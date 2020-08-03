Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Бу́харєв Владисла́в Ві́кторович — український офіцер спецслужб, генерал-полковник. Перший заступник Голови СБУ — начальник ГУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ, Голова Служби зовнішньої розвідки України
Востаннє редагувалось Ой+ в Пон 03 сер, 2020 21:07, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:І тепер після цих оприлюднених цифр, запитайте у віп-агітатора Зеленського, соратника Саакашвілі і за сумісництвом редактора «Форбс - Україна» Федорина, скільки коштувала інформаційна атака на Порошенко, організована і реалізована близьким оточенням Зеленського, і чи з задекларованих Зеленським або Коломойським коштів були сплачені гонорари?! Павло Нусс[/color][/b]
черговий кнуробот звинувачує Форбс у брехні?
Смішний і жалюгідний+озлоблений зеленоботик... Я привів данні Декларації Порошенка за 2019 рік
Декларація Порошенко 2019: 773 мільйонів гривень доходів, з них майже 188 мільйонів гривень сплачених податків і більше 200 000 000 - благодійність.
З оприлюдненої декларації Петра Порошенка слід зробити одразу кілька об'єктивних висновків, які явно суперечать концепції інформаційних політтехнологічних атак на нього з боку Зеленського і провладних ЗМІ.
Якщо це не правда - спростуй Якщо правда - заткнись.
budivelnik написав:З оприлюдненої декларації Петра Порошенка слід зробити одразу кілька об'єктивних висновків, які явно суперечать концепції інформаційних політтехнологічних атак на нього з боку Зеленського і провладних ЗМІ.
budivelnik написав:Смішний і жалюгідний+озлоблений зеленоботик... Я привів данні Декларації Порошенка за 2019 рік
Декларація Порошенко 2019: 773 мільйонів гривень доходів, з них майже 188 мільйонів гривень сплачених податків і більше 200 000 000 - благодійність.
З оприлюдненої декларації Петра Порошенка слід зробити одразу кілька об'єктивних висновків, які явно суперечать концепції інформаційних політтехнологічних атак на нього з боку Зеленського і провладних ЗМІ.
Якщо це не правда - спростуй Якщо правда - заткнись.
то це брехня?
Дурнику А де в приведенній інформації про Декларацію - нестиковка з Форбсом? Декларація Порошенка в порівнянні з Деклараціями зеленського - це небо і земля Один заробив(Порошенко) і сплатив всі податки+ще стільки ж благодійних внесків Другий вкрав(Зеленський з допомогою Коломойського) і сховав.. От і все А всі інші димові завіси - це димові завіси.
Replay написав:Ничего сложного! Каждый гражданин - может почитать программу кандидата, к примеру - Премьера, критиковать её и задавать вопросы! На ТОП-10 вопросов, пусть Кандидат отвечает!
Ещё могу вариантов накидать, решения Проблемы, как Власть заставить работать на НАРОД а не наоборот!
НО, там Цели другие, у них, на верху! Далекие не только от Народа, но и от Украины!
Конкретный пример, где для чиновника - это чистый бизнес:
«ДЛЯ ТОГО И СОЗДАВАЛОСЬ…»: ЧИНОВНИК МИНВЕТЕРАНОВ ВЫМОГАЛ ВЗЯТКУ В 4,5 ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ И 250 ТЫСЯЧ ГРИВЕН ЗА УСТАНОВЛЕНИЕ ГРУППЫ ИНВАЛИДНОСТИ Сегодня, 11:08 http://tt.inf.ua/dlya-togo-i-sozdavalos ... ven-za-ust На Луганщине Служба безопасности Украины задокументировала факт вымогательства взятки главным специалистом Министерства по делам ветеранов. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.
По предварительным данным следствия, чиновник, как представитель ведомства в медико-социальной экспертной комиссии региона, требовал деньги от бывшего военнослужащего ВСУ, который был ранен во время боевых действий.
За 4,5 тысячи американских долларов и 250 000 гривен фигурант обещал назначить воину группу инвалидности и одноразовую денежную компенсацию за ранение.
Деньги пострадавший должен был передать через доверенное лицо чиновника.
Правоохранители задержали посредника в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в помещении медкомиссии при получении второй части взятки.
Сейчас решается вопрос о задержании организатора схемы.
Фигурантам дела сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Посреднику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Мероприятия проводились совместно с Национальной полицией во процессуальным руководством прокуратуры Луганской области.
- Ваши рекомендации? Или ладно более конкретный пример:
На взятке в 1,3 млн гривен задержали директора департамента ОГА в Харькове (подробности)https://www.objectiv.tv/objectively/202 ... v-harkove/ 04.08.2020 На взятке в 1,3 млн гривен задержали директора департамента ОГА в Харькове (подробности) За подключение компании к электросети директор департамента ОГА в Харькове требовал взятку 1,3 млн гривен.
Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили директора одного из департаментов Харьковской облгосадминистрации на получении взятки в размере 1,32 миллиона гривен.
За деньги чиновник обещал предпринимателю подключить электроустановки его компании к электросети.
Подозреваемый – директор департамента капитального строительства ОГА Андрей Винниченко, который до этого руководил управлением топливно-энергетического комплекса.
“Стоимость своих “услуг” чиновник определил в 2200 грн за подключение каждого киловатта мощности”, – сообщили в НАБУ.
"Бизнес чиновника" - как пила режущая сук, на котором всё стоит.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.