенко 2019:
773 мільйонів гривень доходів, з них
майже 188 мільйонів гривень сплачених податків і
більше 200 000 000 - благодійність.

З оприлюдненої декларації Петра Порошенка слід зробити одразу кілька об'єктивних висновків, які явно суперечать концепції інформаційних політтехнологічних атак на нього з боку Зеленського і провладних ЗМІ.

Якщо це не правда - спростуй
Якщо правда - заткнись.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 21:19

  budivelnik написав:З оприлюдненої декларації Петра Порошенка слід зробити одразу кілька об'єктивних висновків, які явно суперечать концепції інформаційних політтехнологічних атак на нього з боку Зеленського і провладних ЗМІ.

Якщо це не правда - спростуй
Якщо правда - заткнись.[/quote]
то це брехня? :D
https://www.forbes.com/real-time-billio ... 2ba6633d78
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 21:30

  unicdima написав:
  budivelnik написав:Смішний і жалюгідний+озлоблений зеленоботик...
Я привів данні Декларації Порошенка за 2019 рік
Декларація Порошенко 2019:
773 мільйонів гривень доходів, з них
майже 188 мільйонів гривень сплачених податків і
більше 200 000 000 - благодійність.

З оприлюдненої декларації Петра Порошенка слід зробити одразу кілька об'єктивних висновків, які явно суперечать концепції інформаційних політтехнологічних атак на нього з боку Зеленського і провладних ЗМІ.

Якщо це не правда - спростуй
Якщо правда - заткнись.
то це брехня? :D
Дурнику
А де в приведенній інформації про Декларацію - нестиковка з Форбсом?
Декларація Порошенка в порівнянні з Деклараціями зеленського - це небо і земля
Один заробив(Порошенко) і сплатив всі податки+ще стільки ж благодійних внесків
Другий вкрав(Зеленський з допомогою Коломойського) і сховав..
От і все
А всі інші димові завіси - це димові завіси.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 21:31

  Ой+ написав:Взагалі то штатного розпису не знаю, але
Г.О.


Начальник отдела - это вообще полковничья должность.
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:57

Re: Політичні дискусії

  Replay написав:Ничего сложного!
Каждый гражданин - может почитать программу кандидата, к примеру - Премьера, критиковать её и задавать вопросы! На ТОП-10 вопросов, пусть Кандидат отвечает!

Ещё могу вариантов накидать, решения Проблемы, как Власть заставить работать на НАРОД а не наоборот!

НО, там Цели другие, у них, на верху!
Далекие не только от Народа, но и от Украины! :D

Конкретный пример, где для чиновника - это чистый бизнес:
«ДЛЯ ТОГО И СОЗДАВАЛОСЬ…»: ЧИНОВНИК МИНВЕТЕРАНОВ ВЫМОГАЛ ВЗЯТКУ В 4,5 ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ И 250 ТЫСЯЧ ГРИВЕН ЗА УСТАНОВЛЕНИЕ ГРУППЫ ИНВАЛИДНОСТИ
Сегодня, 11:08
http://tt.inf.ua/dlya-togo-i-sozdavalos ... ven-za-ust
На Лу­ган­щине Служ­ба без­опас­но­сти Укра­и­ны за­до­ку­мен­ти­ро­ва­ла факт вы­мо­га­тель­ства взят­ки глав­ным спе­ци­а­ли­стом Ми­ни­стер­ства по делам ве­те­ра­нов. Об этом со­об­ща­ет пресс-центр СБ Укра­и­ны.

По пред­ва­ри­тель­ным дан­ным след­ствия, чи­нов­ник, как пред­ста­ви­тель ве­дом­ства в ме­ди­ко-со­ци­аль­ной экс­перт­ной ко­мис­сии ре­ги­о­на, тре­бо­вал день­ги от быв­ше­го во­ен­но­слу­жа­ще­го ВСУ, ко­то­рый был ранен во время бо­е­вых дей­ствий.

За 4,5 ты­ся­чи аме­ри­кан­ских дол­ла­ров и 250 000 гри­вен фи­гу­рант обе­щал на­зна­чить воину груп­пу ин­ва­лид­но­сти и од­но­ра­зо­вую де­неж­ную ком­пен­са­цию за ра­не­ние.

День­ги по­стра­дав­ший дол­жен был пе­ре­дать через до­ве­рен­ное лицо чи­нов­ни­ка.

Пра­во­охра­ни­те­ли за­дер­жа­ли по­сред­ни­ка в со­от­вет­ствии со ст. 208 Уго­лов­но-про­цес­су­аль­но­го ко­дек­са Укра­и­ны в по­ме­ще­нии мед­ко­мис­сии при по­лу­че­нии вто­рой части взят­ки.

Сей­час ре­ша­ет­ся во­прос о за­дер­жа­нии ор­га­ни­за­то­ра схемы.

Фи­гу­ран­там дела со­об­ще­но о по­до­зре­нии по ч. 3 ст. 369-2 (зло­упо­треб­ле­ние вли­я­ни­ем) Уго­лов­но­го ко­дек­са Укра­и­ны. По­сред­ни­ку из­бра­на мера пре­се­че­ния в виде со­дер­жа­ния под стра­жей.

Про­дол­жа­ют­ся неот­лож­ные след­ствен­ные дей­ствия по уста­нов­ле­нию дру­гих воз­мож­ных фак­тов про­ти­во­прав­ной де­я­тель­но­сти фи­гу­ран­тов.

Ме­ро­при­я­тия про­во­ди­лись сов­мест­но с На­ци­о­наль­ной по­ли­ци­ей во про­цес­су­аль­ным ру­ко­вод­ством про­ку­ра­ту­ры Лу­ган­ской об­ла­сти.

- Ваши рекомендации?
Или ладно более конкретный пример:
На взятке в 1,3 млн гривен задержали директора департамента ОГА в Харькове (подробности) https://www.objectiv.tv/objectively/202 ... v-harkove/
04.08.2020
На взятке в 1,3 млн гривен задержали директора департамента ОГА в Харькове (подробности)
За подключение компании к электросети директор департамента ОГА в Харькове требовал взятку 1,3 млн гривен.

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили директора одного из департаментов Харьковской облгосадминистрации на получении взятки в размере 1,32 миллиона гривен.

За деньги чиновник обещал предпринимателю подключить электроустановки его компании к электросети.

Подозреваемый – директор департамента капитального строительства ОГА Андрей Винниченко, который до этого руководил управлением топливно-энергетического комплекса.

“Стоимость своих “услуг” чиновник определил в 2200 грн за подключение каждого киловатта мощности”, – сообщили в НАБУ.


"Бизнес чиновника" - как пила режущая сук, на котором всё стоит.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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