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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6458645964606461 Додано: Вів 04 сер, 2020 19:17 Kudrjavuy написав: pesikot написав: Учитывая, что время жизни танка в бою - несколько минут. Это вполне аргумент

В приведенной статье также говорится об этом. Учитывая, что время жизни танка в бою - несколько минут. Это вполне аргументВ приведенной статье также говорится об этом.

Малейшее техническое превосходство - это в геометрическом порядке увеличивает шанс выжить и выполнить задачу.

Жизнь нельзя вложить в 3 минуты.

- Жить хочется не меньше, при чём ВСЕМ. Малейшее техническое превосходство - это в геометрическом порядке увеличивает шанс выжить и выполнить задачу.Жизнь нельзя вложить в 3 минуты.- Жить хочется не меньше, при чём ВСЕМ.

Кудрявый, вылез из шахты и подумай, что лучше 1 Оплот против 10 Т-64, или 10 Т-64 против 10 Т-64 ?

А уже потом рассуждай а малейших превосходствах



И потом, Javeline или Стугна офигенно даёт преимущество нашим Т-64 Кудрявый, вылез из шахты и подумай, что лучше 1 Оплот против 10 Т-64, или 10 Т-64 против 10 Т-64 ?А уже потом рассуждай а малейших превосходствахИ потом, Javeline или Стугна офигенно даёт преимущество нашим Т-64 "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4992 З нами з: 31.08.09 Подякував: 335 раз. Подякували: 1043 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 19:35 pesikot написав: Кудрявый, вылез из шахты и подумай, что лучше 1 Оплот против 10 Т-64, или 10 Т-64 против 10 Т-64 ?

А уже потом рассуждай а малейших превосходствах



И потом, Javeline или Стугна офигенно даёт преимущество нашим Т-64 Кудрявый, вылез из шахты и подумай, что лучше 1 Оплот против 10 Т-64, или 10 Т-64 против 10 Т-64 ?А уже потом рассуждай а малейших превосходствахИ потом, Javeline или Стугна офигенно даёт преимущество нашим Т-64

С этой техникой я знаком на проф. уровне.

Могу часами давать разницу.

Это не "диванные войны". Одно в Т-84(Оплот) устранён основной недостаток и слабость 64 перед 72й. - А это 70% превосходства(Двигатель-ходовая). В то же время новые 72и по вооружению уже сравнимы с 64й.



С сарказмом присущим мне на форуме узнаю у Вас: какое "превосходство" было, когда обезьяны на танках брали Новоазовск?.... С этой техникой я знаком на проф. уровне.Могу часами давать разницу.Это не "диванные войны". Одно в Т-84(Оплот) устранён основной недостаток и слабость 64 перед 72й. - А это 70% превосходства(Двигатель-ходовая). В то же время новые 72и по вооружению уже сравнимы с 64й.С сарказмом присущим мне на форуме узнаю у Вас: какое "превосходство" было, когда обезьяны на танках брали Новоазовск?.... Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8329 З нами з: 20.09.12 Подякував: 682 раз. Подякували: 871 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 20:00 Kudrjavuy написав: С этой техникой я знаком на проф. уровне.

Могу часами давать разницу. С этой техникой я знаком на проф. уровне.Могу часами давать разницу.

Ты часами можешь только бред нести Ты часами можешь только бред нести "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4992 З нами з: 31.08.09 Подякував: 335 раз. Подякували: 1043 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 сер, 2020 20:16 pesikot написав: Кудрявый, вылез из шахты и подумай, что лучше 1 Оплот против 10 Т-64, или 10 Т-64 против 10 Т-64 ?

А уже потом рассуждай а малейших превосходствах



И потом, Javeline или Стугна офигенно даёт преимущество нашим Т-64 Кудрявый, вылез из шахты и подумай, что лучше 1 Оплот против 10 Т-64, или 10 Т-64 против 10 Т-64 ?А уже потом рассуждай а малейших превосходствахИ потом, Javeline или Стугна офигенно даёт преимущество нашим Т-64

Брехун, а де взяти Т-64? Брехун, а де взяти Т-64? Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, поверни вкрадені лайки. unicdima

Повідомлень: 665 З нами з: 10.06.19 Подякував: 30 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6458645964606461 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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