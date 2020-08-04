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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6459646064616462
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:33

В Окружной административный суд Киева поступил иск к Министерству юстиции о запрете деятельности партии "Слуга народа". :shock:
https://lenta.ua/deyatelnost-slugi-naro ... sud-62703/
Кто в теме? Что происходит? Это такой способ поднятия себе рейтинга накануне выборов :roll:
Lady_N
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:48

Re: Політичні дискусії


бачили?
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unicdima
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  #<1 ... 6459646064616462
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