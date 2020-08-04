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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6458645964606461
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 19:17

  Kudrjavuy написав:
  pesikot написав:Учитывая, что время жизни танка в бою - несколько минут. Это вполне аргумент
В приведенной статье также говорится об этом.

Малейшее техническое превосходство - это в геометрическом порядке увеличивает шанс выжить и выполнить задачу.
Жизнь нельзя вложить в 3 минуты.
- Жить хочется не меньше, при чём ВСЕМ.

Кудрявый, вылез из шахты и подумай, что лучше 1 Оплот против 10 Т-64, или 10 Т-64 против 10 Т-64 ?
А уже потом рассуждай а малейших превосходствах

И потом, Javeline или Стугна офигенно даёт преимущество нашим Т-64
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 19:35

  pesikot написав:Кудрявый, вылез из шахты и подумай, что лучше 1 Оплот против 10 Т-64, или 10 Т-64 против 10 Т-64 ?
А уже потом рассуждай а малейших превосходствах

И потом, Javeline или Стугна офигенно даёт преимущество нашим Т-64

С этой техникой я знаком на проф. уровне.
Могу часами давать разницу.
Это не "диванные войны". Одно в Т-84(Оплот) устранён основной недостаток и слабость 64 перед 72й. - А это 70% превосходства(Двигатель-ходовая). В то же время новые 72и по вооружению уже сравнимы с 64й.

С сарказмом присущим мне на форуме узнаю у Вас: какое "превосходство" было, когда обезьяны на танках брали Новоазовск?....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 20:52

Re: Політичні дискусії

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 20:55

Замечательный обзор - рекомендую
https://sprotyv.info/news/eks-razvedchi ... -v-ukraine
Довольно кратко и доступно.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:33

В Окружной административный суд Киева поступил иск к Министерству юстиции о запрете деятельности партии "Слуга народа". :shock:
https://lenta.ua/deyatelnost-slugi-naro ... sud-62703/
Кто в теме? Что происходит? Это такой способ поднятия себе рейтинга накануне выборов :roll:
Lady_N
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:48

Re: Політичні дискусії


бачили?
Глава ливанского Красного креста сообщил, что на данный момент в результате взрыва в столице Ливана Бейруте пострадали не менее 2,2 тысячи человек.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 22:03

Я даже сначала не поверил, думал прикол какой-то.
Вот с других ракурсов:

https://t.me/dvachannel/54414
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 22:09

Re: Політичні дискусії

Зображення
на відео з порта купи трупів
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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