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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6458645964606461
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 19:17

  Kudrjavuy написав:
  pesikot написав:Учитывая, что время жизни танка в бою - несколько минут. Это вполне аргумент
В приведенной статье также говорится об этом.

Малейшее техническое превосходство - это в геометрическом порядке увеличивает шанс выжить и выполнить задачу.
Жизнь нельзя вложить в 3 минуты.
- Жить хочется не меньше, при чём ВСЕМ.

Кудрявый, вылез из шахты и подумай, что лучше 1 Оплот против 10 Т-64, или 10 Т-64 против 10 Т-64 ?
А уже потом рассуждай а малейших превосходствах

И потом, Javeline или Стугна офигенно даёт преимущество нашим Т-64
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 19:35

  pesikot написав:Кудрявый, вылез из шахты и подумай, что лучше 1 Оплот против 10 Т-64, или 10 Т-64 против 10 Т-64 ?
А уже потом рассуждай а малейших превосходствах

И потом, Javeline или Стугна офигенно даёт преимущество нашим Т-64

С этой техникой я знаком на проф. уровне.
Могу часами давать разницу.
Это не "диванные войны". Одно в Т-84(Оплот) устранён основной недостаток и слабость 64 перед 72й. - А это 70% превосходства(Двигатель-ходовая). В то же время новые 72и по вооружению уже сравнимы с 64й.

С сарказмом присущим мне на форуме узнаю у Вас: какое "превосходство" было, когда обезьяны на танках брали Новоазовск?....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 20:00

  Kudrjavuy написав:С этой техникой я знаком на проф. уровне.
Могу часами давать разницу.

Ты часами можешь только бред нести
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 20:16

  pesikot написав:Кудрявый, вылез из шахты и подумай, что лучше 1 Оплот против 10 Т-64, или 10 Т-64 против 10 Т-64 ?
А уже потом рассуждай а малейших превосходствах

И потом, Javeline или Стугна офигенно даёт преимущество нашим Т-64

Брехун, а де взяти Т-64? :D
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unicdima
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