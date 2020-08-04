Давай подтверждения этого, с аргументами.
С источников, заслуживающих доверия, иначе - брехло
Ты же гундишь, что тебя никто ещё не поймал на вранье
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 03 сер, 2020 20:45
Давай подтверждения этого, с аргументами.
С источников, заслуживающих доверия, иначе - брехло
Ты же гундишь, что тебя никто ещё не поймал на вранье
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 03 сер, 2020 21:04
від брехла чую
всі мої заяви завжди грунтуються на фактах.
тут майже все про що я кажу
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Пон 03 сер, 2020 21:07
Взагалі то штатного розпису не знаю, але
Г.О.
Зараз на цій посаді
Востаннє редагувалось Ой+ в Пон 03 сер, 2020 21:07, всього редагувалось 1 раз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 03 сер, 2020 21:14
Смішний і жалюгідний+озлоблений зеленоботик...
Я привів данні Декларації Порошенка за 2019 рік
Якщо це не правда - спростуй
Якщо правда - заткнись.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 03 сер, 2020 21:19
Якщо це не правда - спростуй
Якщо правда - заткнись.[/quote]
то це брехня?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Пон 03 сер, 2020 21:30
Дурнику
А де в приведенній інформації про Декларацію - нестиковка з Форбсом?
Декларація Порошенка в порівнянні з Деклараціями зеленського - це небо і земля
Один заробив(Порошенко) і сплатив всі податки+ще стільки ж благодійних внесків
Другий вкрав(Зеленський з допомогою Коломойського) і сховав..
От і все
А всі інші димові завіси - це димові завіси.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 03 сер, 2020 21:31
Додано: Вів 04 сер, 2020 18:40
Кратко. 2020-08-04
Кратко. 2020-08-04
1)
ВСУ связали по рукам и ногам. Лишили разведки
2)
Когда уже в ТКГ Януковича пригласят
3)
То "их там нет", то "есть, но транзитом", то "не дадут в обиду"
Ничего не меняется
4) Субсидия - теперь тоже доход: правила назначения соцпомощи ужесточились
При назначении субсидии, субсидия тоже доход - конгениально
5)
Кумовьям надо перетереть о делах скорбных
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 04 сер, 2020 18:48, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 04 сер, 2020 18:45
Пару абзацев ты прочитал и натянул на всю ситуацию.
А началось с того, что Оплот слишком дорогой и дешевле модифицировать Т-64
Учитывая, что время жизни танка в бою - несколько минут. Это вполне аргумент
В приведенной статье также говорится об этом.
Поэтому, твоё утверждение, что Оплотов нет, потому что в нём российские комплектующие - враньё
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 04 сер, 2020 18:54
Малейшее техническое превосходство - это в геометрическом порядке увеличивает шанс выжить и выполнить задачу.
Жизнь нельзя вложить в 3 минуты.
- Жить хочется не меньше, при чём ВСЕМ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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