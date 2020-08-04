Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Кудрявый, вылез из шахты и подумай, что лучше 1 Оплот против 10 Т-64, или 10 Т-64 против 10 Т-64 ? А уже потом рассуждай а малейших превосходствах
И потом, Javeline или Стугна офигенно даёт преимущество нашим Т-64
С этой техникой я знаком на проф. уровне. Могу часами давать разницу. Это не "диванные войны". Одно в Т-84(Оплот) устранён основной недостаток и слабость 64 перед 72й. - А это 70% превосходства(Двигатель-ходовая). В то же время новые 72и по вооружению уже сравнимы с 64й.
С сарказмом присущим мне на форуме узнаю у Вас: какое "превосходство" было, когда обезьяны на танках брали Новоазовск?....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.